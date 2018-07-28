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الرئيسية | مدارات | اللجنة الحقوقية الأممية: تدابير البوليساريو بتندوف ضد المواثيق الدولية

اللجنة الحقوقية الأممية: تدابير البوليساريو بتندوف ضد المواثيق الدولية

اللجنة الحقوقية الأممية: تدابير البوليساريو بتندوف ضد المواثيق الدولية
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:00

في إجراء أممي جديد، استفسرت لجنة حقوق الإنسان، التابعة لهيئة الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية عن دواعي السماح لتنظيم البوليساريو بتسيير منطقة تندوف التابعة ترابيا لنفوذ الدولة الجزائرية؛ وذلك بعد أن تمكنت منظمات مغربية من تقديم تقارير موازية للأطروحات التي قدمتها الجزائر بخصوص الوضع الحقوقي في الجارة الشرقية.

خبراء لجنة حقوق الإنسان، الذين اجتمعوا بمقر الأمم المتحدة في سويسرا، شددوا على مسؤولية الدولة الجزائرية في حالات تعذيب واختفاء واغتيال معارضين لإبراهيم غالي داخل مخيمات تندوف، وأبدوا تحفظهم على عدم ملاءمة القانون الجزائري لمقتضيات العهد الدولي لحقوق الإنسان، وعلى مدى تنفيذ الحكومة الجزائرية للتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأشارت توصيات اللجنة إلى أن تفويض سلطة تدبير منطقة تندوف لجبهة البوليساريو مثير للقلق، معتبرة عذر خصوصيات المنطقة وملاءمتها لظروف الصحراويين، الذي قدمته الجزائر لتبرير منح التسيير للانفصاليين، متنافيا مع المواثيق الدولية، خصوصا على مستوى التقاضي، حيث لا يتحكم المسؤولون الجزائريون في سير المحكمات والعدالة بتندوف رغم نفوذهم القانوني عليها.

وأردفت التوصيات أن الجزائر مطالبة بحماية وضمان حرية الأشخاص في تندوف، فضلا عن إنصاف جميع المتواجدين بأراضيها الذين يتعرضون للتمييز والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ولا يسمح لهم بتأسيس جمعيات وبالتجمع السلمي من أجل التعبير عن مواقفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال نوفل بوعمري، خبير متخصص في قضية الصحراء، إن "الجديد في ما قدمته لجنة حقوق الإنسان هو الحركية المدنية الحقوقية على مستوى الأقاليم الصحراوية التي أصبحت متخصصة في تتبع ورصد وضعية حقوق الإنسان، والتي يعود لها الفضل في إحراج الجزائر ودفع الهيئات التعاقدية الأممية إلى مساءلتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في شقه المتعلق بالحق في التنظيم والرأي".

وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجزائر، وفي محاولة منها للتهرب من مسؤوليتها القانونية أمام المنتظم الدولي، عمدت إلى ادعاء أنها فوضت تدبير المخيمات للبوليساريو، وهذا ليس له أي تفسير غير تأكيد مسؤولية النظام الجزائري في الجرائم التي ترتكب داخل المخيمات باسمه وبتغطية سياسية وأمنية منه، كما أنه كشف أن المخيمات يتم السيطرة عليها من طرف تنظيم مسلح لا يتوانى في ترويع الساكنة وترهيبها".

واعتبر المتحدث أن "حالة ابراهيم ولد السالك، الذي اغتيل بسجن الذهيبية خلال الأيام القليلة الماضية، ليست سوى واحدة من بين العشرات من الأمثلة المُبيّنة لما يتعرض له النشطاء الشباب بسجون البوليساريو السرية التي تمارس فيها شتى أنواع التعذيب"، بتعبير نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في قضية الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تفرغ زينة الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:18
الكيان الوهمي عامل بحال باعوضة موسمية، يجب على السياسة الخارجية التعامل بعزم اكبر تجاه هاده المناورات
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6
2 - زهير الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:31
بموجب القانون الدولي، النظام الجزائري مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها قادة البوليزاريو في حق إخواننا الصحراويين المحتجزين ب تندوف الخاضعة له إداريا.
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7
3 - doudouh الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:33
الجزائر تشرب من نفس الكاس الذي وضعت فيه السم للمغرب مرغمة وليس اختيارا
هاهو ميسم الذي اسرفت الجزائر في تسخينه تكوى به اجنابه
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5
4 - عبد الإله الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:39
نعم أشاطر الهيأة الحقوقية الأممية الرأي حول هذا الوضع المعقد بمنطقة تندوف التابعة للدولة الجزائرية ،لقد عمر هذا الوضع كثيرا وتفاقمت معه معانات ساكنة المخيمات بكل أشكال التمييز والتهميش والحرمان من كل الحقوق الإجتماعية والمدنية .لهذا يجب على السلطات الجزائرية تحمل كامل المسؤولية تجاه المنظمات الحقوقية الدولية في إيجاد حل لهذا الوضع الدي يقف حاجزا في طريق تقدم بلدان المغرب العربي ودول شمال إفريقيا عموما كما تبقى عصابات البوليساريو تشكل خطرا على استقرار المنطقة بأكملها والجزائر عينها .قد ينقلب السحر على الساحر
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4
5 - سياسي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:48
خندق خايب حفرت هاد الجبهة لنفسها ،هي والداعمين لها،العالم،يعرف كل شيء،ولكن الله هو الدي يمهل ولا يهمل.
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6 - المغترب السبت 28 يوليوز 2018 - 00:00
وزاعما حنا رانا عايشين في سويسرا ولا النرويج
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7 - Ayoub السبت 28 يوليوز 2018 - 00:05
La famille internationale est en face d'un régime Algérien hors connection et maladif et qu'il faut anéantir à jamais et libérer le peuple Algérien de son propre cancer
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