24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  2. أكادير الفلسطينية (5.00)

  3. من Ahul إلى Azul وتحيات أمازيغية أخرى (5.00)

  4. فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الرباط تراكم المكتسبات السياسية بعد توقيع اتفاق الصيد مع بروكسل

الرباط تراكم المكتسبات السياسية بعد توقيع اتفاق الصيد مع بروكسل

الرباط تراكم المكتسبات السياسية بعد توقيع اتفاق الصيد مع بروكسل
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:00

مساعٍ حثيثة تُباشرها الدبلوماسية المغربية لمُراكمة أكبر قدر ممكن من الامتيازات السياسية المُصاحبة لاتفاق الصيد البحري المُبرم مع أوروبا، حيث تُراهن الرباط على تحصين مكتسب السيادة على الأقاليم الجنوبية، مقابل تمكين الأوروبيين من امتياز الصيد في المياه المغربية بمبلغ زهيد مُقارنة باتفاقيات مماثلة مُبرمة مع العديد من الدول في العالم.

ويُعول المغرب على أن يكون الاتفاق الحالي أرضية مؤسسة لتجاوز التعثرات، التي تتسبب فيها قرارات المحكمة الأوروبية وبعض الدول الإسكندنافية كلما تعلق الأمر بتجديد الاتفاقية، عبر الضغط من خلال آلية الصيد البحري، التي تضع دول الجوار في مأزق بسبب عطالة السفن والصيادين، خصوصا الإسبان والبرتغاليين، الذين ينقلون تذمرهم إلى المسؤولين في بروكسل.

ويرى العديد من المراقبين أن الخارجية المغربية مطالبة بالوقوف على تفاصيل الاتفاقية، التي سيكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة، والعمل على جعلها دائمة لتفادي اللغط الذي تثيره جبهة "البوليساريو" كلما تعلق الأمر بمسألة الثروات الطبيعية في الصحراء، وكذلك لبناء علاقات مبنية على الرفع من الدعم التي تُقدمه القارة الأوروبية للمغرب على المستوى الأممي.

محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أكد أن "تجديد هذا الاتفاق وفق السياق الحالي يكتسي طابعا خاصا واستثنائيا، بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تتعلق بالوحدة الترابية، ومناورة خصوم المغرب الرامية إلى فتح حرب قانونية ودعائية تخص ملف الثروات الطبيعية بالجنوب المغربي".

وأضاف الزهراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الاعتبارات دفعت بالمغرب إلى دخول المفاوضات وعينه على الجوانب السياسية أكثر من الجوانب الاقتصادية والتجارية، لذلك فالاستفادة السياسية يمكن إجمالها في ثلاثة مستويات: الأول، أن تجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمحو آثار قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 في فبراير من هذه السنة، ويفرغه من حمولته القانونية والقضائية.

أما المستوى الثاني يرتبط بتجديد الاتفاق في هذه الظرفية وكون ذلك إقرارا ضمنيا من لدن الاتحاد الأوروبي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. والثالث أن تجاهل الاتحاد الأوروبي لدعوات ومناورات "البوليساريو" والجزائر الرامية إلى التشويش وإفشال التجديد يفند ادعاءات وشعارات تمثيلية الصحراويين، التي ما فتئت "البوليساريو" ترفعها. كما أن هذا التجديد يغلق قوس المعركة القانونية وسؤال تدبير ملف الثروات الطبيعية بالصحراء".

وأضاف الخبير أنه "بغض النظر عن المكاسب السياسية، يبقى من السابق لأوانه وضع تقييمات موضوعية دون الاطلاع على بنود الاتفاق وحيثياته. لذلك، لا يمكن الحكم إلا بعد خروج الاتفاق إلى حيز الوجود، لأنه، من زاوية أخرى، كان من الممكن استثمار تسرع الدول الأوروبية نتيجة الضغوط، التي مارستها لوبيات الصيد البحري في إسبانيا، وحاجتها إلى التجديد لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة تخص الوحدة الترابية، ومكاسب اقتصادية وتجارية هائلة من الممكن أن تنعكس على اقتصاد البلاد وساكنة الأقاليم الجنوبية".

