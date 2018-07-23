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الرئيسية | مدارات | تقرير يرصد الإقبال على التدين ويحذر من تفكيك "الإسلام المغربي"

تقرير يرصد الإقبال على التدين ويحذر من تفكيك "الإسلام المغربي"

تقرير يرصد الإقبال على التدين ويحذر من تفكيك "الإسلام المغربي"
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:00

توقَّف تقرير أنْجزه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول "الحالة الدينية في المغرب"، وهمّ الفترة ما بين 2017 و2016، عند ما اعتبره "استمرار تصاعُد الإقبال على التديّن وسَط المجتمع المغربي"، مستنداً في حُكمه على مجموعة من التمظهرات الدينية التي رصدها؛ من قبيل "تزايد الاقبال الديني خاصة في شهر رمضان، وتزايد الاقبال على مدارس التعليم العتيق، ورفع عدد المتمدرسين وتوسيع طاقتها الاستيعابية والاهتمام المتزايد بالمساجد ودور القرآن".

ومن جُملة المؤشّرات الدّالة على تنامي حركية التديّن لدى المغاربة -حسب التقرير-تشييد المساجد والعناية بها، وكذا حركيّة المصلين في الإقبال عليها، أوْ إسهامها في التأطير الديني، حيث كشفت المؤشرات الرصدية لسنة 2016 عن "تنامي الاهتمام بالمساجد سواء من قبل الفاعل الديني الرسمي أو المدني حيث تزايد حضورها في اهتمامات المتدين المغربي، حيث وصل عددها إلى حوالي 50 ألف مسجد، منها فتح 200 مسجد جديد، وذلك بـأصل 200 مسجد في السنة".

وبناء على المعطيات المجمعة، سجل التقرير ارتفاع مؤشرات التدين بشكل كبير في المجتمع المغربي خلال شهر رمضان؛ الأمر الذي تؤكده عدد من الإجراءات والأعمال على المستوى الرسمي أو المدني"، كما سجلت المساجد المُصليات أرقاماً قياسية في الاقبال على صلاة التراويح والتهجد في مختلف المدن والقرى، وأبرزت أرقام التقرير "ارتفاع مؤشرات الدين خلال هذا الشهر، حيث أشارت إلى أن "150 ألفا ختموا القرآن خلف الإمام عمر القزابري في ليلة القدر لسنة 2016".

وسجلت سنة 2016، حسب التقرير نفسه، عودة عزل الأئمة والخطباء، بحجة أن "ما يتناولونه في خطبهم غير منسجم مع توجيهات دليل الإمام والخطيب أو لا يحترم الحياد المفروض في الخطيب حول بعض القضايا الاجتماعية والسياسية".

وقال التقرير إن "النقاش الذي واكب عزل الخطباء يُسائل السياسة العمومية للشأن الديني وتمثلها وزارة لموقع المسجد في السياسة الدينية، بالشكل الذي ينتقل بها إلى حاضنة للقيم وحماية الأمن الروحي وليس مجرد بنايات وقاعات للصلاة".

المُعطى الآخر، الذي يُبيّن تزايد إقبال المغاربة على التديّن، الإقبال المتزايد على أداء مناسك الحجّ "رغم قرار السلطات السعودية تقليص عدد الحجاج"، حيث بلغَ عدد الحجاج سنة 2016 خمسا وعشرين ألفا، وسُجّل الرقم ذاته خلال سنة 2017.

في مقابل ذلك، سجل التقرير بخصوص حركة التنصير بالمغرب أن "حركة الفترة المعنية بالتقرير تميزت بهدوء الأوضاع الذي ينعكس بشكل مباشر على المواكبة الإعلامية والسياسية للظاهرة".

وفي هذا الصدد، قال امحمد الهلالي، مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، إن "سنة 2016 هي سنة الحديث عن الكنائس المنزلية بالمغرب، والتمهيد لمحاولة المأسسة لما يسمى بالأقليات الدينية بالمغرب، الذي جعل سمة التعاطي مع التنصير مختومة بطابع "الموسمية" والارتجال".

