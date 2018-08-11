مؤتمر الهجرة العالمي يقود بابا الفاتيكان إلى مراكش

هسبريس من الرباط

أورد موقع "كراكس" المسيحي أن البابا فرانسيس سيقوم، يومي 10 و11 دجنبر المقبل، بزيارة إلى المغرب تزامنا مع انعقاد المؤتمر العالمي للهجرة بمدينة مراكش، الذي سيُصدر "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة"، المؤطر للهجرة العالمية.

المصدر نفسه اعتبر أن "بوادر الزيارة بدأت تلوح في الأفق بعد أن أعلن فيكنزو أبينانت، القنصل الفخري للفاتيكان، في ماي الماضي، عن زيارة رسمية مرتقبة خلال الأشهر المقبلة إلى المملكة، دون توضيح موعد القدوم بالتدقيق".

"البابا سيأتي إلى المغرب باعتباره أحد المعنيين بالتوقيع على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، بعد دعوة رسمية وجهها إليه الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في اللقاء، إذ يعتبر البابا مسألة حسن معاملة المهاجرين واللاجئين من بين أولويات اشتغالاته"، يردف "كراكس".