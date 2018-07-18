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الرئيسية | مدارات | تعويض مراكب إسبانية بعد "انتهاء الصيد" بالمغرب

تعويض مراكب إسبانية بعد "انتهاء الصيد" بالمغرب

تعويض مراكب إسبانية بعد "انتهاء الصيد" بالمغرب
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 12:50

أزمة كبيرة يعيشها قطاع الصيد البحري الإسباني منذ يوم الأحد الماضي جراء توقف العمل باتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي؛ إذ اضطر وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلانس، بشكل رسمي، إلى تقديم مساعدات مادية لأرباب السفن وطواقمها المتأثرين بتوقف أنشطة الصيد في المياه المغربية.

وفي اجتماع مع الهيئات الممثلة للمزارعين، قال الوزير الإسباني إن "الحكومة أعطت تعليماتها لتمكين الأساطيل الإسبانية خلال الفترة التي لا تشتغل فيها من تدارك الخسائر، وسيتمكنُ المتضررون من تحسين وضعيتهم بالاستعانة بالصناديق المجتمعية التي تستخدمها إسبانيا في حالات محدودة".

واضطرت الحكومة الإسبانية إلى اللجوء إلى المساعدات عقب الاحتجاجات التي اجتاحت الموانئ الإسبانية للمطالبة بالضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول الشروط المغربية، من أجل إعادة الدفىء إلى الأنشطة البحرية الإسبانية في المغرب، خصوصا أنها استفادت من من 49 ترخيصًا (35 قاربًا أندلسيًا و10 قوارب كنارية، و4 قوارب غاليسية) في عام 2018، تضم 534 من أفراد الطاقم، 107 منهم من المغاربة.

وفي السياق ذاته، يواصل الصيادون الإسبان شكواهم بخصوص الوضع الحالي؛ إذ أورد غابرييل خيمينيز، رئيس اتحاد الصيادين في المنطقة الشرقية، أن "الوضع بالنسبة للصيادين حرج جدا، خصوصا للذين يتواجدون بمنطقة لانزورات التي تعاني بشكل كبير جراء انسحاب سفن المنحدرين منها بشكل نهائي".

وأضاف خيمينيز، في تصريحات لصحف إسبانية، أن "10 سفن نشيطة في صيد سمك التونة وفي الصيد العميق قد توقفت بشكل نهائي في انتظار إعادة الاتفاق، فيما بقي أسطول لاس بالماس يشتغل بشكل محتشم بالقرب من جزر الكناري"، مشيرا إلى أن العديد من السفن البرتغالية تضررت بدورها من تعطل الاتفاقية، واضطرت إلى المكوث في موانئ جزر الكناري.

وأردف المتحدث أن "السفن الإسبانية توقفت عن صيد التونة بسبب غياب هذا النوع من السمك في المياه الإسبانية، بعدما الصيادون يعتمدون بشكل أساسي على المياه المغربية الغنية بمختلف أنواع الأسماك".

وتراهن السفن الإسبانية في الوقت الراهن على الاشتغال بمضامين الاتفاق الفلاحي، ولو بشكل مؤقت، لأنه يُتيح إمكانية صيد الأسماك من المناطق المغربية وتصديرها إلى أوروبا، في انتظار البتّ في الأمور الفنية والتقنية المتعلقة بأماكن الصيد وحجم الكميات المصطادة من خلال اتفاق الصيد البحري.

بدورهم، يُعوّل المسؤولون المغاربة على تجاوز المحكمة الأوروبية للعراقيل التي تشوب اتفاق الصيد البحري، خصوصا أنها شبيهة بالمُحبطات السابقة للاتفاق الفلاحي، وتتعلق أساسا بمنتجات المناطق الصحراوية، إذ تحشدُ جبهة البوليساريو دولا ومنظمات مدنية للوقوف أمام الرغبة الأوروبية والمغربية لتسوية الملف وتجديد اتفاقية الصيد البحري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وفاء كامل الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 12:59
الصيد البحري قطاع منتج يوفر عدد كبير من مناصب شغل.. و الجهود يجب ان تتواصل للحفاظ على المكتسبات.
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2 - Azad meryam الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 12:59
مزيان باش يعرفو قيمة المغرب مزبااااان ....الحمد الله هما الخاسرين
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3 - حرمان المغرب من موارده الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 13:01
هدف البوليزاريو هو خنق المغرب إقتصاديا و عزله سياسيا و ذلك خدمة لأجندة

دول معادية للمغرب.
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4 - كمال الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 13:06
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما.
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5 - اجديك الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 13:07
وحنا اش طلع لينا من هاد الشي كلو؛ لا حنا مستغلين ألحوت ديالنا كما ينبغي؛ المخير فينا كاياكل السردين؛ ولا حنا مستغلين الخيرات ديال البحورا ديالنا......
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6 - amal hajiri الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 13:21
هذه المفاوضات ليس بسهولة واخذت وقت اكتر من المتوقع لكن في النهاية ستكون لصالح المغرب لان المهمة بين ايدي مسؤولين لا يستهان بهم ومصرون على أن السيادة خط احمر انتهى.
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7 - avis الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 13:36
لماذا لا تستفيد قوارب الصيد المغربية من خيرات بحارها، لينخفض سعر السمك في السوق المحلية، و يسفيد المواطن بدوره؟
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