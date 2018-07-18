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الرئيسية | مدارات | البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال"

البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال"

البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال"
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:00

فيما لا تنفك الجزائر تردّد أنها غير معنية بالنزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، وأنها مع المبادرات الأممية لحل هذا النزاع، فضحت الجبهة الانفصالية النظام الجزائري بتأكيدها تلقي الدعم الكامل من طرف حكام "قصر المرادية" من أجل تحقيق مشروع الانفصال، معتبرة أن هذا الموقف يندرج ضمن "المواقف المبدئية" للنظام الجزائري.

جبهة البوليساريو حرصت، في البيان الذي أصدرته عقب انعقاد الدورة الثامنة لأمانتها الوطنية، على تقديم "تحية حارة" للجزائر، وخاصة رئيسها عبد العزيز بوتفليقة، وشكرتْها على "دعمها ومساندتها الدائمة وغير المشروطة لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، انسجاماً مع مبادئ ثورة الأول من نونبر المجيدة ومقتضيات الشرعية الدولية".

وباعترافها الصريح بتلقيها الدعم الجزائري الكامل ومساندته غير المشروطة "من أجل الحرية والاستقلال"، تفضح جبهة البوليساريو الانفصالية الموقف الحقيقي لنظام الجزائر من النزاع في الصحراء، الذي يتخذه مطيّة تارة لتصفية حساباته السياسية مع المغرب، وتارة أخرى لإلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الداخلية.

وكان الملك محمد السادس قد اتهم الجزائر باحتضان ومساندة وتقديم الدعم للبوليساريو، في رسالة وجهها في شهر أبريل الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعد التوتّر الذي سادَ لأسابيع المنطقة المحيطة بالجدار الأمني العازل، إثر إقدام ميليشيات جبهة البوليساريو على إجراء تحركات عسكرية بعين المكان، معتبرا أن سلوك الجزائر فيه مس بسيادة المغرب.

دعم ومساندة النظام الجزائري لجبهة البوليساريو كشف خيوطه أيضا التقرير الاستراتيجي المغربي الذي أصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، شهر أبريل الماضي، وأكّد فيه أنّ السلطات الجزائرية تدعم الجبهة الانفصالية إلى أن يتحقق مسعى الانفصال، على أن تقوم باحتوائها لاحقا، لتتمكن الجزائر من ضمان بوابة على المحيط الأطلسي.

