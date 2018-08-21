24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران (5.00)

  2. السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية (5.00)

  3. ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا (5.00)

  4. احتجاج على خدمات لارام (5.00)

  5. 10 "وحوش" بالفقيه بن صالح يغتصبون قاصرا ويَشِمون جسدها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك يؤدي صلاة الأضحى غدا بمسجد أهل فاس

الملك يؤدي صلاة الأضحى غدا بمسجد أهل فاس

الملك يؤدي صلاة الأضحى غدا بمسجد أهل فاس
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 14:00

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 1439 ه الموافق 22 غشت 2018 م، بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الورزازي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 14:42
اللهم انصر امير المومنين محمد السادس على اعداىءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - زكرياء المغربي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 15:23
عيد مبارك سعيد وكل عام وانت بالف خير جلالة الملك محمد السادس حفظك الله
عيد مبارك سعيد على المغاربة جمعاء داخل وخارج أرض الوطن وكل عام وانتم بالف خير يا أحلى شعب في العالم حفظ الله بلدنا العزيز المملكة المغربية العلوية الشريفة وقائدها المفدى جلالة الملك حفظه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.