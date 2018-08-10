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الرئيسية | مدارات | إسبانيا تشيد بدور المغرب في صد الهجرة السرية

إسبانيا تشيد بدور المغرب في صد الهجرة السرية

إسبانيا تشيد بدور المغرب في صد الهجرة السرية
محمد ناجح*
الجمعة 10 غشت 2018 - 09:20

لا حديث داخل أروقة "المونكلوا" في الآونة الأخيرة إلا عن تداعيات التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين المنحدرين من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى على السواحل الإسبانية، عبر الشواطئ المغربية.

وقد أفادت جريدة "أ.ب.س" بأن مسؤولا وزاريا من مستوى عال، تحفظ عن ذكر اسمه، صرح قائلا: "من الأفضل معالجة مشكل الهجرة الحالي مع المغرب لأنه دولة ذات سيادة، مقارنة مع ليبيا نظرا لوضعها الأمني كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا".

وتثمن مدريد المجهودات والعمل الجاد الذي يقوم به المغرب للحد من تدفق المهاجرين على السواحل الاسبانية، كما تسعى إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الصدد. وقد أطلقت استراتيجية جديدة لحماية الأطفال المغاربة المتواجدين على ترابها، وتعمل على تسهيل اندماجهم في المجتمع الإسباني تفاديا لسقوطهم في أيدي التنظيمات الإرهابية والمنظمات الإجرامية في التهريب والإتجار بالبشر.

وأضاف المسؤول الوزاري أنه حان الوقت للتعاون المشترك بين المغرب وإسبانيا، مؤكدا أنه "يجب على إسبانيا أن تولي اهتماما خاصا بالمغرب، وهو الآخر بدوره مطالب بذلك"، مبرزا أن المغرب تحول من قنطرة (أرض) عبور إلى مستقر للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء بعد برنامج التسوية الذي يمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن وجهتهم تظل دائما الوصول إلى أوروبا، مشددا على أن "الرباط تواجه مشكلا (الهجرة) في الأصل هو مشكل الدول الإفريقية التي جعلت من نزوح مواطنيها تجارة مربحة"، بتعبيره.

وفي وقت سابق، أسفرت ضغوطات رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، على بروكسيل عن الالتزام بدفع مبلغ 55 مليون يورو لمواجهة أزمة الهجرة، سيخصص قدر كبير من هذا المبلغ لمساعدة المغرب للحد من تدفق المهاجرين، كما جاء على لسان وزير الخارجية الإسبانية، جوسيب بوريل، في حين أعلن المفوض الأوروبي، جان كلوج جنكير، أن المغرب توصل بمبلغ 6 ملايين يورو لدعم خفر السواحل.

ورغم ذلك، حذرت أيوني بيلارا، نائبة الأمين العام لحزب بوديموس اليساري، الحكومة الإسبانية من الاعتماد على المغرب لحماية حدودها، موضحة أن "ذلك ستكون له عواقب وخيمة، خصوصا على مستوى انتهاك حقوق الإنسان".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سيمو الجمعة 10 غشت 2018 - 09:41
6ملايين يورو مبلغ هزيل حتى 55 مليون مبلغ دون المستوى. يريدون أن يجعلوا من المغرب دولة استقرار الأفارقة فليس المغرب من استعمر البلدان شرقا وغربا ونهب ثرواتها بل هم أدن عليهم دفع الفاتورة
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2 - جوال الجمعة 10 غشت 2018 - 09:49
اسبانيا والمغرب يتعاونان على محاربة المجاعة السرية ، ما هذه الحدود التي تفصل بين البلدان وهذه التاشيرات وجوازات السفر ووثائق الاقامة الا عراقيل وحواجز تمنع حرية التنقل عن الناس في ارض الله الواسعة وهذا خرق سافر للاية 13 من سورة الحجرات التي تدعو كافة الشعوب الى التعارف فيما بينها ، المغرب يمنع الافارقة من الاقامة ويفرض عليهم تاشيرات وقوانين صعبة كانه بلد متقدم والغريب انه يمنعهم حتى من العبور الى الضفة الاخرى والولوج الى بلاد اناس اخرين الى الفردوس الاروبي
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3 - خطر قادم الجمعة 10 غشت 2018 - 09:59
كله كلام لجعل المغرب محطة ومقرا للمهاجرين .اوروبا نريد أن تجعلنا بابا بينها وبين الهجرة وغدا ستنادي بحقوق هؤلاء في المغرب وبعده قد يستوطنونهم في المغرب وبعد سيطالبون بالأنفصال عن المغرب وقطع طرف منه لهم فلاتغامروا بالمغرب.
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4 - الضحك خير دواء الجمعة 10 غشت 2018 - 10:06
وكذلك لا حديث في ردهات الحكومة المغربية إلا الإشادة بدول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في جهودها المستميتة في صد الهجرة السرية المكثفة عبر الحدود الجزائرية الموريتانية.
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5 - سعيد الترهونى الجمعة 10 غشت 2018 - 10:09
بأن مسؤولا وزاريا من مستوى عال، تحفظ عن ذكر اسمه، صرح قائلا: "من الأفضل معالجة مشكل الهجرة الحالي مع المغرب لأنه دولة ذات سيادة، مقارنة مع ليبيا نظرا لوضعها الأمني كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا !!!!!!!!!!!!!!! نعم انه ذات سيادة لان ليبيا ساكتة عن مدنها وجزرها المحتلة من اسبانيا, ليبيا اصبحت مزبلة للنفايات الايطالية خاصة والاوروبية عامة, لان ليبيا تنتظر الصدقات من الدول الاجنبية, لان ليبيا باعت ممتلكاتها العمومية وبحارها للاجانب , لان ليبيا تنتظر كمشة من الاوروهات مقابل احتضان الافارقة, لان الليبيات تصدر بعشرات الالاف للعمل المشبوه فى حقول الفرولة واطفالها متشردين فى المدن الاجنبية والباقى من دريهمات البيدوفليين الاجانب وووووو

نعم انها السيادة بعيون مخزنية واشادة هيسبريسية باقلام متدربة !!!!!!!!!!!

من كان بيته من زجاج لا يرمى الناس بالحجارة........
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6 - لمشنطر الجمعة 10 غشت 2018 - 10:27
يجب استغلال ورقة الهجرة كورقة ضغط في أمور أكثر أهمية وليس الحصول على الحصول على بعض اليوروهات
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