من جهة ثانية، حاولت جبهة البوليساريو امتصاص الصدمة التي تلقتها من الاتحاد الإفريقي في قمته المنعقدة الشهر الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن تمكّن المغرب من تقليص دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في النزاع حول الصحراء، قائلة إنها "تجدد الاستعداد الكامل لإجراء مفاوضات مباشرة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة"، مع المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - salah الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:09
الإسلام يدعو إلى الوحدة وانتم تدعون إلى التفرقة. اكيد انتم الخاسرون. المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها والويل لمن تطاول على مقدساتنا.
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117
2 - امازيغ سوسي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:10
وهل يحتاج اي شخص عاقل انتظار مثل هدا البيان ليعرف ان الجزاءر تدعم البوليزاريو ماليا ودبلوماسيا وعسكريا من اجل الانفصال ؟ التفاهات التي تنطق بها الجزاءر فيما يتعلق بحيادها في نزاع الصحراء المغربية لم يعد يثق بها الا الجزاءريون حكاما وشعبا . احيانا من كثرة ترديد كداب لكدبة ما ينتهي بتصديقها . وهدا هو حال الجزاءريين .
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62
3 - mowatine الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:11
ليس بشيء جديد . معروف لدى الجميع الغاية و الهدف من شرذمة تيندوف هو كبح المغرب و جعلها شوكة في رحل المغرب فقط لا غير .
اىمسكل ان هذا النزاع لم يضر المغرب لوحده بل الجزائر و المنطقة كلها .
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47
4 - youssef الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:12
وشهد شاهد من آهلها.وكفى الله المؤمنين شر القتال.
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39
5 - ايمان من كطالونيا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:12
وكأننا لا نعرف الدعم القوي الذي تمنحه جارة التقسيم للإرهابيين البوليساريو من أجل تقسيم المغرب حتي ينسى ولا يطلب بما ضمته لهم فرنسا من أراضي المغربية..قمة التناقض بل إنه النفاق بما ان عسكر تلك الدولة يؤمنون بحرية الشعوب وتقرير المثير لماذا لا يطبقونه في بلدهم مع شعب القبايل ؟؟؟؟؟
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43
6 - jalloul الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:14
راي المتواضع في مسالة الصحراء سيسمح المغرب بتسليمها للبوليزاريو بشرط ان تسلم امريكا جزيرة غوانتنمو لكوبا وتسلم روسيا جزيرة القرم لاكرانيا وتتخلى الصين عن هونكونغ وتسلم الصين سنغفورة لمليزيا وتسلم بريطانيا جبل طارق لاسبانيا وتسلم اسبانيا للمغرب سبتة ومليلية وتسلم فرنسا كورسيكا لاطاليا وتسلم اسرائيل فلسطين للفليطنيين ووووووووو......عندها وبادنى شك سيسلم المغرب الصحراء للبوليزاريو
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21
7 - حاميدو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:16
على المغرب أن يرفض أي تفاوض مع الانفصاليين و أن يحصر الصراع بينه وبين الجزائر في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي الاتحاد الأفريقي فلا حل لقضية الصحراء الا بجلوس الجزائر مع المغرب على طاولة المفاوضات غير هذا سيبقى الصراع مفتوحا لأربعين سنة أخرى.
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23
8 - ابن سوس المغربي،انتقام اخوي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:17
