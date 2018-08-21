الملك يؤدي صلاة الأضحى غدا بمسجد أهل فاس

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 1439 ه الموافق 22 غشت 2018 م، بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.