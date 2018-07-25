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الرئيسية | مدارات | رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية

رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية

رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:00

حثّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الطلبة المهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، على اتخاذ "المعقول" نهجا لهم بعد ولوجهم سوق الشغل، والتفاني في خدمة بلدهم.

ففي كلمة ألقاها ضمن حفل التخرج، الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، قال العثماني للمهندسين المتخرجين: "خصكم تخدمو بلادكم بالنية وبالمعقول، وتخدمو أغراس أغراس، والذي يعني التشبث بالطريق القويم، فهذا هو مفتاح النجاح".

كما أوصى رئيس الحكومة المتخرجين، أيضا، بالتشبث بالأخلاق، معتبرا أن "كل شيء في العالم مبني على الثقة وعلى الأخلاق"، قبل أن يمازحهم بالقول: "أعتقد أنكم طلبة مجدّون ومجتهدون، ولا أظن أنكم تغشون في الامتحانات، لذلك لا أعتقد أنكم ستغشون في عملكم عندما تشتغلون".

واسترسل العثماني مخاطبا الطلبة المهندسين المتخرجين: "بلادنا محتاجة للجدية والمعقول، ومحتاجة اللي يخدمها بالنية"، مُضيفا أن خريجي المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم "تتهافت عليهم الشركات من الداخل والخارج، وهذا دليل على أن هذه المؤسسة تخرج كفاءات يحتاج إليها المغرب".

وتعتبر المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم مِن أعرق المدارس المغربية المتخصصة في هذا المجال، إذ أحدثت منذ 27 عاما، وتخرجت منها أفواج مِن الأطر والكفاءات المغربية.

وقال محمد السعيدي، رئيس المدرسة، إن الاختصاصات التي يتكون فيها المهندسون داخل المؤسسة، وهي بالأساس التقنيات والاتصالات، تعرف طلبا غير مسبوق، مشيرا إلى أن المهندسين الذين يتخرجون من المدرسة يساهمون في تطوير مجال التقنيات والمعلوميات في المغرب.

واعتبر السعيدي أن الحصيلة، التي حققتها المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم هذه السنة، إيجابية جدا، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 90 في المائة، ونوقشت بها 27 أطروحة دكتوراه حول الذكاء الصناعي والرقمي وتخصصات أخرى، ونشر طلابها أزيد من 200 مقالة علمية في مجلات دولية محكّمة، كما سجلوا ست براءات اختراع على الصعيدين الوطني والدولي.

من جهته، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن المغرب "يستحق أن يكون له أبناء في مستوى عال من التكوين في مختلف المؤسسات، لأنه يشق طريقه نحو التقدم بهدوء، وأصبح رقما صعبا في محيطيه الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي أن الكفاءات المغربية مطلوبة في الداخل والخارج، معتبرا أن المغرب أصبح نقطة جذب للاستثمارات، "وهذا يعني أن النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيه استقرار ويتميّز بتخريج الكفاءات العالية المطلوبة في سوق الشغل على الصعيدين الوطني والدولي".

فيما قال عبد الحنين بلحاج، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، إن المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم حققت قفزة نوعية، وأصبح لها إشعاع علمي لافت على المستويين الوطني والدولي، مُضيفا أن "جامعة محمد الخامس لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للمدرسة، انسجاما مع سياسة المغرب في مجال مواكبة الثورة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ahmed الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:11
مؤسسة عريقة وتساهم في تخريج اطر عليا ومقدراش دير حفل تخرج فالمستوي ففندق راقي وتهلا فالناس.

دايرين ليهم لكراسي وزرابي بحال داكشي ديال العراسات الشعبية
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5
2 - رشيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:14
لقد تمت خوصصة التعليم العمومي الابتدائي و الثانوي و قد بدأ أيضا مسلسل خوصصة التعليم العالي و الجامعي باعتراف الدولة بشواهد عشرات المعاهد و الجامعات الخاصة في انتظار القضاء كليا على مجانية التعليم العالي... لكم الله يا متوسطي الدخل.. لك الله يا وطن..
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3 - Lamin الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:19
نعم خص يخدمو بلادهم بالنية والمعقول .اما انت و اعضاء حزبك فتخدمون مصالحكم بلانية بلامعقول ....لقد كشفتم بعد تسريب ما قاله حامي الدين ايها البرامكة الجدد .لكن هيهات ثم هيهات يا تجار الدين،بل يا عاشقي الدنيا ...اتتم مزدوجي الشخصية بين الخطاب الديني و تذوق الترف
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4 - Ayoub الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:24
Les écoles et les Universités Européennes créent des cadres et des emplois et chez nous ils créent du chômages et de la mendicité, Félicitations pour les futurs cadres
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5 - صنطيحة السياسة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:31
شفت هاد السيد رئيس الحكومة تحل ليه الفم وصبح عاطيها غير المساريا والشعبوية ...

آآآ شريف ... راه المغاربة باقيين مقاطعين الحليب والما وليصانص أكثر من 100 يوم ...

جاوبنا آش درتي ليهم ؟؟؟ وبلا ما تبدل الموضوع بالشعبوية والديماغوجية اللي كتدير
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6 - شي مدوخ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:32
يا ريت تصرفو لكلام الزين لقرارات وأفعال فصالحنا وتفرحنا، ولو غي مرة مرة. أما لكلام الزين بوحدو راه غا يزيدنا فالقنطة
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