كلنا نعلم منذ نعومة أظافرنا و الحالة مستمرة و سا تستمر ان النظام الجزائري لديه مباديء تعتبر خطوط حمراء لكل من يتولى القيادة المغرب عدو رقم واحد منذ خلافات الستينات بشأن الحدود الغير مرسومة لحد الآن، المغرب خسر أرض بسبب نيته الغير مبررة انتظار فرنسا للخروج من الجزائر حتى ( نرسم حدود مع إخوتنا) و ما وقع من غدر بن بلا و بخروبة ( بومدين) ثار ضظ المغرب الملكي من نظام اشتراكي يكره الأنظمة الملكية، خلق خزعبلات الشعب الصحراوي و ما يسمى بجمهورية الرمل ضدّ في المغرب حتى يظل مشغول سياسياً اقتصاديا ولا يفكر في الحدود الشرقية المسروقة و يظل متأخراً في التنمية الاقتصادية هذا باختصار غاية الأنظمة المستمرة في الجزائر
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22
9 - السكرتير الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:17
وااا عباد الله هاذ الشي راه معروف ان حكام وكبرنات الجزائر يدعمون ويسلحون ويحتضنون في بلدهم عصابة الانفصال البوليساريو لمذا ترددون دائما هذه الأسطوانة وكانكم لأول مرة تعرفون هذه الأشياء ، حكام الجزائر مدگوگة ليهم الشوكة السوفياتية وحربها الباردة البروبگاندا واكذب وادر وجهك حتي لا يعرف احد انك انت الذي كذبت .
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12
10 - مغربي شمالي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:20
البوليزاريو منظمة لا تمثل كل الصحروايين .. هي فقط جزء منهم ، لقد تقارب الشرق والغرب ،وتفاوض الامريكان والكوريين ، وتصالح الكوبيين مع امريكا ، والكولومبيين فيما بينهم ، والاثيوبيين والارتيريين ، في حين تظل العقلية العربية متحجرة ، لا ترضى الا بإراداة القوة والاستبداد والجبروت، هذا ديدن وحال الجزائر التي تريد الحصول على منفذ للبحر المتوسط ، عبر هذه الألاعيب القذرة ولقد قالتها صراحة ذات يوم نريد تقسيم الصحراء ، ومهما يكن فإن أسطوانة الانفصال شرخت وباتت من الماضي ولا حظ لها في الوجود..
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11
11 - ben الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:21
العالم فهم لعبة الجزائر ادا مادا سيفعل المغرب ولمادا يطلب الجلوس مع الجزائر على المنتخبون هم من يطالبون من عصابة ابراهيم وأمام الملأء واي يختار ابراهيم الرخيص المكان تكون المفاوضات وتكون علانية وهنا يكون الرد حاسما من المنتخبون الصحراويين وشيوخ القبائل ورؤساء الجهات من انثم الدين تتكلمون على الصحراء لايعقل على اسبانيا هي وفرنسا طرفين في الموضوع لا يتكلمون كما اسبانيا حينما يكون شخص مطلوب من محاكمها تعتقله سواء داخل ثرابها أو بالمغرب أما فرنسا اليس هي من تركت الحدود على هدا الشكل وهنا يجيء اخواننا البرلمانيون الدين يتفننون على كيف الحصول على المعاشات والتقاعد اليس أحزاب مغربية لها علاقات مع فرنسا واسبانيا ويعتقدون مؤتمرات كل سنة
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11
12 - عبد المجید بققله الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:22
المرتزقه الخونه دمیه فی ید عصابه جنرالات الجزاءر ناکری الجمیل .
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8
13 - siyasi الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:25
ولو تعترف الجزائر بنفسها. ما نفع ذلك في شيء.الحل بيد الدول الكبرى. هذه هي الحقيقة
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3
14 - صنطيحة سياسة الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:29
1 _ للبوليزاريو لا يمثل الصحراويين بالمغرب لأنهن لا ينتخبون عليه