وقال الهلالي، الذي قدّم خُلاصات التقرير في ندوة صحافية اليوم الاثنين بالرباط، إن "النماذج الدينية المستوردة من الشرق أو الغرب يمكن أن تكون عنصرا من عناصر التفكيك "النموذج المغربي"، متوقفاً عند بعض الحملات التي قادتها الجهات التنصيرية في مدن الشمال (الناظور-تطوان)، مسجلاً في السياق نفسه خروج بعض المتنصرين المغاربة للعلن في إطار برنامج بالعامية المغربية "تلفزيوني إلكتروني" يحمل اسم "مغربي ومسيحي".

وأقرّ المتحدث ذاته بأن "حالة الإقبال على التديّن عند المغاربة أخذتْ منحى تصاعديّا خلال الآونة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "هناك نوعا من تدين جديد وسط الشباب المغاربة؛ "فهناك من تبْدو عليه مظاهر التديّن، لكنّه غيرُ متدّين والعكس صحيح".

وتابع الهلالي قوله: "في مقابل ارتفاع مستوى التديّن لدى المغاربة، تزداد مظاهر الاستفزاز"، مشيرا إلى "ظهور حركاتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "حركة ما صايْمينش وصفحات أخرى تدعو إلى الإلحاد".

كما اعتبر أن "الشباب المغربي يعبر عن تعاطيه الإيجابي مع الدين، ومع حضوره في الفضاء العمومي من خلال الدستور أو القوانين الأخرى، ومن خلال العمل الحكومي والتشريعي وفي تأطير الحياة الأسرية، في ظل الاستقرار السياسي".

