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الرئيسية | مدارات | اجتماع أممي إفريقي يتجنب ملف الصحراء بنيويورك

اجتماع أممي إفريقي يتجنب ملف الصحراء بنيويورك

اجتماع أممي إفريقي يتجنب ملف الصحراء بنيويورك
محمد الساسي من العيون
الخميس 19 يوليوز 2018 - 13:10

يحتضن مقر الأمم المتحدة بنيويورك أشغال الدورة الـ12 من الاجتماع الاستشاري السنوي المشترك لمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

ويأتي تنظيم الاجتماع الاستشاري بعد أسبوع فقط من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإحاطته الإعلامية إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، التي أكد من خلالها أن الاتحاد الأفريقي أهم شريك استراتيجي للأمم المتحدة في مجال السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

ويهدف الاجتماع الاستشاري، المنطلق أمس الأربعاء، إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل حلحلة النزاعات والملفات الشائكة بالقارة الإفريقية، كالصراع القائم بإفريقيا الوسطى، والملف الليبي، وأزمة جنوب السودان، وغيرها.

ويستبعد مراقبون دوليون تطرق الجانبين لملف نزاع الصحراء، الذي يفرض بشأنه المغرب وجهة نظره من خلال ترسيخ حصرية النقاش والتباحث في تفاصيل حلحلته من طرف منظمة الأمم المتحدة الدولية.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد وقعا، في أبريل من العام الماضي، على إطار مشترك يروم تعزيز الشراكة في مجال السلم والأمن، إلى جانب الإطار المشترك لتنفيذ جدول أعمال أفريقيا 2063، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، في يناير 2018.

وفي هذا الإطار، أكدت ساله زوود، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي (UNOAU)، أمس الأربعاء، أن الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "ليست خيارا بل ضرورة" لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالسلام والأمن في أفريقيا.

وأشارت زوود، التي كانت تطلع مجلس الأمن الدولي على تقرير الأمين العام حول تعزيز الشراكة بين المنظمتين، إلى جانب أهم الإكراهات والمعيقات التي تواجه عملها بالمنظمة، إلى أن "التحديات المعقدة للسلام والأمن التي نواجهها في أفريقيا لا يمكن للأمم المتحدة ولا الاتحاد الأفريقي التصدي لها بمفردهما".

كما أوضحت المسؤولة الأممية أن "المنظمتين أعطتا الأولوية لتطوير شراكة استراتيجية يمكن من خلالها التنبؤ بالتحديات التي نواجهها، مقابل الكشف عن علامات الإنذار المبكر للنزاعات الوشيكة"، مضيفة أن الشراكة "اتسمت منذ ذلك الحين بتعاون أوثق، وتبادل أكثر انتظاما للمعلومات والمشاورات، وتنسيق للعمل المتواصل، بما في ذلك الزيارات الميدانية المشتركة".

النقطة الأساسية في التقرير المقدم يوم أمس أمام أنظار أعضاء مجلس الأمن الدولي، التي أثارت اهتمام متتبعي خبايا ملف الصحراء، هي أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يعترفان باعتمادهما المتبادل، ويدعوان إلى إدراك الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات القارية في تسوية النزاعات الإقليمية، وهي المنظمات التي أشار التقرير إلى أنها تكون في الغالب أول من يكتشف علامات الإنذار المبكر للنزاعات الوشيكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - نورالدين الخميس 19 يوليوز 2018 - 13:54
من الواضح أن هناك اتجاه للتكتم على مجريات قضية الصحراء .. لذلك يتم اخفاء الحقائق عنا كشعب مغربي من حقه أن يعرف الحقيقة..المتتبع لملف قضية الصحراء في الصحف و المواقع العالمية يدرك أن قضية الصحراء تسير في منعطف خطير و الضغوط تتزايد على المغرب و محاصرته تشتد .. رجاء كفى تخديرا و تنويما للشعب
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2 - عسو الخميس 19 يوليوز 2018 - 13:56
ليكن واضحا انه اذا سمح المغرب للاتحاد الأفريقي أن يتدخل في ملف الصحراء بتنسيق مع الأمم المتحدة أو بشكل انفرادي فليصلي المغاربة صلاة الجنازة على اقاليمنا الصحراوية. الاتحاد الأفريقي منظمة فاشلة بكل المقاييس وخصوصا على مستوى حل النزاعات في أفريقيا و هي محترقة من طرف الجزائر لمدة حوالي 30 سنة واذا تدخلت فستكون غطاء للأمم المتحدة و الدول الكبرى لتقسيم المغرب. الصحراء مغربية و انتهى الأمر وحتى الحكم الذاتي يجب سحبه لأنك اذا أعطيت يدك يطلبون الكتف واذا أعطيت الكتف يطلبون الجسم كله.
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17
3 - متغرب الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:07
هناك ضغوطات من أمريكا وا ؤروبا لكي يتنحى الاتحاد الأفريقي من هدا الملف لي انه لقمة عيش بي نسبة لي الغرب ، لكي يبقى هدا الملف متنازع عليه إلى الأبد وا يبقى العرب كا بقرة لي الحلوب

لايوحبون ان يحل هدا نزاع لكي يبيعون الأسلحة ونهب ثرواث بي أقل تكلفة
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0
4 - Ahmed52 الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:29
المغرب بدون صحرائه درب من الخيال حتى ولو اجتمع الكبار والصغار . الصحراء المغربية ليست قضية حدود بل هي قضية وجود . ومن اراد ان يصنع شعبا صحراويا وهميا في الصحراء المغربية فاليصنعه فوق تراب صحرائه المترامية الاطراف.

انتهى الكلام.
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5 - ضربات قاضية الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:34
كثُرت الصفعات و الضربات القاضية ولكن المشكلة مازالت قائمة والانفصاليين مازالوا يفرضون أنفسهم في الساحة
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