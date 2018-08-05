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الرئيسية | مدارات | انتخابات رئاسة "التوحيد والإصلاح" .. شيخي يهزم بنكيران والريسوني

انتخابات رئاسة "التوحيد والإصلاح" .. شيخي يهزم بنكيران والريسوني

انتخابات رئاسة "التوحيد والإصلاح" .. شيخي يهزم بنكيران والريسوني
هسبريس من الرباط
الأحد 05 غشت 2018 - 13:10

أعادت حركة التوحيد والإصلاح انتخاب عبد الرحيم شيخي، رئيسها السابق، لولاية ثانية؛ وهو ما قطع الطريق على أي عودة محتملة لعبد الإله بنكيران، الرئيس الأسبق للحركة والأمين العام السابق لحزب المصباح، إلى قيادة الحركة.

وانتخب أعضاء الحركة، في مؤتمرهم السادس المنعقد بالرباط في وقت متأخر من ليلة السبت، شيخي رئيسا للحركة؛ فيما سجل إبعاد جميع قيادات الصف الأول عن حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بالنائب الأول والثاني لرئيس الحركة وكذلك رئاسة مجلس الشورى.

وشهدت المرحلة الأولى من المؤتمر تنافسا بين قيادات الحركة السابقة، وفي مقدمتهم عبد الإله بنكيران وأحمد الريسوني، إضافة إلى عبد الرحيم شيخي الذي تمكن من الظفر بولاية ثانية على رأس الجناح الدعوي للحزب الذي يقود التحالف الحكومي الحالي.

وحصل عبد الرحيم شيخي على 457 صوتا، متبوعا بأوس رمال على 321 صوتا، ومحمد الحمداوي على 279 صوتا، وأحمد الريسوني على 265 صوتا؛ فيما حصل عبد الإله بنكيران على المرتبة الأخيرة بـ110 أصوات.

وخلال المرحلة الثانية من الانتخاب، انتخب أعضاء الجمع العام الوطني عبد الرحيم شيخي رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح لولاية ثانية، بعدما حصل على 80 في المائة من نسبة الأصوات أي 405 أصوات تلاه الدكتور أوس رمال بـ56 صوتا.

من جهة ثانية، صادق المؤتمر على أوس رمال نائبا أول لرئيس الحركة، وحنان الإدريسي نائبة ثانية، ومحمد عليلو منسقا عاما لمجلس الشورى بعدما رشحه رئيس الحركة وصادق عليه أعضاء الجمع العام الوطني السادس بالأغلبية المطلقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - أبو طاگاز الأحد 05 غشت 2018 - 13:22
بنكيران لوكان وصل لقيادة الحركة كان أول حاجة غادي يدير هي يزيد قيمة الاشتراك السنوي و يفرض رسوم جديدة على الأعضاء و لي هضر يعطيه جوابو.. هادشي لي كايعرف يدير !
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45
2 - الحمد لله الأحد 05 غشت 2018 - 13:25
لم يستطع بن كيران خداع أصحابه من الجماعة وحصل على آخر الصف وهي أكبر إهانة يتعرض إليهما من أصحابه بذلك يكون قد دق آخر مسمار في نعش بن كيران وقضي عليه في الحزب والجماعة والمجتمع فإلى مزبلة وبتاريخ ومن بعدها حساب مرير عند الله
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32
3 - meme الأحد 05 غشت 2018 - 13:27
لقد اضطرنا بنكيران و حزبه الئ كره الاحزاب و الانتخابات و فقد التقه في كل شخص يريد الترشح حتئ ولو كان نزيها وفعلا يريد خدمة الشعب .الئ بنكيران و انتهئ كل شيئ .واتمتئ الا اراه مرة ثانية و عليه ان يعرف ان الاغلبية يدعون عليه بسبب القهر الذي عشناه و نعيشه و سنعيشه بسببه اف له من عندي بسبب السنة التي زادني في تقاعدي اف و لا زلنا مقاطعون و شكرا هسبريس
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23
4 - ذ.هشام الأحد 05 غشت 2018 - 13:29
اصبح صاحبنا منبوذا حتى في الحركة الدعوية .
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26
5 - مصطفى كاراطيكا الأحد 05 غشت 2018 - 13:31
بحال هذا القوم مخصهوميش اتذكرو في الإعلام حيت عار على الأمة المغربية والإسلامية وخانوا المبادئ الي كانو تيمجدو بيها وغنبقو مقاطعون ليهم ولغيرهم
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17
6 - سعيد الأحد 05 غشت 2018 - 13:32
خاصكم ديرو شي صداقة نجاكم الله من بنكيران
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19
7 - احمد الأحد 05 غشت 2018 - 13:35
انا لست من الحركة ولا من ما يسمى بالعدالة والتنمية.
لكني مواطن مغربي اصابني ما اضر بمستقبلي من القرارات الجائرة لبن كيران.
لذا فاني ابارك له هزيمته واتمنى له اهزم منها في المستقبل.
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28
8 - البيضاوي الأحد 05 غشت 2018 - 13:35
اعتقد ان البجيديون بدءوا ينصحون ويميزون بين الانتهازيون الذين يسعون لمصالحهم الذاتية وبين والاخرين ،، علما ان الريسوني قد اصبح يهتم لمصالح قطر اكثر من شيء اخر ، يكفي انه اصبح خادم لامراء قطر يخدم أجندتهم السياسية،، مقابل الاموال الطاءلة التي يغدقون بها عليه مقابل ذلك..

اما بنكيران فهو ظاهرة صوتية بامتياز ، كما هو معروف للجميع أقوال بلا افعال ..عندما وصل الى الحكومة اول ما فعله انه تصالح مع الفساد واصبح ينتهج سياسات ظالمة ومجحفة في حق المستضعفين في المغرب.
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11
9 - عزيز الأحد 05 غشت 2018 - 13:42
الدليل على أن بنكيران فقد شعبيته حتى حتى داخل الجناح الدعوي لحزبه أن يحصل على 110 أصوات ويرتب في آخر اللائحة معناه ان عقلاء الحزب ودعاته كلهم يرون بأن زمانه قد انتهى.
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8
10 - حسن الأحد 05 غشت 2018 - 13:45
لقد أفل نجم بنكيران.. ونجم كل الذين ساروا في ركبه.
حسب العمل السياسي والدعوي مجرد تنكيت وقهقهات عالية أمام المكروفونات... غباء..
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5
11 - الجوكير واركان الاساام. الأحد 05 غشت 2018 - 13:58
كولشي بحال بحال كولشي كيف كيف. يوهمون الناس بالكلام المعسول. ولكن هيهات هيهات.....
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12 - ربيع الأحد 05 غشت 2018 - 14:00
كل هذا الهجوم على بنكيران ما هو الا دليل على ان الرجل لا زال مؤثرا في الشان السياسي
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13 - متتلع الأحد 05 غشت 2018 - 14:00
بنكيران ما عندو ما يدير بالتوحيد و الاصلاح
هدي غير لعبة مكشوفة هو خاصو زئاسة الحكومة لدالك هو ينتظر للرجوع الى امانة العدالة و التنمية للفوز بالمناصب و الكرمومة
الضحك على الدقون
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