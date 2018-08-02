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أموال بروكسل في طريقها إلى الرباط لمحاصرة ظاهرة الهجرة السرية

أموال بروكسل في طريقها إلى الرباط لمحاصرة ظاهرة الهجرة السرية
محمد ناجح*
الخميس 02 غشت 2018 - 02:00

في جواب له على نداء الاستغاثة الذي رفعه فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، من أجل إيجاد حل لمشكلة الهجرة، راسل جون كلود جونكير، رئيس المفوضية الأوروبية، بدرو سانشيز، رئيس الحكومة المركزية في مدريد، مبديا قلقه تجاه الموضوع ومعربا عن تفهمه للقلق الإسباني.

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية، في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة الإسبانية، عن دعمه لإسبانيا في ملف الهجرة، بتخصيص عشرات ملايين اليوروهات لمساعدتها على استيعاب العدد المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين على السواحل الإسبانية، وقال إن "الأوروبيين يتقاسمون مع إسبانيا نفس القلق".

وربطت بروكسل مسألة الدعم المادي للحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود المغربية بضخ مزيد من الأموال من لدن دول الاتحاد، وأكد جونكير في رسالته على محدودية الموارد المالية.

وحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية، فقد وصل إلى السواحل الإسبانية، خلال الشهور المنصرمة من السنة الجارية، حوالي 23 ألف لاجئ بحرا، في حين لقي 307 مهاجرين مصرعهم أثناء محاولة الهجرة.

وبهذه الأرقام تكون إسبانيا قد احتلت مكان إيطاليا كوجهة للمهاجرين، بعد أن استعصى عليهم الوصول إلى الشواطئ الإيطالية؛ وهو ما اضطر الحكومة الاشتراكية الإسبانية، التي يترأسها بيدرو سانشيز، إلى طلب مبلغ 30 مليون يورو من صندوق أوروبي مخصص للجوء والهجرة.

وحسب نفس الرسالة، سيتوصل الحرس المدني الإسباني هذا الأسبوع بمساعدة فورية كإجراء اولي، وقال جونكير إن "مراقبة الحدود مع المغرب تتطلب مجهودا ماديا كبيرا". كما ذكر في الوقت نفسه رئيس الحكومة الإسبانية أن الموارد المالية للصندوق الأوروبي المخصصة لمكافحة الهجرة بإفريقيا محدودة لسوء الحظ.

وعلاوة على ذلك، طالبت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي بضخ المزيد من الإمدادات بالصندوق لمسايرة التحديات الحقيقية والإكراهات التي تفرضها الظروف الراهنة.

وفي هذا الصدد، وعد رئيس المفوضية الأوروبية إسبانيا بمزيد من الدعم الإضافي لمراقبة الحدود مع المغرب حال توصل الصندوق بالدعم. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم تمويل إلى المغرب باعتباره نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، وفق ما جاءت به وكالة فرانس برس.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالله الخميس 02 غشت 2018 - 02:28
احسن ورقة ضغط عند المغرب فهو لم يترك المهاجرين من أجل سواد عيونهم فاي عيب يكفي أن يغمض عينا واحدة ها خمسة آلاف في يوم واحد و خصوصا 14 كيلومتر فقط يمكنك أن تقطعها بعجلة مطاطية
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2 - ملاحظ الخميس 02 غشت 2018 - 02:29
لا ولن تتوقف الهجرة البشرية من الجنوب باتجاه الشمال بل ستكون في تزايد مستمر وهذا واضح وجلي فالقاء نظرة موجزة والعودة إلى عقد مضى ونستخلص العبر.. .فدول المغرب العربي ستفقد توازنها الاثني والمجتمعي ....مالم تتوحد لتواجه أوربا من جهة والتي تسعى إلى جعلها "غيتوهات" للإفارقة ومن جهة ثانية وجب على دول المغرب العربي توحيد جهودها لصد هذه الهجمة عليها فيلبيا ستدوب ساكنتها الأصلية ونسيجهاالمجتمعي وكذا المغرب الذي يبتزه الأوربيين نظرا لظروفه السياسية والاقتصادية وضعف ميزانيته العامة ...وعندىد ستحل الكارثة ع المنطقة ...يجب مد طوق النجاة لهذه الدول من طرف الأشقاء والأصدقاء أما الأوربيين فلاهم لهم غير حماية حدودهم ولو ع حساب الآخرين. . ....
أما أوربا اذا كانت جادة في حل الأزمة من جذورها فيجب إقامة "حزام اقتصادي"ودعمه بل الحث على إحياء اتحاد المغرب العربي فهو على غرار حزام غابوي أخضر يصد من التصحر . ...
وجب دعم هذا الاتحاد وتقوية صناعيا واقتصاديا لامتصاص والحد من خطر الهجرة....
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