أخصائي: المغاربة يجهلون الحب .. والزواج غرام رجل بـ"مسخوطة"

جواد مبروكي*

تعودت أن أسمع دائما بين جميع العائلات وفي أوساط الأصدقاء من جميع شرائح المجتمع، حكايات مختلفة لكنها تشترك كلها في العبارة الشهيرة "تْسْلْطّاتْ عْليه واحْدْ خيتي ولْواتْ عْليه". بمعنى أن امرأة قد سلبت قلب رجل وجلبت كل اهتماماته إليها، سواءً كان هذا الرجل أعزباً أو متزوجا.

والغريب في هذا الأمر أنني لم أسمع أبدا أي حكاية يقال فيها: "جا واحْدْ المْسْخوطْ ولْوا عْليها". وهذا يعني أن سلطة إغراء المرأة تفوق بكثير سلطة الرجل. وهذا أمر متناقض حسب الثقافة المغربية الشعبية التي تصور الذكر أنه أقوى بكثير من الأنثى!

وأعرض عليكم تحليلاً لسبب استعمال عبارة "جاتْ واحْدْ خيتي ولْواتْ عْليه":

1- إنكار وجود الحب

المجتمع المغربي لا يعترف بوجود الحب، وكلمة "الحب" مفقودة في قاموس الدارجة المغربية ويحل محلها "الإعجاب"؛ بحيث نسمع هذه العبارة: "عْجْباتو وعْجْبْها"، ولا نقول: "حْبَّتو وحْبّْها". أخطر من هذا وذاك أنه حتى في علاقة الآباء مع أبنائهم لا نجد تعبيراً في الدارجة المغربية فيه كلمة حب، مثل "أحبك يا ابني". فالحب يعتبر في مجتمعنا شيئا خيالياً من عالم الروايات والأفلام السينمائية.

ولهذا، كلما وجدنا شابا مغرما بفتاة ويحبها حبا جنونيا، نعتقد أنه ليس في حالة طبيعية ونبرر هذا الحب الجنوني بِـ "السّْحورْ والتّْوْكالْ"، بينما نقول على المعشوقة: "واحْدْ المْسخوطة لْواتْ عْليهْ".

2- علاقة العشيقة بِـ "حواء"

يستند التصور الشعبي إلى فكرة أن حواء هي التي أغرت آدم وكانت سببا في خروجهما من الجنة. ولهذا ساد الاعتقاد أن للمرأة قدرة عجيبة في التأثير على الرجل بسحر إغرائها.

وصار هذا دليلا على أن المرأة أقوى من الرجل. وبما أن المجتمع الذكوري يرفض هذا الواقع، نراه ينسب قوة المرأة إلى لجوئها إلى قوة السحر والتّْوْكالْ. وفي المخيال الشعبي الذكوري أن المعشوقة تُخرج العشيق من ميزان السيطرة على عقله وتسلب إرادته، ليس من خلال سحر حبها، وإنما بأساليب إغواء شيطانية.

3- العشيق "ضحية" و"الرّاجْل خاصّو يْبْقى راجْل"

في المجتمع المغربي الذي هو ذكوري بامتياز، لا نتقبل أن الرجل يفقد صوابه بسبب حبه امرأة، بل يجب عليه أن يتحكم في عواطفه حسب التربية المغربية. حين نقول لطفل يبكي: "مَتْبْكيشْ نْتا راجْل مَشي بْنْتْ"، فإن التربية المغربية تُجرد الولد من كل أحاسيسه العاطفية وتترك هذه الأحاسيس حصرياَ للفتيات.

بمعنى آخر، العواطف والتعبير عنها هي نقائص يتم إلصاقها في الأنثى كـدليل على ضعف الشخصية. ولهذا يُظهر الذكر رجولته من خلال القسوة والجمود العاطفي بحيث يكتم مشاعره ويدفنها في داخله، ولعل هذا هو أصل المعاناة في واقعنا الإنساني المجتمعي.

وهكذا عودتنا تربيتنا على أننا كلما رأينا رجلا مغرما بامرأة، نعتبر هذا الأمر غير طبيعي، وأنه قد سقط ضحية غرام "المسخوطة"، وأن لا ذنب له في هذا الولع الغرامي، خاصة إذا كان متزوجا بأخرى، حيث يتم تحميل المسؤولية وإلقاء الذنب على كاهل المعشوقة أو العشيقة، وكأن هذا الرجل لعبة لا إرادة له أو صبيا قاصرا فاقدا لزمام إرادته.

4- التلاعب بالتمييز القبلي والمستوى الاجتماعي

مع الأسف، لا يخلو الأمر من التمييز الطبقي والقبلي؛ فإذا كانت المعشوقة من عائلة غنية أو من عائلة لها مكانتها الاجتماعية المرموقة، أو أن لها دخلاً شهريا عاليا، فلن نسمع عبارة: "لْواتْ عْليه واحْدْ خيتي"، بل نسمع مثل هذه العبارة: "جابْلو الله واحْدْ البنت غْزالة وبْنت الناس".

أما إذا كانت المعشوقة من قبيلة غريبة على قبيلة العشيق أو أنها من عائلة فقيرة وليس لها شغل أو دخل شهري معتبر، فهنا سنسمع عبارة: "لْواتْ عْليهْ واحْدْ الويلَة".

*أخصائي وخبير نفسي