وختم الزهراوي تصريحه قائلا إن "تجاوز قرار المحكمة يتوقف على تفاصيل وجزئيات الاتفاقية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بشرط استفادة الساكنة من عوائد الاتفاقية وغيرها من الأمور، التي قد تفتح الباب للأوروبيين للتدخل في شؤون المغرب وفرض شروط جديدة تنتقص من سيادته على أقاليمه الجنوبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - معطي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:13
ما شاء الله والحمد لله...
اشكر الله كي يزيدنا من فضله...
المسؤولون يتحدتون عن نجاح تحقق ولا يقولون بفصل الله وكرمه نحمده ونشكره...مثلما تحدتوا عن سنة فلاحية معطاء ولا يقولون الحمد لله وكأنهم غير مسلمين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - brahim الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:20
نتمنى هذه الاتفاق انتشمل المواطنين ليستفيدو في الصيد البحري. مادياً. أن تكون زيادة في الأجور والانخفاض في المواد الغذائية الضرورية. ونتمنى التوفيق والنجاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - اصلاح الفساد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:33
دائما تسمع عن توجيهات وتعليمات من اشخاص تجاه المؤسسات، هذه ظاهرة فريدة من نوعها، عادتا يكون العكس، المؤسسات هي التي تراجع الاشخاص وتحاسبهم طبق القانون.
هذا هو الفساد الأعظم لأن ليس للقانون قيمة وإنما مزاج البعض ه من يحدد مدى أهميته.
ثانيا الاستثناء في نقد البعض الذين وضعوا انفسهم فوق القانون لا يخدم الإصلاح ولا التقدم.
نحن ما زلنا في القرون الوسطى ولا شيء سيتغير ما دام ليست هناك مساواة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - عسوا والزياني الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:43
من طبيعة الحال فلحين غير على برا مادم لأمر لا يصب في مصلحت عموم الشعب المغربي لك لله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - wood الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:44
الذي لا يذكره المسؤولون أن الإتفاق أعتبر منطقة الصحراء جزءا خاصا له ترتيبات خاصة في هذا الإتفاق و هو اشارة ضمنية أنها ليست جزءا من المغرب كما ألزم المخزن بأن يستفيد سكان المنطقة من عائدات هذا الإتفاق و هذا الأمر هو انتهاك صارخ لسيادة البلد و تدخل في شؤونه الداخلية ، إضافة الى أنها اتفاقية مجحفة من الجانب المادي بل هي استباحة لمياه هذا الاقليم علما ان لا يمكنه التحكم في مراكب الصيد أو التحقق من الكميات المصطادة ، فالمخزن كل ما يهمه هو رضى الأوروبيين لا غير !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - لاحول الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:44
“مقابل تمكين الأوروبيين من امتياز الصيد في المياه المغربية بمبلغ زهيد مُقارنة باتفاقيات مماثلة مُبرمة مع العديد من الدول في العالم”.
رخصوا ليهم وغلوه علينا
لاحول ولا قوة الا بالله
الحوت في اوروبا اصبح أرخص من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - Yusuf الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:46
هي مكتسبات لخدام الدولة و عصابة الاحتكار و في الحقيقة هي انتكاسة أخرى للمواطنين
اقسم بالله حتى لو كان لنا كل بترول العالم وكل غاز قطر وروسيا لن يرى المواطن المغربي إلا الذل والاهانة ولن ينال الا تعليم منحط وخدمات صحية حقيرة ولن ينعم بالامن
حكومة جبانة وضعيفة وقذرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - kimo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:47
عايشنا عدة اتفاقيات للصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي وكانت النتيجة خاوية الوفاض هم المستفودون نحن نتملق بهم لمساعدتنا معنويا في قضية الصحراء القوة تكمن من الداخل بتجهيزاتنا بتطورنا بكفاءتنا لا ان نستجدي احدا سياسة تقديم السردين بثمن بخس نحن في امس الحاجة اليه يجعلنا نجوع من اجل ارضاء غيرنا وقضيتنا وجب التعامل معها بقوتنا التي وجب تطويرها من الداخل وليس بدبلوماسية لا تجدي نفعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - البرنوصي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:50
بعد اسبوعين من الآن إما سيكون هناك إعلان عن إعطاء الحقوق للأقليات الجنسية أو الدينية ومراجعة قانون الإرث وبناء اروبا لمراكز إيواء المهاجرين فوق التراب المغربي .
لا أفهم شيء .تصدير الفوسفاط ،الخضر، بيع السمك ،إعانات الدول،السياحة ،تحويلات المهاجرين والأموال المتحصل عليها من الحجز على المهربين وبائعي المخدرات .وكل مشروع تقوم به الحكومة إلا ويكون عن طريق القرض من الأبناء العالمية .
البرنوصي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - الضغوط الاقتصادية و السياسة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:52
دائما كان المال وسيلة لإجبار الآخرين على تغيير مواقفهم .

و الدليل هو أن معمر القدافي و النظام الجزائري إستعملا مداخيل البترول من

أجل "تشجيع" العديد من دول العالم الثالث على الإعتراف بالجمهورية الوهمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.