ويأتي الإصدار الخامس لتقرير الحالة الدينية في المغرب متوجاً عشرية الرصد والتحليل والتفكيك والتركيب التي أعملها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة إزاء الشأن الديني عبر إصداراته الأربعة التي غطت الفترة الممتدة من 2007 إلى 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - ingénieur الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:10
النتيجة المتوقع رصدها هي أن الشعب بدا تيفيق من الغيبوبة .. بدأ يدرك الخدع .. بدأ يميز بين الصواب و الخطأ ..// إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت.. ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت
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23
2 - Free Thinker الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:12
هناك الاف الديانات في العالم و كلها تدعي انها الحقيقة ، كلها مليئة بالخرافات والاساطير. العلم هو السبيل الوحيد للتقدم، و ما وراء الموت لا احد يعرفه. التدين هو ما يريده المخزن لبسط سلطته و نشر البروباغاندا في المساجد.
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-34
3 - الدين الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:13
إن الدين عند الله الإسلام
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34
4 - إبراهيم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:14
التدين في المغرب تم تصفيته من طرف الدولة والعلمانية الغربية وإ غلاق مدارس القرأن وإستعباد خطيب المسجد وتفعيل خطبة الجمعة على طريقة تناسب الداخلية والله المستعين
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15
5 - شرف ابن الإسلام الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:15
السلام عليكم،الحمد لله هذا يبشر بالخير و إن كان الملاحظ أن أخلاق وسلوكيات المسلمين أصبحت نادرة فينا.
لكن ما معنى الإسلام المغربي؟! أعرف أنه إسلام واحد في مشارق الأرض ومغاربها إلا ما اختلفت فيه المذاهب في الفروع.
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16
6 - امين من اولادعبو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:15
الاسلام ليس له وطن او جنسية. الاسلام نظام يطبق في جميع بقاع الارض. و الارض لله، هو خلقها و اليه مرجعها.
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18
7 - السالمي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:16
التدين مسألة شخصية والكل يعيشها ويمارسها حسب اعتقاده واقتناعه وليس لاحد الحق في ان يحدد من هو متدين ومن لا، أنا مغربي ابا عن جد ولكن مقتنع فقط باسلام الرسول صلعم وبسنته وما روي عن نمط حياته وسيرته ولا أومن بإسلام مغربي ولا مشرقي.
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22
8 - سعيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:19
اصدق مؤشر على ارتفاع نسبة التدين هو عدد الصفوف في صلاة الصبح ، فإن كان عددها اكبر من الساهرين في أماكن أخرى فنسبة التدين مرتفعة .
لماذا لا تقولون إن معدل الالحاد في إرتفاع خاصة في ظل حكم الإسلاميين؟
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19
9 - مغربي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:19
الدين علاقة بين الله و خالقه كل شخص يعبر عن درجة تدينه اعتمادا على اختياراته الفكرية. ما أحوجنا إلى فلسفة الدين التى يسود فيه التعامل مع الناس ذلك بالتعاون و خلق تنمية مجتمعية و ترسيخ الأمن و المحبة و العطاء
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9
10 - متابع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:23
الاسلام السياسي هو من اطلق رصاصة الرحمة على التدين في المغرب .المغاربة اعتبرو الحزب الاسلامي طوق النجاة لكنه عندما سنحت له الفرصة خبط خبط عشواء واهلك الحرث والنسل فكانت النتيجة ان عددا كبيرا من المغاربة فقدو الثقة في المتدينين وفي الدين نفسه فكثر الفساد ونهب الاموال والتشرميل وقلة النظام فاصبحت الفوضى العارمة. الدول التي اخرجت الدين من السياسة سارت في طريق النمو اما ان بقيت الامور هكذا فسيرجع الحزب الاسلامي الذي انفضح امره مرات ومرات تحت اسماء اخرى وبقيادات اخرى. يقول: من خدعنا بالدين خدعنا.
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5
11 - Moroccan الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:25
تجارة الدين تجارة رابحة على جميع الاصعدة وفي جميع الاوقات
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16
12 - dak الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:25
