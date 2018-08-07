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المملكة تترقب دعما فرنسيا لقضية الصحراء في أروقة مجلس الأمن

المملكة تترقب دعما فرنسيا لقضية الصحراء في أروقة مجلس الأمن
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:00

حالة انتظار وترقب تعيشها الدبلوماسية المغربية عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة قضية الصحراء؛ إذ يعيد توازن مواقف الدول الأعضاء مسألة اكتفاء المجلس الدولي بدفع أطراف النزاع إلى مفاوضات مباشرة إلى الواجهة، وهو ما ترفضه المملكة في حالة غياب الجزائر عن الطاولة، باعتبارها طرفا مباشرا في القضية.

جلسة جديدة ستترأسها بريطانيا، التي يُسجل العديد من المتتبعين ميولها التاريخي إلى طروحات الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون كذلك فرصة للدول الإفريقية والاسكندنافية المناوئة للمصالح المغربية من أجل الدفع بمزيد من الدعم للانفصاليين، وكذا إقحام الآلية الافريقية للمفوضية القارية، خصوصا وأن الجلسة ستشهد تقديم إحاطة كولر التي سيعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة في إعداد تقريره نصف السنوي.

ويُراهن المغرب على القوى التقليدية الداعمة لمغربية الصحراء، تتقدمها فرنسا، الحليف الأول للموقف المغربي داخل اجتماعات مجلس الأمن، كما سيعتمدُ على الامتياز الكبير الذي حققته الخارجية المغربية بعد التوقيع بـ"الأحرف الأولى" على اتفاق الصيد البحري، وهو الأمر الذي مكن من تبديد المخاوف بخصوص وجود لوبي انفصالي كبير في صفوف دول القارة العجوز.

وفي هذا الصدد، يرى كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه "مع قرب انعقاد الاحاطة الدورية للمبعوث الأممي الخاص حول الصحراء، تتنامى المخاوف من عرقلة الجهود الأممية الأخيرة لحل القضية وفق حل سياسي تفاوضي متفق عليه يجمع كل الأطراف، بما فيها دول الجوار، التي طالما نفت علنيا أي ارتباط بالموضوع، في حين ظلت لعقود تُمول وتُدرب وتَحتضن بكافة الطرق ميليشيات البوليساريو".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بالرغم من أن التوصية 2414 الصادرة مؤخرا عن مجلس الأمن تؤيد المقترح المغربي في شقه المنهجي وتُلزم كافة المحيطين بالملف بالجلوس بدون شروط إلى طاولة التفاوض، إلا أنه داخل مجلس الأمن نفسه تواصل الجزائر وحلفاؤها ممن ما يزالون يصدقون أكاذيبها التشويش على هذه الإرادة".

وذكّر المتحدث في هذا الصدد بردود فعل العضوين الدائمين روسيا والصين، والأعضاء غير الدائمين اثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا، بخصوص التوصية السابقة، الذين صرحوا بأنها "غير متوازنة وغير محايدة".

وعن الدول المساندة للموقف المغربي، قال المحلل السياسي إن "الموقفين الفرنسي والأمريكي سيضغطان من أجل حل سريع لهذا الموضوع، خاصة وأن فرنسا أعلنت غير ما مرة دعمها الكامل للمقترح المغربي القاضي بجهوية متقدمة تعطي للأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شأنها المحلي"، مشيرا إلى إمكانية تعزيز الموقفين السابقين بدعم بريطاني بعد اللقاء الأخير لوزيري خارجية البلدين، وإعلانهما انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وزاد المتحدث أن "التوافق داخل نادي أصدقاء الصحراء الذي يدأب على الاجتماع دوريا قبل انعقاد أي جلسة لتقديم توصية أممية، مهم جدا"، مرجحا أن لا تتكرر المعارضة الروسية الصينية للمغرب، خاصة وأن مجموعة من اللقاءات عالية المستوى قد تمت بين الولايات المتحدة وروسيا، وكذا بعد حياد المغرب الدائم تجاه مشاكل الصين وإثيوبيا على مستوى السيادة الداخلية.

