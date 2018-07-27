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كُتّاب وآراء
الحكومة تحذف مداولات البرلمان من الجريدة الرسمية
تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.576 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بحذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة.
وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يهدف إلى نسخ وتعويض الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.52 كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغاية حذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة، على إثر إحداث الجريدة الرسمية للبرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
كما يتوخى مشروع المرسوم، يضيف الوزير، إحداث نشرة خاصة بالاتفاقيات الدولية.