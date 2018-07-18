رحلات جوية مباشرة تستقطب التيجانيين إلى فاس

هسبريس - يوسف لخضر

تفاوض وزارة السياحة والنقل الجوي السلطات السينغالية من أجل الحصول على رخصة جديدة لربط مطار فاس الدولي برحلات جوية مباشرة جديدة، من أجل استقطاب منتسبي الزاوية التيجانية إلى مدينة فاس.

وكشفت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي، اليوم في البرلمان، أن الوزارة دخلت في نقاش مع السلطات السينغالية للحصول على رخصة إضافية للنقل الجوي إلى دكار، كما تعتزم فتح رحلات جوية أخرى من فاس تجاه الدول المنفتحة على الطريقة التيجانية.

ودعا برلمانيون من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ربط مطار فاس بمختلف العواصم الإفريقية، من أجل استقطاب أكبر للتيجانيين الذين يقدر عددهم بحوالي 400 مليون تيجاني في مجموع الدول الإفريقية.

وأشارت الوزيرة بوطالب، بمجلس المستشارين، إلى أن تبني المغرب لسياسة الأجواء المفتوحة منذ سنوات ساعد القطاع السياحي وأسهم في ارتفاع السياح الوافدين عبر الجو، وقد عرفت مدينة فاس ارتفاعاً خلال الخمسة أشهر الأولى بأكثر من خمسين في المائة، كما تتوفر الخطوط الملكية الجوية على شبكة تربط محور الدار البيضاء بأكثر من 33 وجهة إفريقية تمكن من نقل أكثر من مليوني مسافر سنوياً.

وأفادت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي بأن فتح خطوط جوية مباشرة بين مطار فاس الدولي والعواصم الإفريقية سيكون مهماً للسياحة، خصوصاً البلدان المنفتحة على الزاوية التيجانية؛ من بينها نيجريا وعواصم أخرى.

وطالب فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين بفتح الخطوط الجوية المباشرة لفائدة فاس، من أجل إنجاح رؤية عشرين مليون سائح في أفق 2020، وإنقاذ الوضع السياحي والاقتصادي، بالاستفادة من الإرث التاريخي لفاس كعاصمة للغرب الإسلامي وانفتاحها على العمق الإفريقي في السابق.