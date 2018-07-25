24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  2. أكادير الفلسطينية (5.00)

  3. من Ahul إلى Azul وتحيات أمازيغية أخرى (5.00)

  4. فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الحكومة تصغي لأوجار بشأن عدم دستورية القوانين

الحكومة تصغي لأوجار بشأن عدم دستورية القوانين

الحكومة تصغي لأوجار بشأن عدم دستورية القوانين
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:50

ينعقد مجلس للحكومة غدا الخميس، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول اعتماد مقترحات الحكومة بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وأضاف المصدر أن المجلس سيصغي إلى إفادة لكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، ثم عرض لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

ووفق البلاغ فإن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنشرات الجريدة الرسمية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والثالث بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، المعتمدة بباماكو في 30 يناير 1991، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سعيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:10
ما افهمت والو...انا الدي افهمه هو امنين تايكون الضباب... اعرف ان هناك امر يخفونه ولايريدونك ان تفهم او تهتم به...!!!جدلية القوانين وتقرقيب الناب...انا الدي اعؤف ان القوانين التي لاتفهم لايمكن ان تكون قوانين ...!!! ايلا مافهمهاش النواب والوزراء ...من سيفهمها مول الكرموص؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.