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كُتّاب وآراء
عائشة الخطابي: للملك اهتمام خاص بالريف.. آمل إطلاق سراح المعتقلين
قالت عائشة الخطابي، ابنة المجاهد الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي، اليوم الاثنين في طنجة، إن "الملك محمد السادس لطالما أولى اهتماما خاصا لمنطقة الريف التي نتمنى أن تصبح أكثر ازدهارا".
وأوضحت عائشة الخطابي، في تصريح للصحافة عقب حفل الاستقبال الذي ترأسه الملك بقصر مرشان، بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربعه على العرش، أنها على يقين بأن ساكنة المنطقة تستوعب الجهود التي يبذلها ملك البلاد من أجل النهوض بالأوضاع المعيشية للساكنة.
كما عبرت ابنة بن عبد الكريم الخطابي، في سياق متصل، عن "أملها في أن تتم تسوية وضعية الأشخاص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة"، في إشارة إلى المتابعين على ذمة "حراك الريف".
عائشة الخطابي، التي كانت ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على الملك خلال هذا الحفل، قالت أيضا: "الحب الذي طالما كنت أكنه للملك قد زاد اليوم"، وفق تعبيرها.
وذكرت المتحدثة بأن "الملك محمد السادس، فور اعتلائه العرش، اتصل بنا هاتفيا وأخبرنا بأنه سيخص مدينة الحسيمة بأول زيارة، وبأنه سيزور منطقة الريف، حيث قدمت أنا وشقيقي سعيد الخطابي من مصر لاستقباله آنذاك".
وأعربت عائشة الخطابي، ضمن التصريح الصحافي نفسه، عن تفاؤلها حيال مستقبل المنطقة، قائلة: "بإذن الله ستؤول الأمور إلى أفضل حال، وسنظل دائما بلدا واحدا وأخوة على الدوام".