الإسلام يقتحم. إنها سنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا
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1
13 - beleiver الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:30
"القرن الواحد والعشرون سيكون دينياً او لا يكون" آنري مالرو
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-3
14 - جرادة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:30
الإسلام المغربي ؟
إنهم يدعوننا إلى دين جديد فماذا نحن فاعلون ههههه
يالكم من أغبياء ناس فاقت و فهمت ونتوما عاد كتكتبوا فتقارير الله يعطينا وجهكم
المغاربة فاهمين بلي الإسلام المغربي = قناة محمد السادس للقرآن
كونوا هانيين رحنا متبعينها و كنفهموا و كنطبقوا
غي عندي سؤال لسي بنحمزة (رئيس المجلس العلمي بوجدة ) : بكم تبيع الشقة الواحدة في شارع الدرفوفي ؟
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13
15 - مجاز فاهم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:30
الإقبال على تخلف, ونتيجة نعيشها
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2
16 - باحث عن الحقيقة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:34
هل التدين الموسمي يعتبر قاعدة اساسية واصلية لقياس مدى اقبال الناس على التدين ؟ ابدا وليس صحيحا ، في المناسبات كشهر رمضان والتراويح وليلة القدر فئة عريضة من الناس تتخذ ذلك مظهرا احتفاليا دينيا اكثر منه مظهرا تعبديا حقيقيا ، وفئة اخرى تنساق بالعادة والتكرار الى هذا السلوك في شهر رمضان بدليل انه مباشرة بعد انقضاء الشهر تعود حليمة الى عادتها القديمة ، وفئة ثالثة تعتبر شهر رمضان شهر الخمول والكسل وتقضي يومها في كل الاتجاهات انتظارا للآذان حيث تتغير حال الصائم بعد الافطار وكانه ليس هو نفس الشخص قبل الافطار ،، وهكذا لا تبقى سوى الفئة القليلة والمحدودة من الناس الذين يصلون علاقتهم بربهم خلال السنة
واما عن بناء المساجد فأعتقد ان هذا العمل الاحساني ينبغي ان يتجه بالاحرى الى سد حاجة المحتاجين والايتام والارامل واطعام المسكين ..وانا الصلاة فيمكن اقامتها حتى على الطرقات : فالارض كلها مسجد للامة ، فهنا لابد من مراعاة فقه الاولويات وفقه المقاصد وليس الفقه التقليدي
شكرا هسبرس
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7
17 - عاقل بعقله الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:36
هذا يسمى الإقبال على الطقوس والمظاهر الدينية :
أما الإقبال على التدين يعني :
* الإقبال على الصراحة
* الإقبال على الصدق
* الإقبال على الأمانة
* الإقبال على احترام معتقدات الآخرين
* الإقبال على العدل مع الأولاد ومع الزوجة ومع الجيران بما يوافق القانون
* الإقبال على العمل الصالح الذي يغير المجتمع والانخراط في الصالح العام
* الإقبال على التدخل في مواطن الواجب وليس إقفال الباب
* الإقبال على الشهادة بالحق والعدل وعدم كتمانها أمام المحاكم
* الإقبال على تبليغ المسؤولين عن أي خرق لقانون التعمير لأن ذلك يؤذي مستقبل أولادنا في أحياء "البيطون"
* الإقبال على احترام القانون لأنه لب العدل المعاصر أو الأقرب إليه
* الإقبال على مواطن نفع المجتمع والتطوع في الجمعيات الخيرية
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12
18 - Hamido الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:37
التدين كان في التسعينات حيث أن المدن الكبرى شهدت الكثير من تجلياتها والدولة كانت راعية لدالك ومن وراء حجاب.والعقد الأخير شهد موجة الحاد كبيرة سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المعرفة وبدأ الكثير من المغاربة يساءلون موروثهم الديني بعد أزيد من 14 قرنا خصوصا بعض الآثار والمخطوطات التي فتحت الباب لعدة تاويلات للنص الديني.اعتقد أن الإلحاد سيزداد داخل المجتمعات المسلمة.
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8
19 - Zorif الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:39
ما يلاحض هو ارتفاع النفاق. هل نحن مثلا احسن من السويد الكافرة من حيث الاخلاق؟
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16
20 - عبدالسلام من البيضاء. الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:41
الإقبال الديني موجود لكن أخلاق الدين وسلوك ومعاملة الإسلام مفقودين إن لم أقل منعدمين لدى أفراد المجتمع...علما أن الأنانية الفردانية والنفاق والغش في التجارة والعمل والسرقة الفساد الأخلاقي والفساد الماي يطغيان على المجتمع!
عندما نخرج من المساجد نرمي الأزبال في الشوارع لدرجة أن شورعنا كلها اصبحت متسخة.. نلاحظ كذلك.. عدم الإحترام وعدم التسامح والحقد بين المواطنين..وصل الى درجات كبيرة من الخطورة ..الخ.

