ولد عبد العزيز يبارك للمغرب ملكا وشعبا عيد العرش

أحمد الساسي من العيون

وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، رسالة تهنئة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتوليه عرش المملكة المغربية.

وعبر محمد ولد عبد العزيز عن حرصه الوثيق على تعزيز وتطوير علاقات بلده مع المملكة المغربية، راجيا للملك محمد السادس موفور الصحة والعافية، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الرئيس الموريتاني سعي بلاده إلى تحقيق علاقات الأخوة والتعاون، التي تجمع البلدين، لما فيه الخير للشعبين المغربي والموريتاني، متمنيا إسهامها في بناء اتحاد المغرب العربي الكبير.