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هل ينْجحُ كولر في جمع الجزائر والمغرب حول طاولة واحدة؟

هل ينْجحُ كولر في جمع الجزائر والمغرب حول طاولة واحدة؟
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:00

في ما يُشْبهُ "الدّوران حول حلقة مُفرغة"، تستمرُّ مساعي الأمم المتحدة التي يقُودها المبعوث الخاص إلى الصحراء، هورست كولر، من أجْل حثِّ أطراف النّزاع على تغْليب لغةِ الحوار والتَّشاور المُفْضية إلى حلِّ سياسيّ لصراعٍ إقليمي دامَ لأربعة عقودٍ دون أن يفلحَ "المبعوثون الأمميون" في وضعِ حدٍّ لخُيوطه المُتشابكة.

ويقود كولر تحركاتٍ على أعلى مستوى من أجل بدء المفاوضات، وقد أرسلَ دعواتٍ رسمية إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو، باعتبارهما طرفين مباشرين في النزاع، وإلى الجزائر وموريتانيا، كدولتين مراقبتين في الملف، للعملِ على استئناف المسلسل التفاوضي في شهر شتنبر المقبل، مع بدء المفاوضات في حالة الموافقة في أكتوبر.

وتعودُ آخر جولة من المفاوضات المباشرة بين المغرب والجبهة، التي ساهمت الأمم المتحدة في رعايتها، إلى سنة 2012، لكن الرباط مازالتْ تُطالب الهيئة الأممية بمباحثات مباشرة مع الجزائر باعتبارها طرفًا رئيسيًا في النزاع، وهي التي تدعم الجبهة ماديا وعسكريا ودبلوماسيا.

هسبريس سألت سمير بنيس، الخبير في قضايا الصحراء المستشار الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، حولَ ما إذَا كان المسؤول الأممي، هورست كولر، سينْجحُ في تقْريبِ وجهاتِ النظر بين الجزائر والمغرب، وبالتالي لقائهما حول طاولة واحدة، فأجاب بأنَّ "كولر يُحاولُ إعطاء زخمٍ جديدٍ للمفاوضات بحُكْم مهامه الأممية الاستشارية، ويسعى إلى إرشاد أطراف النزاع إلى الطريق التي تقودُ إلى طاولة التَّفاوض الجدّي بهدفِ إيجاد سبلِ إنهاء الصراع الذي دام لعقودٍ".

وأردفَ بنيس فِي المنحَى ذاته أنَّ "كولر أخذَ علماً بموقف المغرب حُيال سيْرِ المفاوضات الأممية؛ فليس هناك أيُّ مجالٍ للتَّفاوضِ مع البوليساريو التي لا تمْلك مصيرها بيدها"؛ فهي، يضيف الخبير الأممي ذاته، "ليست طرفاً في النزاع، بل ورقة تستعملها الجزائر من أجل منع المغرب من استكمال وحدته الترابية"، معتبرا أن "الطرف الأساس في القضية يبقى النظام الجزائري باعتباره المورد الأول والرئيس الذي يُزوِّدُ الجبهة بالأسلحة ويغدقُ عليها بالأموال ويدعمها سياسياً ودبلوماسياً".

وتبعاً لذلك، فإنَّ "غيابَ أيّ إشارة حازمة وواضحة في قرار مجلس الأمن الأخير بشأنِ مشاركة الجارة الشرقية في المفاوضات يجعلُ من جهودِ كولر غير ذات فعالية"، يقول بنيس، مضيفا أنه "ما دام ليس هناك أي إشارة تدعو الجزائر إلى المشاركة كطرف فاعل في المفاوضات، فسيكون من الصعب، إن لم نقل المستحيل، تصور أن الجزائر ستغير سياستها وستعمل يداً في يد مع المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع".

وفي تقدير الباحث ذاته، "هناك بعض المؤشرات التي توحي بوجود توجه داخل أروقة مجلس الأمن نحو التأكيد على إشراك الجزائر في سير المفاوضات؛ فقد تضمن القرار الأخير إشارة تنم عن أن مجلس قد يمضي في هذا الطريق"، مضيفا: "ربما إذا ما استمر المغرب في تعبئة حلفائه سينجح في إقناع أعضاء مجلس الأمن بأنه لا مناص من حل سياسي للنزاع إلا بإشراك الجزائر التي تستضيف البوليساريو على أراضيها منذ 40 عاما".

