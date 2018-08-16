إصدار "معجم برلماني" للباحث عبد الحي بنيس

هسبريس - و.م.ع

يواصل الباحث عبد الحي بنيس حفرياته في الفضاء التشريعي والبرلماني المغربي، بإصدار مؤلف بعنوان "معجم المصطلحات السياسية والانتخابية والبرلمانية"، يتضمن أهم المصطلحات المستعملة في الممارسة البرلمانية، مرفقا بالشرح والتفسير، لتمكين الباحثين والطلاب والمهتمين والقراء، بشكل مبسط، من التعرف على مدلولاتها.

ويعد هذا المعجم الواقع في 360 صفحة من القطع المتوسط، مساهمة علمية في مجال تأصيل المصطلح البرلماني باستقلالية عن المصطلحات السياسية والقانونية، خاصة في ظل غياب معجم خاص حول هذا الموضوع بالمغرب، إذ يتضمن في هذا الصدد، ألف مصطلح ومصطلح، مع شرحها بطريقة تمكن من التعرف بدقة ويسر علي مضامينها.

ولاحظ المؤلف والباحث العصامي أن المصطلح البرلماني "لا أب له ولا أم"، وإنما يستفيد، في نظره، من مجمل المعاجم الدستورية والسياسية والقانونية والاجتماعية. ومما يزيد الأمر صعوبة، سيطرة المصطلح الغربي، في ظل غياب تأصيل للمصطلح العربي والإسلامي لحد الآن.

وهذا ما دفع المؤلف إلى وضع شرح لكل مصطلح، بما يتلاءم والخصوصية المغربية، وذلك بهدف تمكين الدارسين والباحثين بصفة عامة، وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، على وجه الخصوص، من فهم كنه هذا المصطلح الذي يتداولونه داخل قبة البرلمان، والتعرف عل مصادره وجذوره وسياقاته.

وفي هذا السياق عمل الكاتب على توزيع مادة هذه الدراسة المعجمية، على أقسام تجمعها روابط مشتركة، مما جعله يخصص قسما للدستور والقوانين وقسما ثانيا للحكومة، في حين خصص القسم الثالث لمؤسسة البرلمان، والقسم الرابع للانتخابات. أما القسم الخامس والأخير من هذا المعجم، فتضمن المصطلحات ذات الصلة بالموضوع المعالج.

وعزا عبد الحي بنيس الباحث في مجال التوثيق التشريعي والسياسي والتراث الأدبي والفني في مقدمة المعجم، تكرار المعلومات، إلى أن كل عنوان مستقل عن غيره، ويتضمن بذلك كل المعلومات المتعلقة به، باعتبار أن الهدف يظل هو إطلاع المهتمين على مصطلح أو مصطلحات معينة مجتمعة دون غيرها، كل واحد حسب اهتمامه أو حاجته إلى شرح المصطلح.

وعبر بنيس، رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان، في مقدمة الكتاب عن أمله في أن يكون بهذا الإصدار الجديد الذى يعد في حقيقة الأمر ثمرة ما يناهز أربعين سنة قضاها في ردهات قبة البرلمان، قد توفق في تصنيف هذا المعجم، وجعله في المتناول، وأن يساهم في سد النقص الحاصل، في ميدان البحث المعجمي المرتبط بالمصطلحات السياسية والانتخابية والبرلمانية.

ولعبد الحي بنيس عدة إصدارات ناهزت الثلاثين منها "المسار البرلماني المغربي من النشأة إلى الانتقال الديمقراطي" و"البرلمان – الحكومة – القضاء منذ استقلال المغرب إلى دستور 2011" و"البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري" و"مذكرات شاوش في البرلمان" و"أقوى الأحداث التي طبعت تاريخ المغرب من 1900 إلى 2010" و"التحولات الإصلاحية بالمغرب في ظل الربيع العربي" موسوعة الحكومات المغربية (1955/2016)" و "الحسن الثاني الذاكرة والتاريخ".