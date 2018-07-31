24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3513:3917:1820:3321:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. "فظائع لا توصف" .. قصص اغتصاب نساء على أيدي "الدواعش" (5.00)

  2. تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني (5.00)

  3. إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي (5.00)

  4. جوازات سفر مزورة تورّط عائلة تركية في الناظور (5.00)

  5. تركيا: تهديدات واشنطن ليست مقبولة وغير محترمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | ثباتيرو يؤكد جودة العلاقات المغربية الإسبانية

ثباتيرو يؤكد جودة العلاقات المغربية الإسبانية

ثباتيرو يؤكد جودة العلاقات المغربية الإسبانية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 07:14

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو عن اقتناعه بأن العلاقات الإيجابية التي تجمع إسبانيا بالمغرب ستتعزز مع الحكومة الإسبانية الجديدة التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز.

ثباتيرو، في تصريح للصحافة عقب مشاركته في احتفالات عيد العرش بقصر مرشان في طنجة، قال: "إنني على يقين بأن هذه العلاقات الإيجابية بين بلدينا ستتعزز أكثر فأكثر مع الحكومة الإسبانية الجديدة".

وعبر رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، في الفترة من 2004 إلى 2011، عن أمله في رؤية علاقات التعاون القائمة بين بلده والمغرب تتعزز بشكل أكبر في المستقبل.

وأشار ثباتيرو، في هذا السياق، إلى أهمية تعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب من أجل مصلحة كلا البلدين، مبرزا مساهمة مدريد والرباط في تسوية بعض المشاكل التي واجهت إفريقيا وأوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.