"ورغْمَ كل محاولات كولر، فلنْ تكونَ هناك مفاوضات مباشرة مادام مجلس الأمن لم يقمْ بالاستجابة للمطلب المغربي القاضي بإشراك الجزائر في المفاوضات، بالإضافة إلى السماح للمفوضية الأممية للاجئين بإجراء إحصاء لساكنة تندوف لمعرفة العدد الحقيقي للصحراويين الموجودين هناك"، يقول بنيس.

واسترسل بنيس مُشدداً على أن "الجيل الحالي الذي يقود الجزائر يتعامل مع المغرب بالنهج نفسه والعقلية ذاتها للرئيس السابق الهواري بومدين الذي كان يكن حقداً دفيناً للمغرب، وبالتالي لا أتصور أن يحصل أي تغير مفاجئ في طريقة تعامل المسؤولين الجزائريين مع المغرب وفي استعمالهم لورقة الصحراء لعرقلة تقدمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - صدعتونا بهاد الصحراء الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:09
43 سنة واحنا كنسمعو نفس الديسك حتى بقينا بلا صحة لا خدمة لا تعليم
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21
2 - السعيد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:10
يجب ان تكون المفاوضات بين المغرب والجزاءر فقط . دون البوليزاريو او موريطانيا ... لان المشكل هو بينهما بسبب امور كثيرة ... ومن الافضل ان تكون تلك المفاوضات سرية . لان العلني لن يفيد في شيء ...
اما مفاوضات بين المرتزقة والمغرب لن يصل الى اي نتيجة
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7
3 - Hooollandddddddssss الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:12
الجزاءر لن تقبل بشى الا بانفصال الصحراء عن المغرب
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-15
4 - fox الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:14
نتمنى له التوفيق في مساعيه
ان كان الجمع بينهما فيه منفعة للجارين و قطيعة مع سنوات الجفاء والجمود في العلاقات التي عمرت طويلا.
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9
5 - صحراوي حر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:16
في تقريره الاخير ، دعا كولر طرفي النزاع ، المغرب وجبهة البوليساريو الى استئناف المفاوضات المباشرة. ولم يذكر الجزائر وموريتانيا الا كملاحظين .ولا داعي لتزييف الحقائق.
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9
6 - Hannad الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:18
الله الله متى كان الغريب حكما بين الاخوة
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12
7 - عادل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:18
لماذا لم يطالب المغرب بادراج الجزاىر في المباحثات عندما كان يفاوض البوليساريو في امريكا و سويسرا علما ان المغرب يعرف ان الجزائر تساند الصحراويين علنا منذ43 سنه. اليس هذه مناوره جديده من المغرب كي يطول المشكل لانه يعرف ان الجزاىر لن تحاوره حول الصحراء.
لماذا لم يطلب المغرب بحضور ايران للمفاوضات و هو قطع علاقاته معها بسبب اتهامه لها بتدريب عناصر البوليساريو؟
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-4
8 - مراقب الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:24
الحل الوحيد لهذه القضية هو الحل العسكري وتصنيف (الجبهة) منضمة ارهابية وهذا يتطلب جيش قوي و اقتصاد قوي
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7
9 - متتبع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:25
نهاية مشكل الصحراء المغربية مع نهاية نظام الحالي في 2119 بنظام مسرحي جديد سوف يكون نهاية الجزائر في 2021.
التاريخ لا يرحم
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-2
10 - Chadi الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:26
Nos diplomates doivent assigner l’Algérie à des négociations directes,pour tracer définitivement les frontières au niveau du Sahara, qui jusqu’´à présent, n’ont jamais été négociées et délimitées.
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-2
11 - Rabia الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:29
وقد أرسلَ دعواتٍ رسمية إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو، باعتبارهما طرفين مباشرين في النزاع، وإلى الجزائر وموريتانيا، كدولتين مراقبتين في الملف.
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4
12 - منكم و اليكم الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:35
كل ما تفشل سياسة المغرب تبرر فشلها و تصبه على الجارة و كان الامم المتحدة لا تعلم بان الصحراء لها شعبها و جبهتها التي تدافع عنها. اتقوا الله المواطن المغربي سئم و تعب بمقولة المغرب يمتد الى نهر السينغال. بلامس نالت موريتانيا من الاستعمار الفرنسي و القصر الملكي بسياسة التوسع لم يعترف باستقلالها بمقولة موريتانيا مغربية حينها كان يطبل البعض و صدق مقولتهم و في الارض الواقع انكشفت مقولاتهم الكاذبة و اصبح نهر السينغال اصبح وهم لتدويخ الشعب المغربي المغلوب على امره و في النهاية استعمل المخزن خطته و ربح الوقت لنهب اموال الشعب, ها هو الان يكرر نفس الخطة و اذا سالته على سبتة و مليلية التاني تحت يد الاستمار الاسباني لارجاع سيدة المغرب و كرامة المواطن المغربي لا تسمع جواب. الحقيقة مرة لسياسة ليس لها قيم و ليس لها مبادء و لا سيادة, هذي هي الحقيقة و هذا هو الواقع...
قولوا ما شئتم, موريتاني, صحراوي, جزائري او خائن والله لا يهزني كلامكم.
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2
13 - صحراوي افتخر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:38
منذ متي والمغرب يطالب بمفاوضات مع الجزائر ولماذا الأمم المتحدة لن تطلب المفاوضات مع الجزائر لان الجزائر ليس لديها ما تفاوض عليه المغرب فلا داعي للكذب على الشعب المغربي ولا داعي العداوة احترمو القراء من فضلكم
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2
14 - صحراوي2 الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:42
الدعوة موجها لطرفي النزاع التي دارت بينهم حرب طاحنة دامت 16 سنة و الموقعة على وقف اطلاق سنة 1992، المغرب و البوليساريو، لاستءناف المفاوضات المتوقفة منذ 2012 الجزاءر و موريطانه اطراف ملاحظة و لا دعي لتزيف الحقاءق و مغالطة الرءي العام، شكرا على النشر،
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0
15 - نبيل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:43
كفى من سياسة الهروب إلى الأمام.