2 شكون فيكم سمع ( ( جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية ) ... لا تعترف بها أي دولة لانها كانت جزء من مولدافيا لكنها أعلنت الاستقلال للانضمام لروسيا مما جعل العالم كله يعارض ....

يعني الانفصال رهين بمزاج القوى الكبرى بمجلس الأمن ....
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4
15 - elyo الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:32
Bonjour à tous ils ont bien dit que c'est à cause de la liberté. la liberté elle est royale .mais l'indépendance ça n'a rien à voir c'est le Maroc et le territoire marocain. l'Algérie c'est quoi ça cause de l'indépendance.. le Sahara est marocaine et le territoire marocain c'est de Tanger jusqu'à Lagouira et Dieu sait encore.
les sahraoui qui parle comme ça et qui vivent dans Tindouf vous n'êtes pas au Maroc pour parler du territoire marocain. vous êtes juste des prisonniers en Algérie.
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-2
16 - ghayour الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:34
Je pense que ce que fait l'algérie est un grand crime etatique international contre un voisin de meme nature et meme culture. et je crois que ceux qui defendent la marocanité du sahara dans les sphères de l'état marocain s'égarent dans la façon de defendre convenablement devant les instances onusiennes et devant le monde entier la pérnnité du droit marocain sur son sahara.. comment ne pas s'étonner devant l'arsenal militaire de ces voyous ,d'ou ont ils pu avoir tout le matériel, et comment ont ils eu des revenus pour payer tout les blindés, etc.. la formation mitlitaire etc..
Le Maroc aujourdHui, doit éclairer les instances internationales avec des preuves que l'algérie est derriere l'agression complète et franche contre le maroc, son histoire et sa terre.
Le Maroc, doit préparer un dossier pour le tribunal internationl conntre l'agression algérienne contre notre peuple et contre nos terres, et doivent aussi impliquer la france à restituer toutes les terres qu'elle a volé à l'est .
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-1
17 - متتبع الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:41
هذا النوع من الخطابات يبقي المتتبع المغربي في سبات حتى نصعق بنكسات من اوروبا و امريكا ، من فضلكم صارحونا فنحن نعلم صعوبة المعركة، و نطلب الله يوفق المغرب للتغلب على أعداءه.
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4
18 - معلق الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:45
الشعب المغربي والشعب الجزائري شعبين تجمعهما الأمازيغية والإسلام وتفرقهم العروبة وأهواء العرب .
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1
19 - عبداللطيف المغربي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:46
نحن المغاربة نعلم أن النظام الجزائري هو ورم سرطاني داخل الاتحاد المغاربي.ونعلم أن هذا النظام معادي للمغرب منذ طريحة ( حرب الرمال 63 ) اذن لا مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع جردان الانفصال.بل التفاوض مع النظام الفاشي الجزائري حول المسائل العالقة.كترسيم الحدود.اعادة الأراضي المغربية المحتلة.فتح ملف المطرودين ظلما وعدوانا من الجزائر في 75 من القرن الماضي...الى غير ذلك.وفتح هذه الملفات هو الذي سيعجل بطي النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.اذن هل لحكام الجزائر الشجاعة للدخول مع المغرب في المفاوضات...للبناء لا للهدم والعداء للمغرب الذي لا ينتهي.او يريدونها حربا طاحنة...وفي كل الاحوال المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.الى أن يرث الله الارض ومن عليها.ونحن بالمرصاد للأعداء الجبناء...
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20 - ورديغة الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:47
البوليساريو هي الجزائر و الجزائر هي البوليساريو
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0
21 - بن على الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:52
جبهة البوليزاريو تكونت قبل دخول وتقسيم المغرب وموريتانيا إقليم الصحراء الغربية. فهى تكونى من أجل تحرير الاقليم من الاستعمار الإسبانى. إذا هى ام تكن قط تحت اى سلطة حتى تطلب الانفصال. هذه جملة استعملت حتى تغطى فعل المحتل من طرف النظامين المغربي والموريتانى. فالإقليم مسجل فى لائحة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التى لازالت لم تنل الاستقلال. الجزائر ساعدة جار فى محنة مهاجمه الجيران وقسمو ارضه طمعا فى الخيرات وهذا من حق الجزائر ومعروف عنهم لأنهم الدولة الوحيدة التى ذاقت مرارة الاستعمار ونالت حريتها عن جدارة واستحقاق. ارض المليون ونصف المليون شهيد.
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3
22 - ABDALLAH الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:53