ماذا استفاد المغاربة إذن من التدين؟؟
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11
21 - مهاجر من بريطانيا الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:49
وهل هناك إسلام مغربي واسلام تونسي واسلام خليجي؟ اتقوا الإسلام واحد وما هذه الا بدع ابتدعتموها لخلق دين عصري يوافق ما يريده الغرب الذي تمشون وراءه.
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-5
22 - amssnay الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:51
من اهم اسباب اقبال المغاربة على التدين هو ضعف المستوى الثقافي فمعظم المتدينين مستواهم الثقافي متواضع ويقتصر على الثقافة الدينية بينما تغيب الثقافة العامة في مجالات مثل الفلسفة وعلوم الاجتماع و علم النفس والتاريخ والجغرافيا و اللغات والعلوم الحقة وغيرها ويعود ذلك الى ضغف الاقبال على القراءة التي لا تتعدى بضعة اسطر للفرد في السنة وتبقىكتب الطبخ وكتيبات عذاب القبر الاكثر تداولا فكلما كان المستوى الثقافي متواضعا كلما كانت الحاجة الى الدين والتدين اكثر لتفسير مختلف الظواهر بنما كلما كان المستوى الثقافي عاليا كلما لم تعد هناك حاجة الى الدين لان المثقف يملك ميكانيزمات لتحليل وتفسير الظواهر المختلفة على اسس علمية 'و بالتالي معرفة الاسباب الكامنة وراءها وايجاد الحلول لمعالجتها
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9
23 - À vous la religion الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:56
La religion c'est une idéologie par laquelle des gens très intelligent peuvent maîtriser un grand troupeaux de gens très naïf. Les résultats vous les voyez chaque jour dans votre plus beau pays de monde malgré tout votre misère vous ne voulez pas se réveille de votre couchamar.
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4
24 - Casaoui الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:03
ولماذا في دول في أروبا وشمال امريكا وكذلك في اليابان وغيرهم من الأمم المتقدمة لايؤمنون اصلا بالأديان.. ورغم ذلك نجدهم متقدمين علينا في كل شيء.. في الإنضباط في الأخلاق والإحترام ..في العلم في الصناعة في الطب في التكنولوجيا و بل متقدمين علينا على جميع الأصعدة
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4
25 - Mustapha Azoum الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:03
برزت الصحوة الإسلامية بعد هزيمة 1967 حسب بعض المفكرين لكن عموما عندما يفشل المجتمع كمشروع جماعي ينغمس الإنسان في الدين بالمفهوم السلبي .
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5
26 - عصام الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:10
التدين يعني مزيدا من التخلف والخضوع مكاين لا لهوت لا هم يحزنون نضو وفيقو وعيشو حياتكم بشكل أجود. راكم وليتو أضحوكة ديال الشعوب .مواطن مغترب ينصح
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0
27 - احمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:10
أصدق مؤشر على ارتفاع التدين هو:
انخفاض معدل الإجرام
انخفاض معدل الغش
انخفاض معدل سرقة المال العام
المشي في الطريق العام بأمان.....
ارتفاع معدل التمدرس....
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0
28 - Baboubi الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:17
لم يعرف العالم الإسلامي من قبل هذا الكم الهءل من المرتدين وعدد الملحدين في تزايد..ما هذا الكذب؟؟
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0
29 - احمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:24
كلما تخلفت الدول الا وتجد الشعوب تميل بكترة الى التدين وهدا في جميع الاديان. في نضري عوض ان يبني المحسنون المساجد كنتمنى يبنيو المدارس والمستشفيات ودور الشباب في المناطق الناءية. لان هادوك السكان محتاجين للمدارس والمستشفيات اكتر من المساجد راه نقدرو نصليو في اي مكان.
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0
30 - عبد الحكيم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:24
الاديان كلها جاءت لتقويم سلوك الفرد و ترسيخ القيم العليا في المجتمع لتطوره و تقدمه،وهذا الامر لانراه في تدين المغاربة،المختزل فقط في المظاهر من عادة الحجاب الذي اصبح بقدرة قادر فرضا دينيا و لحية تسرسل و قران يتلى ليلا ونهارا،دون ان يدري ان يقفه مايقرا،
من يتجه الى الدين "المشوه طبعا" ،هم الطبقة الدنيا من المجتمع دراسيا وثقافيا ووعيا،هذه الفئة تتلقى ماتشاهدهو تسمعه من "كهنة الشرق خصوصا" ومن يتبع منهجهم البدوي الذي لا يمت باي صلة الى "اسلام الحق" ،
وليست لهذه الفية العالة،القدرات العقلية ولا المعرفية و اللغوية،التي تمكنها من تدبر القران فرديا و الغاية منه و محاوره و تنزيل الايات بدل اقتطاعها من سياقها او السورة التي وجدت فيها،
وكما قال المتنبي،"اغاية الدين ان تحفوا شورابكم،ياامة ضحكت من جهلها الامم"،
الايمان بالله الحق من المستحيل ان يعرفه،انسان جاهل ليس له اي ارتباط بالعلم والمعرفة"انما يخشى الله من عباده العلماء"اما هذا التدين فشر لن يزيد المسلمين الا خبالا و غثاءا،وعوض تقليد بعير المشرق،انظروا الى مسلمي ماليزيا و اندونسيا فهناك التدين الحقيقي .تدين العلم و الاخلاف و التفكر
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