إذا استعملنا نفس المنطق فمن حق البوليزايو المطالبة بمفاوضات مباشرة مع فرنسا الداعمة الدائمة للمغرب.

مع العلم ان دعم فرنسا للمغرب في مجلس الأمن اكبر من دعم الجزائر و كل العالم للبوليزاريو.

لولا حق الفيتو الذي هددت به مرات عديدة لدخلت القضية تحت البند السابع منذ عشرات السنين.
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16 - ahmed الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:45
الجيل السابق والحالي والقادم ومن لم يزداد بعد سيكون مع دعم حق تقرير مصيرالشعب الصحراوي كما دعم ويدعم حركات التحرر في العالم ، لأن ذلك مبدأ ثابت في عقيدة الشعب الجزائر ولن يحيد عنه ابدا ألدولة الجزائرية لاتزول بزوال الرجال مهما كان الخطب عظيم .
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17 - ferli الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:46
إن الجزائر ليست مغفلة نهائيا..
تصريحات أعضاء مجلس الأمن، آخرها بيان الخارجية السويدية، ومبادرة الإتحاد الافريقي، توحي بأن كوهلر قد ينجح تماما في إجلاس المغرب مع البوليساريو في طاولة مفاوضات ثنائية
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18 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:47
انا اتسائل ماذا سوف يقول المغرب امام الجزائر اذا جلسوا على الطاولة وماذا سوف يطلب المغرب من هذا الاخير . سيما اننا نعرف انا الجزائر هي الصانع الرئيسي للبوليساريو . وهي التي صنعت الحرب للمغرب .
Je me demande ce que le Maroc dira à l’Algérie s’ils sont assis sur la table et ce que le Maroc demandera à ce dernier. Surtout que nous savons que l’Algérie est le principal fabricant du Polisario. Qui a fait la guerre au Maroc et qui a coûter cher au Maroc pendant presque un demi siècle . les négociation directes, normalement devait être l'objet numéro un sur le tracer définitivement des frontières au niveau du Sahara orientale
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19 - Observateur الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:47
الجزائر، الموزمبيق، مادورو و موغابي يد في يد لتقسيم المغرب كما حدث في السودان !
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20 - مراد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:48
و هل اامغرب قادر ام يتفاوض مع الجزاىر؟هل للمغرب مفازضين.محنكين؟ الخوف ان تقوم الجزاىر بقبول الاقتراح و في نهايه المفاوضات يعود المغرب الى حجمه الحقيقي و هو سلطنه مراكش و يستقل الريف في الشمال. خليكم مع البوليساريو ااجزاىر كبيره عليكم.
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21 - Boukharouba الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:51
Vous n avez pas les capacités diplomatiques pour négocier avec celui qui a mené les négociations du Evian.
Tout les marocains du Nord et que makhzen les a intégré au sahara avec privilèges retourne chez eux ainsi les réfugiés sahraoui retourne au sahara avec un gouvernement provisoire sahraoui au sein du sahara occidental.
Ainsi l'autogestion marocaine sera accepter
