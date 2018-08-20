استعراضات للقوات الملكية الجوية فوق أبي رقراق

هسبريس - و.م.ع

تخليدا للذكرى الـ 55 لميلاد الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تشارك القوات الملكية الجوية في احتفالات هذه المناسبة السعيدة باستعراضات جوية، غدا الثلاثاء، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال على مشارف نهر أبي رقراق.

وحسب بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ستقوم بإحياء هذه الاستعراضات الجوية، الفرقة المرموقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي، وفرقة المظليين "أطلس" التابعة للقوات الملكية الجوية.