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كُتّاب وآراء
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الملك يؤدي صلاة الأضحى غدا بمسجد أهل فاس
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 14:00
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 1439 ه الموافق 22 غشت 2018 م، بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط.
وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الورزازي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 14:42
اللهم انصر امير المومنين محمد السادس على اعداىءه
2 - زكرياء المغربي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 15:23
عيد مبارك سعيد وكل عام وانت بالف خير جلالة الملك محمد السادس حفظك الله
عيد مبارك سعيد على المغاربة جمعاء داخل وخارج أرض الوطن وكل عام وانتم بالف خير يا أحلى شعب في العالم حفظ الله بلدنا العزيز المملكة المغربية العلوية الشريفة وقائدها المفدى جلالة الملك حفظه الله
عيد مبارك سعيد على المغاربة جمعاء داخل وخارج أرض الوطن وكل عام وانتم بالف خير يا أحلى شعب في العالم حفظ الله بلدنا العزيز المملكة المغربية العلوية الشريفة وقائدها المفدى جلالة الملك حفظه الله
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