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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يرسل برقية تعزية إلى روما

الملك محمد السادس يرسل برقية تعزية إلى روما

الملك محمد السادس يرسل برقية تعزية إلى روما
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:30

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك على إثر حادث انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوة، والذي خلف العديد من الضحايا.

ومما جاء في برقية ملك المغرب: "بهذه المناسبة المحزنة أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة،وللشعب الإيطالي الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، راجيا لكم جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

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1 - wood الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:09
انهيار هذا الجسر ليس الأول من نوعه في إطاليا بل سبقته عدة حالات مماثلة مما يبين حجم الفساد الذي ينخر هذا البلد . فرئيس الوزراء نفسه شكك في البنية التحتية لبلاده و طالب بخبرة و افتحاص لعدد من المشاريع المنجزة . فهناك أخبار أو شائعات مند مدة كانت تتحدث عن اختراق منظمات المافيا مجال الاعمال و المقاولات التي اصبح يدر ارباح تفوق تجارة المخدرات !!!
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2 - مغربي الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:24
اللهم دم العز و النصر و التمكين و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات
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