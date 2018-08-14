خارجية باراغواي: دعم الوحدة الترابية للمغرب دائم

هسبريس من الرباط

على هامش مشاركة الحبيب المالكي في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية باراغواي ممثلا للملك محمد السادس، استقبل رئيس مجلس النواب من طرف وزير الخارجية في حكومة الرئيس المنتخب الجديد Luis Alberto CASTIGLIONI بالعاصمة أسونسيون، بحضور بدر الدين عبد المومني، سفير المغرب بباراغواي.

وعبر رئيس مجلس النواب للوزير عن كون حرص الملك على المشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد Mario Abdo Benitez يدل على عمق العلاقة والصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية باراغواي، مع متمنياته أن تكون هذه العلاقة بين الجانبين نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.

وأكد المالكي على ما يربط البلدين من مشترك على مستوى قيم السلم والسلام والاحترام المتبادل، وتوافق مجموعة من الآراء في ما يخص بعض القضايا الدولية، معتبرا ذلك إمكانية تؤهل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات ووفق التحديات المطروحة إلى المستوى الذي توازيه العلاقات السياسية والصداقة.

وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة لكل المغاربة، ثمن الحبيب المالكي عاليا قرار حكومة باراغواي دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، واعتبره انتصارا للعقل والمنطق والتاريخ الصحيح.

من جانبه اعتبر Luis Alberto CASTIGLIONI مشاركة رئيس مجلس النواب باسم الملك في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد أمرا بالغ الأهمية لدى حكومة باراغواي، وأنه يكن تقديرا خاصا للمغرب ملكا وشعبا، ويتابع كل الأوراش المختلفة التي يقودها الملك قصد رفاهية الشعب المغربي، وخاصة تلك المرتبطة بالجانب الاجتماعي، والتي اعتبرها نموذجا وجب الاقتداء به.

وفِي جانب آخر اعتبر وزير الخارجية أن تحديات العولمة اليوم تفرض تكوين تجمعات سياسية واقتصادية تهدف إلى الاندماج من أجل رفع التحديات التنموية والتغلب على مختلف الصعاب الذي تعاني منها الشعوب.

وفِي هذا الإطار أخبر الوزير بأن الرئيس الجديد Mario Abdo Benitez ضمن إستراتيجيته الانفتاح والتعاون الاقتصادي الإقليمي ومع البلدان الصديقة، ومنها المغرب، لذلك يؤكد أن أمام الطرفين آفاق رحبة ومشجعة لإبداع مختلف المبادرات للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وبخصوص القضية الوطنية.

وأكد Luis Alberto CASTIGLIONI أن جمهورية باراغواي لا تعترف إلا بالمغرب كبلد كبير وموحد، وتدعم وحدته الترابية، مشددا على أن هذا قرار نهائي ودائم.