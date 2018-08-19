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الرئيسية | مدارات | الملك يعزي رئيس الهند في وفاة بيهاري فاجبايي

الملك يعزي رئيس الهند في وفاة بيهاري فاجبايي

الملك يعزي رئيس الهند في وفاة بيهاري فاجبايي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 19 غشت 2018 - 21:15

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر وفاة رئيس وزراء بلاده السابق أتال بيهاري فاجبايي.

ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم ومن خلالكم لأسرة الراحل، وللشعب الهندي الصديق، عن أحر التعازي، وأصدق مشاعر المواساة في فقدان رجل دولة كبير ساهم بفعالية في تقدم بلده، ولعب دورا هاما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الهند ".

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