الجزائر تصطاد في مياه عاكرة مضيعة للوقت والزمان الصحراء مغربية والتاريخ هو المحدد لكن من هي الجزائر حتى تدافع عن حق الشعوب هل نسيتم كم لبت فيكم الأستعمار هل نسيتم أنكم كنتم قاب قوسين أو أذنى ستصبح الجزائر فرنسية خطاب الرئيس دوكول لا زال في كل إداعة العالم ااشعب الجزائري مرحبا به من طنجة الى لكويرة إخوننا عائلتنا أنسابنا لمذا الحدود مقفلة صلة دم منقطعة اليهود والفلسطنين أقل عداوة مننا متعايشين رغم ذك لكن حكام الجزائر أصروا على شهادة زور ممكن أن تأتي على الأخضر واليابس ونحن في الطريق على حالنا الإقتصادي شبابنا يموت في البحار ويموت بلإنتحار رغم خيرتنا البترولية والفوسفاطية والفلاحية وأدمغتنا الطلابية لكن هناك من هم وراء هده المسرحية يستفدون من مشاكلنا واليوم أقول لا بد للشعبين أن يكسروا شوكة هؤلاء المرتزقة
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-6
23 - يايا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:54
خليهوم اقولوا لي بغاو او اديرو لي فجهدهم...انا كمغربي مستعد نفدي بروحي كيما دار جدي رحمه الله باش الوطن ديالي ماينقص منو حتى شبر.. المغرب مازال فيه الرجال و الحمد الله..
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-2
24 - obstoubkal الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 17:58
Chose bien connue depuis la creation du polisario et son installation a Tindouf d'où il menait des attaques contre le Maroc Alors quoi faire?
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0
25 - قدور الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:01
ولد الجبل فأرا الجزائر حاضنة البوليزاريوا داخليا و خارجيا دبلوماسيا و عسكريا الكل يعرفه من أدنى العالم ألى أقصاه. الذي لا أفهمه هو أن دولة محترمة تقيم علاقات فوق العادة مع دولة أخرى و تتهمها بزعزعة أمنها في نفس الوقت. ثم تقطع العلاقات مع دول أخرى على مرمى ألاف الكلومترات من حدودها لنفس السبب. أنها السياسة و الدبلوماسية المزيفة و الضعيفة و لا معقولة.
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2
26 - عاشق الهداف كريستيانو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:04
المغرب له رهانات لابد أن يستند إليها من أجل أن ينال مبتغاه ، أولا أن يقدم مشروعه التنموي كنموذج ، أي أن يتيح للمستثمرين سواء كانوا اجانب أو مغاربة من خلق مقاولات في جنوب المغرب ، وهذا يشكل حصارا حسب تعبير أحد الأجانب لهذا الكيان الوهمي ، ثم هناك واجب المصالحة مع النخب الثقافية الشبابية ، حتى يكون هناك استشعار عميق بهوية الوحدة المغربية ، وهذا لا يتأتى إلى بأزالة كل آثار الأحتقان الأجتماعي ، وتزول الأحقاد والأنانيات . هذا من الناحية الداخلية ، وخارجيا يمكن اعتبار المساعدات الأمريكية لتنمية الصحراء رسالة إيجابية لا بد من تثمينها ، كما يجب خلق لفرص التقارب مع الأتحاد الآوروبي ؛ وهنا يجب على الجالية المغربية أن تقوم بدورها للتعريف بالقضية الوطنية ، وتثمين الثرات البيئي للمناطق الصحراوية ؛ أما عربيا فهناك احتقان وعدم إستقرار لذلك المرجو عدم التدخل في الشؤون الداخلية حفظا الماء الوجه وعدم التشفي فذلك سلوك مجاني لا يليق ...إفريقيا هنا البعد الأقتصادي له قيمته لكن لا بد من تثمين البعد الديني أيضا .
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27 - وجدي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:07
الجزاير لا تهتم لا بالشعب الصحراوي ولا بغيره واما تهتم بمنفذ على المحيط الأطلسي وزعزعة استقرار المغرب ولنفرض ان المغرب تخلى عنها لصالح الصحراويين وهذه من السبع المستحيلات المغرب يفرط في شبر من الصحراء المغربية قلنا لنفرض فإن البولزاريو سيعرض للإبادة الجماعية لان الجزاير تعتبر الصحراء إحدى ولايتها مستقبلا
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28 - andou الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:10
البوليزاريو تفضح الجزاءر،المغرب يصفع الجبهة ،الانفصاليون يتلقون الضربات،الديبلوماسية المغربية تسحب البساط من تحت الموتزقة،جمعيات امميية توضح انتهاكات الجبهة ،اختلاس مساعدات اممية ..............الشعب يريد ان يسمع الضربة القاضية يوما ما .
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0
29 - mihh الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:10
رغم دالك يل جلول عندنا التحفظ . الصحراء الغربية مغربية و لو بقي إلا مغربيا واحدا فوق الأرض و على الجزائر أن تركب أعلى ما في خيولها .
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30 - كبور بناني سميرس الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:22
أرى أن لايتفاوض المغرب مع الجبهة الانفصالية، لأنها ليست الممثل الوحيد لجنوب المغرب.
فالعبارة التي تقول "تجدد الاستعداد الكامل لإجراء مفاوضات مباشرة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة"، مع المغرب. فهي فخ يراد به استئناف المفاوضات لإعطاء الشرعية للمرنزقة.
سدو على بوزبال. فهناك المنتخبون في الصحراء المغربية، وهناك خط الشهيد ، وحركات أخرى يجب إشراكها تحت يافطة الحكم الذاتي ولاشيء غيره.
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31 - دايز الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:26
الامس تقولون ان الجزائر الدولة الشقيقة والدول التي ساعدتكم فتصويت على كاس العالم ووقفت في جانبكم واليوم تقولون ان الجزائر العدو الاول للمغرب .... اليس هناك انفصام
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