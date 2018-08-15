الملك محمد السادس يرسل برقية تعزية إلى روما

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك على إثر حادث انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوة، والذي خلف العديد من الضحايا.

ومما جاء في برقية ملك المغرب: "بهذه المناسبة المحزنة أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة،وللشعب الإيطالي الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، راجيا لكم جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل".