24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/07/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- البقالي يقُود ألعابَ القوى المغرِبية في بطولة إفريقيا
- طنان يقترب من مغادرة نادي سانت إتيان الفرنسي
- البابا فرنسيس يهنئ الملك والمغاربة بعيد العرش
- 19 سنة من عهد محمد السادس .. هذه أبرز تدخلات "الحَكم الأسمى"
- المهدي الشافعي
تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني (5.00)
بعد سيطرة المشارقة .. مغاربة يقُودون اتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا (5.00)
- الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك - (160)
- هل تحقّق الأحزاب رغبة الملك محمد السادس في رؤية نخب شابة؟ - (66)
- الملك يدعو إلى إنجاح الحوار الاجتماعي .. والكرة في ملعب العثماني - (64)
- بوصوف: خطاب عيد العرش اختار الوضوح لسدّ طريق بائعي الأوهام - (63)
- "المغرب الموحد" وصفة ملك المغرب لمواجهة "العابثين بالاستقرار" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ولد عبد العزيز يبارك للمغرب ملكا وشعبا عيد العرش
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 04:19
وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، رسالة تهنئة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتوليه عرش المملكة المغربية.
وعبر محمد ولد عبد العزيز عن حرصه الوثيق على تعزيز وتطوير علاقات بلده مع المملكة المغربية، راجيا للملك محمد السادس موفور الصحة والعافية، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الرئيس الموريتاني سعي بلاده إلى تحقيق علاقات الأخوة والتعاون، التي تجمع البلدين، لما فيه الخير للشعبين المغربي والموريتاني، متمنيا إسهامها في بناء اتحاد المغرب العربي الكبير.