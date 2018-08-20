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الرئيسية | مدارات | الكعبة المشرفة تكتسي بحلتها الجديدة يوم عرفة

الكعبة المشرفة تكتسي بحلتها الجديدة يوم عرفة

الكعبة المشرفة تكتسي بحلتها الجديدة يوم عرفة
هسبريس - الأناضول
الاثنين 20 غشت 2018 - 11:05

جرت اليوم في مدينة مكة المكرمة، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة، جريًا على العادة السنوية في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

وأظهرت لقطات بثها إعلام سعودي، منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومصنع كسوة الكعبة، وهم يقومون بعملية استبدال الكسوة.

ويبدأ استبدال الكسوة بإنزال ثوب الكعبة القديم، ووضع آخر جديد تمت صناعته من الحرير الخالص بمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

وتبدأ مراسم تغيير الكسوة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، عقب صلاة الفجر، بمشاركة 86 شخصًا من العمالة والفنيين والصنّاع.

وتقليد الكسوة يتم مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام، حيث يتم تسليم كبير سدنة الكعبة الكسوة الجديدة، ليتم في فجر يوم التاسع من الشهر ذاته إنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالجديدة.

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