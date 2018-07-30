الملك يترأس "حفل استقبال" في قصر مرشان بطنجة

هسبريس ـ و.م.ع

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بقصر مرشان في طنجة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش.

وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ثم تقدم للسلام على الملك محمد السادس وتهنئته بهذه المناسبة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.

تقدم للسلام على الملك رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما تقدم للسلام على الملك محمد السادس كل من وسيط المملكة ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة،ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقدم التحية والتهاني للملك، أيضا، الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والجنرال دو ديفيزيون قائد الدرك الملكي، والجنرال دو ديفيزيون مفتش القوات الملكية الجوية والجنرال دو بريكاد مفتش البحرية الملكية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة في المنطقة الشمالية، والجنرال دوبريكاد رئيس المكتب الثالث، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات.

كما تقدم للسلام على الملك محمد السادس عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية إفريقيا الوسطى، ونائب عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين، وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي سفير أوكرانيا، وعميد السلك الدبلوماسي الآسيوي سفير جمهورية أذربيجان، وعميد السلك الدبلوماسي الأمريكي سفير جمهورية الشيلي، ثم رؤساء الكنائس والبيع، وهم كبير قساوسة طنجة ورئيسة الكنيسة الأنغليكانية بالمغرب، ورئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية والحاخام الأكبر للدار البيضاء.

إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك كل من جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية سابقا، وميغيل أنخيل موراتينوس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني سابقا، وأكينوومي أدسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وجاك ديوف دبلوماسي ومدير عام سابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذا عائشة الخطابي ابنة المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي.