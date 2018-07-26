24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين
- ليلة على متن خطوط الشمال والجنوب
- نقد مفهوم "الشرعية الانتخابية" لدى العدالة والتنمية
- خلية دعم نفسي للبرلمانيين المتقاعدين
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
البرلمان يجيز التكوين المستمر للأجراء لمواجهة التقلبات الاقتصادية (5.00)
- الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء" - (114)
- المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء - (68)
- شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة - (57)
- عالم فلك أمريكي يسائل وكالة "ناسا": هل هناك بشر آخرون في الكون؟ - (54)
- أب يحتج: رأس ابنتي مشقوق - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"السجون" تعلن نتائج الحركة الانتقالية للموظّفين
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن نتائج الحركة الانتقالية لشهر ماي من السنة الجارية أسفرت عن استفادة 219 موظفا وموظفة، وقد تمت معالجة ودراسة طلبات الموظفين من طرف لجنة مركزية بالاعتماد على برنامج معلوماتي خاص، ووفقا لمعايير موضوعية، منها على الخصوص الاقدمية في المؤسسة، والأقدمية في الإدارة، والحالة العائلية، وحاجيات المؤسسات، وحجم الخصاص بها.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "المندوبية العامة، وفي إطار حرصها على ضمان الاستقرار المهني للموظفين، تعمل على مدار السنة على دراسة الطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية أو التبادل".
وأضاف البلاغ أنه "في إطار الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين في السنة، سيتم خلال شهر أكتوبر الإعلان عن تنظيم حركة انتقالية ثانية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين للاستفادة من الانتقال".