Un sahara sans les marocains avec la présence du makhzen,pendant 5ans avec un référendum à la fin de cette date
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22 - السلامي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:51
يجب ان تكون المفاوضات بين الجزائر و فرنسا..... راعيتا طرفي النزاع.... و المدافعات عنهما في كل مكان.
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23 - عبدالله الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:52
لأن ينجح أي ضراف أن يجمع بين المغرب والجزائر إلا اداء كانت الجزائر صديقة في سياستها المجنونة التي لايس فيها الخير لي شعب الجزائري ولا شعب المغربي والمنطقة بصفة عامة مرارا وتكرارا والمغرب يمد يده صديقة والجزائر تتهرب نحن كدليك لأن نقبل بأي سيناريو لايس في صالحنا
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24 - متتبع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:55
الصحراء مغربية وستبقى مغربية سواء تفاوض المغرب مع الجزائر أو مع الموزمبيق أو البنغلاديش أو مع الايسكيمو. ...
اجترار الكلام لا يفيد في شيء.
أيها العالم؛ إن المغرب لن يفرط في حبة رمل من رمال الصحراء لمرتزقة لا لديهم شرط واحد من شروط تكوين الدولة. وبهذا تكون المفاوضات واللقاءات مجرد شكليات لا أثر لها إطلاقا.
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25 - David Essaouira الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:55
Svp j'ai une question simple mais pertinente? Pourquoi le Maroc a peur du référendum puisqu'il chante toujours le Sahara est marocain, les projets de développement etc ...pourquoi il a peur du référendum!!!!
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26 - ع.الحميد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:55
اذا لم يستطع كولر جمعهما فسيبقى الوضع كما هو عليه.المغرب في صحراءه.والجزاءر تصرف اموال الشعب على المرتزقة الى يوم
القيامة.
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27 - عبداللطيف المغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:55
لقد سبق للسيد فالسون ممثل الامين العام للامم المتحدة الى الصحراء ان توصل الى قناعة مفاذها ان انفصال الصحراء عن المغرب خيار غير واقعي.وقد انتقذت الجزائر ودميتها هذا الاستنتاج للسيد فالسون الذي مورست عليه ضغوط كثيرة ادت الى استقالته.في 2003.جاء في مخطط ييكر 1.انه يتوجب تفعيل الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.وقد رفضت الجزائر والجردان كذلك هذا المخطط.مما اضطر السيد بيكر الى تغييره.( بيكر 2 ) الذي راق للجردان ومن يدعمهم ورفضه تلمغرب.لأنه يعود الى الاستفتاء الذي لم يتوافق بشأنه الطرفان.اعني تحديد الهوية.هنا يطرح السؤال ما جدوى ان لا يأخذ مجلس الامن باستنتاجات ممثليه الذين خبروا النزاع عن قرب.اذن سنبقى ندور في حلقة مفرغة.ما دامت الامم المتحدة غير قادرة على الضغط على النظام الفاشي الجزائري لينزع يديه على قضية هو من صنعها وهو من ورط المجتمع الدولي في متاهات لن تنتهي.لا قدر الله الا بحرب طاحنة ستحرق الاخضر واليابس في منطقة ابتليت بدويلة ما كان لفرنسا ان تغادرها.
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