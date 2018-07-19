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الرئيسية | مدارات | شخصيات مغربية تدعو السعودية وإيران إلى وقف الحرب في اليمن

شخصيات مغربية تدعو السعودية وإيران إلى وقف الحرب في اليمن

شخصيات مغربية تدعو السعودية وإيران إلى وقف الحرب في اليمن
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:00

وجّه سياسيون ومثقفون وشخصيات فكرية وأكاديمية، من عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نداء إلى الشعب اليمني من أجل وقف الحرب الأهلية الطاحنة التي تمزّق اليمن منذ الإطاحة بنظام علي عبد الله صالح، وإلى السعودية وإيران بعدم التدخل في الشأن اليمني.

وضمّت لائحة الشخصيات الموقعة على النداء، وعددها 19، اسم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابق الأمين العام الحالي لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، فضلا عن جواد شفيق، والكاتب محمد طلابي.

وأهاب الموقعون على النداء بالمملكة العربية السعودية، ومعها الدول المشاركة معها في التحالف العربي الذي يقود حربا على الحوثيين في اليمن، وكذا جمهورية إيران، دعم مضمون النداء، "وتشجيع كافة الأطراف ليجنحوا نحو السِّلْم والوئام والاتفاق".

كما نادت الشخصيات السياسية والفكرية الموقعة على النداء مختلف فصائل الشعب اليمني لوقف الاحتراب في ما بينها، والوقف الفوري لكل العمليات العسكرية، والدخول في هدنة لمدة ثلاثة أشهر، حقْنا لدماء اليمنيين، خاصة أنّ المسلمين مقبلون على الأشهُر الحُرُم.

وأبدى الموقعون على النداء استعدادهم للمشاركة في أي مساعٍ من أجل وضع حد للحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ أزيد من ثلاث سنوات، وإيجاد صيغة للتوافق الوطني بين مختلف أطراف النزاع، وبناء نظام سياسي يتسع للجميع، ويؤمّن للشعب اليمني حريته وكرامته.

النداء الذي وجهته الشخصيات التسع عشرة إلى السعودية وإيران، وإلى الشعب اليمني، لقيَ ترحيبا من طرف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله، الذي دعا الموقعين على البيان إلى زيارة اليمن، "للمناقشة والاطلاع على كل شيء عن قرب ومعرفة الواقع اليمني".

محمد علي الحوثي، المدعوم من طرف إيران، نشر تغريدة في صفحته بموقع "تويتر"، حمّل فيها، بشكل ضمني، التحالف العربي الذي تقوده السعودية مسؤولية استمرار النزاع في اليمن؛ إذ كتب قائلا: "نأمل بأن لا يرفض التحالف وصولهم (الشخصيات الموقعة على النداء)، إلى اليمن".

وفي تغريدة ثانية، عاد محمد علي الحوثي ليحمّل السعودية ودول التحالف العربي مسؤولية رفْض وقف الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، بقوله: "إننا مع المصالحة ودعونا مرارا للهدنة بمناسبة الأشهر الحرم وغيرها ورفضتها الدول المتحالفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ben hamou الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:31
أين كانت هاته الشخصيات عندما شارك المغرب في الحرب على اليمن
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52
2 - محاد تيبازة الجزائر الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:44
وجّه سياسيون ومثقفون وشخصيات فكرية وأكاديمية، من عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نداء إلى الشعب اليمني من أجل وقف الحرب الأهلية الطاحنة التي تمزّق اليمن iiiiiiii و كأن الشعب اليمني هو من بدأ الحرب
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31
3 - amahrouch الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:47
Si c était Israel qui frappait Gazza,vous auriez des séries de manifestations !Mais quand il s agit de pauvres houthis qui n ont pas de pétro-dollars,tout le monde se tait.J ai envoyé une lettre ouverte au Roi au lendemain de l intervention de la coalition arabe au Yémen,ici sur Hespress,dans laquelle je lui demandais de retirer nos soldats de ce massacre des yémenites.je Lui aidit notamment « Majesté,quand est ce que les arabes font de bonnes choses pour s allier avec eux !Nous courons derrière les pétro-dollars et nous risquons,à force de vouloir pêcher,d être emportés par le torrent.Effectivement nous avons obtenu peu ou pas de pétro-dollars et nous pourrions être suivis pour crimes contre l humanité
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10
4 - رشيد الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:48
أعيد تعليق أمس : السياسيين المغاربة ما كايتحل ليهم الفم و يتسرح ليهم اللسان حتى كاتسحب منهم المناصب و الوظائف و كايوليو has been..
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21
5 - fatyاسبانيا الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:51
حرام الانسان ابقئ متفرج والناس كتموت بالقنابل بالجوع بالامراض وشكون السبب المسلمين ضد مسلمين اش هد الهماجية انها المحرقة هتلير حرام والله حرام المسلم يقتل اخيه المسلم ويقول الله واكبر لان الانانية والحقد اعمات الانسانية ووووووالله فوق كلشيئ .
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11
6 - منير الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:52
هده الشخصيات عليها أن تهتم بشؤؤنها الداخلية من لا يصلح لوطنه لايصلح لإعطاء الدروس للأجنبي
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16
7 - Nour الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:54
لا قيمة ولا مصداقية لكم ايها المسؤولون المتطوعون..بالتالي لن يستمع لكم احد وخاصة الشعوب..!!!
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12
8 - rachida الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:55
بعد خراب مالطا هاهي الشخصيات المغربية تدعو لوقف الحرب على اليمن وبعدها ستاتي شخصيات عربية اخرى . المروع الامريكي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لن يتوقف حتى يستنزف كل المقدرات .
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2
9 - جريء الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:58
هي حرب عقاءدية للاسف.
و الحروب العقاءدية لن تهدا حتى تحرق البلد باكملها.
الصومال، ليبيا و اليمن، و يوغوزلافيا سابقا.
لهذا يجب ان نهتم بالعلوم الانسانية اكثر من العلوم الدينية.
المتدين لا يؤمن بالنقاش، بل بفرض اراءه، لانه يعتبرها مقدسة.
اذا تعمقت في الدين فانت تفقد استقلاليتك رويضا رويضا و تبقى خاضع لتصورات شيوخك الباءدة، وتغيب عقلق.
لهذا لا يجب خلط الدين بالسياسة.
انا لست ضد الاديان، لكن ضد خلطها بالسياسة و تسيير امور الناس.
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10 - NABIL الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:00
تتكرر يوميا مجازر للعدوان السعودي الذي يستهدف المدنيين الابرياء سواء باستهدافه للأعراس وحفلات الزفاف أو منازل ومزارع مواطنين وسط صمت دولي وتواطؤ من الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان وتخاذل بعض الدول العربية التي تسوق لشرعية العدوان بماكيناتها الاعلامية .
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