واعتبر عايش أن ذلك "سيمكن بريطانيا من خلق جو من التوافق والاجماع حول مقترحات وتوصيات مستقبلية تُمكن من الدفع بعجلة الحل السياسي بالصحراء عن طريق المقترح المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شتف هايتف الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:08
فرنسا دارت ليكم خبلة وذهبت روحيا وحاضرة جسديا مستعمرة مراكش بدون حرب استعمار سكوتية واحتلال بارد واللي دواء مع فرنسي كانك تعلن حرب زاىد الابتزاز والتعليم الاجباري وحتى لوحات المدن واسماء الحالة المدنية رغم انك مغربي ضروري الاستعمار حاضر ويترجمونك بهدؤء وانت تتحسر ولا وجود لاعربية في مقررات وتعليم الفرنسييين
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2 - اولاد فرج الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:12
عادي نحن ندعمهم من ارباح الفوسفاط وهم يدعموننا بالأصوات
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4
3 - Younes-Painter الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:13
مقابل 9000 درهم مغربي شهريا من مداخيل الفوسفاط لكل عاطل فرنسي عن العمل من 1956 حتا 2056. كاين شي صفق احسن من هادي ؟!!!!!!!!
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4 - Nabilium الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:14
منذ مجيء ترامب اصبح الموقف الامريكي اقرب من المغرب حتى الابريطانيين يريدون ابرام اتفاق تجاري مع المملكة بعد BREXIT الظروف جد مناسبة للمغرب فلا قلق
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2
5 - مافاهم والو الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:17
المغرب دائماً يحتاج فرنسا ،،، أنتم كتيبتم ان المغرب يلعب ورقة الهجرة السرية في المقال السابق للضغط على الاتحاد الاوروبي و انه رفض فتح ملاجى على ارضه و و و و التمتيل باش الشعب ميحيحش ،،، و الصحرا و الاستثمار و و فين خليتهم،،، المغرب غيدشن الملاجى و غاينفذ الأوامر الأوروبية لانه عنده اكثر من نقطة ضعف ،،، و الصحرا مغربية أحب من أحب و كره من كره
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6 - mohamed الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:18
اصلا راه فرنسا باغيا تبقى الوضعية في الصحراء بحال هاكا و هانتوما غادين تشوفو لحقاش فرنسا هي لخلات هاد المشكل منين خرجات من المغرب و الوضعية غاديا تبقا بحال هاكا و الايام بيننا
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7 - مواطن مغربي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:24
كانت وتكون وستكون الصحراء مغربية.
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8 - يوسف بن تاشفبن الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:28
لامفاوضات مع مرتزقة البوليزاريو وعصابة النظام الجزاءري والذي يفترض جلوسه مع المملكة المغربية لحل هذا المشكل المصطنع والدعم من طرف الجزاءر...الجلوس مع هذه الاخيرة سيكون من اجل مناقشة الحكم الذاتي وصيغته النهاءية حتى تنعم المنطقة بالسلام والتقدم لما فيه مصلحة شعوبها ...
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9 - حميدات الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:30
سؤال الى قراء جريدة هسبريس حول العنوان: " المملكة تترقب دعما فرنسيا لقضية الصحراء في أروقة مجلس الأمن "
- هل المعركة الدبلوماسية تسير في صالح المغرب او في صالح جبهة البوليساريو؟
من منظور شخصي ارى ان المقتنعين بتقرير مصير الشعب الصحراوي داخل مجلس الامن اكثر من الداعمين لطرح الحكم الذاتي .
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10 - حليف الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:30
ضغط كبير وكبير جدا على حلافاء مغرب داخل مجلس الأمن بتحايد فررنسا
مشاريع كبرى تضغط بيها جارة شرقية على فرنسا واسبانيا الله جيب خير
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11 - مدوخ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:32
نحن ﻻنريد مساعدة من احد ومن يقدر ان ينتزع منا شبر واحد من صحرائنا الغالية فصحراؤنا ليست ارض ورمال انما هي شرفنا نحن الشعب المغربي وكبرياؤنا وقبل ان تاخدوها فخدوا ارواحنا والله لو اجتمع الجن والانس فلن يقدروا على تغيير واقع وتاريخ صحرائنا الغالية....
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12 - ملاحظ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:32
