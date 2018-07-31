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كُتّاب وآراء
ثباتيرو يؤكد جودة العلاقات المغربية الإسبانية
أعرب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو عن اقتناعه بأن العلاقات الإيجابية التي تجمع إسبانيا بالمغرب ستتعزز مع الحكومة الإسبانية الجديدة التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز.
ثباتيرو، في تصريح للصحافة عقب مشاركته في احتفالات عيد العرش بقصر مرشان في طنجة، قال: "إنني على يقين بأن هذه العلاقات الإيجابية بين بلدينا ستتعزز أكثر فأكثر مع الحكومة الإسبانية الجديدة".
وعبر رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، في الفترة من 2004 إلى 2011، عن أمله في رؤية علاقات التعاون القائمة بين بلده والمغرب تتعزز بشكل أكبر في المستقبل.
وأشار ثباتيرو، في هذا السياق، إلى أهمية تعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب من أجل مصلحة كلا البلدين، مبرزا مساهمة مدريد والرباط في تسوية بعض المشاكل التي واجهت إفريقيا وأوروبا.