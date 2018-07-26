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"السجون" تعلن نتائج الحركة الانتقالية للموظّفين

"السجون" تعلن نتائج الحركة الانتقالية للموظّفين
هسبريس من الرباط
الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:10

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن نتائج الحركة الانتقالية لشهر ماي من السنة الجارية أسفرت عن استفادة 219 موظفا وموظفة، وقد تمت معالجة ودراسة طلبات الموظفين من طرف لجنة مركزية بالاعتماد على برنامج معلوماتي خاص، ووفقا لمعايير موضوعية، منها على الخصوص الاقدمية في المؤسسة، والأقدمية في الإدارة، والحالة العائلية، وحاجيات المؤسسات، وحجم الخصاص بها.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "المندوبية العامة، وفي إطار حرصها على ضمان الاستقرار المهني للموظفين، تعمل على مدار السنة على دراسة الطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية أو التبادل".

وأضاف البلاغ أنه "في إطار الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين في السنة، سيتم خلال شهر أكتوبر الإعلان عن تنظيم حركة انتقالية ثانية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين للاستفادة من الانتقال".

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