24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين (5.00)

  2. رسوم تسجيل تثير غضب طلبة ناجحين في مباراة (5.00)

  3. انفجار عبوة ناسفة بمحيط سفارة أمريكا في الصين (5.00)

  4. كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا (5.00)

  5. المساهمون في شركة "فيسبوك" يخططون لطرد الرئيس مارك زوكربيرغ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الحكومة تحذف مداولات البرلمان من الجريدة الرسمية

الحكومة تحذف مداولات البرلمان من الجريدة الرسمية

الحكومة تحذف مداولات البرلمان من الجريدة الرسمية
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 07:15

تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.576 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بحذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة.

وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يهدف إلى نسخ وتعويض الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.52 كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغاية حذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة، على إثر إحداث الجريدة الرسمية للبرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

كما يتوخى مشروع المرسوم، يضيف الوزير، إحداث نشرة خاصة بالاتفاقيات الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.