بومدين والقذافي كانوا في صراع مع الحسن الثاني لقلب نظام حكمه واستعملوا كل الطرق وخلقوا مشكل الصحراء لإضعاف حكمه ...ثم ما فتيء أن انتقل هذا الصراع الى الشعوب وكلفنا نحن المغاربة الشيء الكثير ودفع بحكوماتنا المتعاقبة إلى التضحيةبالناتج المحلي للدفاع عن الوطن وتحمل مجهود حربي الطاقة لنا به وكل ذلك على حساب التنمية....كما كلفنا الرضوخ للابتزاز والاستفزاز مقابل استجداء مواقف مؤيدة أو محايدة من هنا أوهناك ..دفعنا إلى التحالف حتى مع "السيطان"لئلا نفرط في صحراءنا نظرا لقلة التموين الحربي من جهة والبناء الداخلي من جهة ...
وتابع النظام الجزاىءري خطى مؤسسه مما أجبر المغرب شعبا وحكومات على السير قدما في نهج سياسات دفاعية كلفتنا الكثير وفوتت علينا فرصا وتقدما وتطور....
ولازال المشكل مطروحا حيث تحطمت على صخرته كل آمال المنطقة وأستفردت بنا أوربا لتنهب وتملي سياساتها وتوصياتها ع المنطقة ككل .....
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13 - بلال الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:36
ثمن الأخطاء التاريخية يودى غاليا جدا. في 1956 قبل المغرب الاستقلال في حدود لا تشمل الصحراء الغربية و لا بعض الأراضي من الصحراء الشرقية لأن السباق إلى السلطة جعل البعض ينسى الحدود الحقة لهذا البلد.
أصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما اعتمد في القانون الدولي مبدأ '' الحدود الموروثة عن الاستعمار '' و مبدأ '' حق الشعوب في تقرير المصير ''.
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14 - abd 1 الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:40
الجديد الوحيد في قضية الصحراء هو مضاعفة الابتزاز فبعد أن كان مرة كل سنة أصبح الآن مرتين في السنة ماعدا ذلك مجرد ترهات والوضع سيبقى على ماهو عليه إلا أن يقع شيء عظيم يستدعي تغيير قواعد اللعبة .
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15 - LOUARDI DZ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:42
المماطلة و التهرب و اختلاق الذرائع سياسة فاشلة ينتهجها المغرب اطراف النزاغ معروفة و واضحة و محددة لدى اللجنة الرابعة لمجلس الامن المغرب و جبهة البوليزاريو الجزائر لم تجتاح اراضي الغير و لا تنهج سياسة الطمع و الجشع و التوسع على حساب الجيران
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16 - Observateur الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:42
الحل السياسي بالصحراء عن طريق المقترح المغربي و ليس عن طريق المقترح الجزائري
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17 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:43
سوف لن تخرج اجتماعات مجلس الامن عن المالوف ستعيد تكرار نفس التوصيات منذ 1975 الى اليوم لان القضية في رمتها تتعلق بكيان مفبرك خرج من رحم النظام الجزائري اهدر عليه مئات الملايير من الدولارات لكن بقي في مسقط راسه بتندوف يمتص دماء الشعب الجزائري الشقيق و تقتات منه الدول الانتهازية الافريقية و المنظمات الدولية و المحاكم الاوروبية و نواب البرلمان الاوروبي و مصانع الاسلحة الروسية فالدول العظمى تعرف تاريخ المنطقة فرنسا موقفها ثابت و لن يتغير لانها تملك خرائط شمال افريقيا بحكم ماضيها الاستعماري و تعرف ان الجزائر الحالية ليست هي جزائر 1835 تاريخ احتلالها تعرف انها اخطات حينما ضمت اليها اراضي الجوار موقف ادارة دونالد ترامب ثابت و هو ضد مليشيات البوليساريو الارهابية و قد صنفها كمنظمة ارهابية خلال حملته الانتخابية و فتح ابواب البنتاغون لتزويد الجيش المغربي باحدث الاسلحة الا دليل على انه يكره هذه المليشيات الخارجة عن القانون و السيطرة و يقوي الجيش المغربي بالمعدات الحديثة ليوجه لها و للنظام الحاضن لها ضربة قاضية و بين هذه المواقف و تلك يوجد 40 مليون مغربي على اتم الاستعداد لافشال اي مخططات مهما...
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18 - حسن الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:44
ان البوليزاريو شعب جزائري ولم يعد تربطه بالمغرب سوى بعض المغرر بهم الذين يتجاوز عمرهم 55سنه اما الباقي فهم مواليد الجزائر فلهم الحق كسائر الجزائريين ولمذا نقبلهم نحن
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19 - wood الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:47
الدعم الذي تقدمه هاتان القوتان الاستعماريتان للمغرب أي فرنسا و اسبانيا في قضية الصحراء يكشف طبيعة المشكل كما يكشف طبيعة العلاقة التي تربط المخزن مع هذه القوى الاستعمارية و يكذب مقولة أن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية . فالمخزن لم يطلق رصاصة واحدة ضد الاسبان لكنه بالمقابل خاض حرب شرسة ضد ساكنة المنطقة . فالاستعمار الإسباني سلم الصحراء للمخزن لضمان استمرار مصالحهم و على رأسها الصيد البحري ، و ذلك لما ابان عليه من وفاء للاستعمار الفرنسي اثناء الحماية و استمر حتى اثناء الإستقلال الشكلي !!!
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