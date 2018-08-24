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الرئيسية | مدارات | يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين

يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين

يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين
هسبريس -عبد الرحيم العسري
الجمعة 24 غشت 2018 - 21:00

في وقت رحبت شرائح واسعة من المجتمع المغربي بعودة التجنيد الإجباري من أجل الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، عبرت أصوات يسارية عن رفضها للقانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي يستهدف الفئة الشبابية ما بين 19 و25 سنة.

أول الرافضين لقانون الخدمة العسكرية الذي صادق عليه المجلس الوزاري حزب النهج الديمقراطي، عن طريق تنظيمه الشبيبي، إذ دعا إلى تشكيل لجنة وطنية من أجل سحب قانون التجنيد بالمغرب.

وقال المكتب الوطني للشبيبة اليسارية، في بيان رسمي، إن "مشروع القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري للشباب والشابات سبق أن تم فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965، إذ استعمل "لتأديب" المناضلين في حركات النضال الشبيبي والشعبي (الحركة التلاميذية، الطلابية، المعطلون، والتجنيد الإجباري لقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الستينيات والسبعينيات)".

وربطت شبيبة النهج المعارضة لسياسات الدولة بين عودة التجنيد وتنامي الفعل الاحتجاجي بالمغرب بعد أحداث 20 فبراير سنة 2011، واعتبرت أن عودة الخدمة العسكرية بعد سنوات من إلغائها تهدف إلى "خلق أداة جديدة لإشاعة قيم الطاعة والخنوع المخزنيين وسط الشباب والامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا".

ويرى التنظيم المعارض أن قانون التجنيد يأتي في ظل ما يعرفه المغرب من "موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب، خاصة منه المنحدر أو المنتمي إلى الطبقات الشعبية، دورا رئيسيا، بدءا بحركة 20 فبراير، وانتهاء بحراكي الريف وجرادة، وحملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى، وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة والتهميش".

مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، أكد أن الخدمة العسكرية تعتبر جوابا خاطئاً على عدد من الإشكالات التي تعيشها البلاد من قبيل أزمة التشغيل، موردا أن "أول قانون للخدمة العسكرية جاء مباشرة بعد انتفاضة 1965 لاستهداف القطاعين التلاميذي والطلابي، ليعود اليوم بعد إلغائه سنة 2006 بسبب التحاق عدد من الشباب بالحركات الجهادية والإرهابية".

وأوضح الزعيم اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يعزز الشعور بالوطنية هو أن يجد الشباب المغربي العمل بكرامة"، مضيفا: "نسبة النمو التي لا تتجاوز 3 في المائة لا يمكنها أن تخلق فرصا حقيقية للعمل؛ لذلك نلجأ إلى الخدمة العسكرية وإلى الحديث عن ملاءمة التعليم مع سوق الشغل".

وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية وليست اختيارية، إذ إن المادة 15 من القانون المذكور تنص على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - متابع فقط الجمعة 24 غشت 2018 - 21:18
أريد أن أفهم ما معنى يساريون هل هم ملحدون أم علمانيون أم لا هذا ولا ذاك .توجههم المعقد لا أفهمه لا نرى 2 أو 3 برلمانيين لماذا لا ينجحون في الإنتخابات أنا أريد التوضيح فقط.
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21
2 - simo الجمعة 24 غشت 2018 - 21:20
Il ont tout a fait raison, les personnes qui ont plus de 6 mois de prison ne sont pas concernés par le service militaire. Donc l'argument qui dit que les "mchrmlin" vont être éduqué en faisant leur service militaire est faux.
Pourquoi imposer à une personne qui a fait ses études, par exemple un bac+5 ou bac+8 à perdre une année de sa vie dans un domaine totalement différent de celui de ses études.
De plus, les filles qui portent le voile ou le niqab seront obligés de retirer leur voile. C'est une profonde injustice vu que chaque personne à le droit constitutionnelle de croire et d'appliquer sa religion comme il le souhaite.
Pour finir, il y'a 4 millions de personne entre 19-25 et on va prendre pas plus de 10'000 personnes pour le service militaire. Ce qui veut dire que les premiers concernés seront les personnes qui sont contre le système.
Comme on dit en arabe: "Li dwa yre3ef "
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45
3 - mbarek الجمعة 24 غشت 2018 - 21:21
C,est une mesure excellente,et efficace pour mettre cette jeunesse en perdition sur le bon chemin et leur aquerir le sens de la responsabilité,et du civisme.
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-42
4 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 21:21
التجنيد الإجباري في جميع الدول العالم أين المشكل
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-67
5 - خليلوفيتش الجمعة 24 غشت 2018 - 21:22
ونتوما كياساريين آش درتو لهاد الشباب آشمن تأطير درتو ليهم كيفكم كيف اليمنيين كيف المخزن منذ الإستقلال و الكل يستغل في البلاد و العباد خاصة الأحزاب و النقابات هما اللي باعو الماتش
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33
6 - la vérité الجمعة 24 غشت 2018 - 21:22
كلام صحيح... سياسة الإنتقام..........
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53
7 - محمد الجمعة 24 غشت 2018 - 21:23
السلام عليكم، هدا امر في غاية الأهمية و بلدنا فعلا في أمس الحاجة إليه. بالتوفيق ان شاء الله
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-17
8 - ديوجين المغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 21:23
كون غ داروا 3000درهم وتكون اختيارية غتلقى كل الشباب غينخرطوا وهكدا يستفيد الوطن وامواطن بعيدا عاى المزايدة الوطنية
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38
9 - ملاحظ مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 21:25
اليساريون كعادتهم لا يعرفون سوى المعارضة والشعارات الفارغة،،،علما ان الايام قد أظهرتهم للمغاربة انهم ناس فاشلون في كل الميادين..لايتقنون سوى كلام المعارضة..
في الستينات والسبعينات الى الثمانينات في هده العقود فشلوا في تنظيم الثورة الاشتراكية ،، وعندما أعطيت لهم السلطة في أواخر التسعينات فشلوا كذلك في تحقيق تلك الشعارات التي كانوا ينادون به ..
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-8
10 - مافاهمش الجمعة 24 غشت 2018 - 21:25
وفين كاين المشكيل الى كان التجنيد يرتبط بتأديب الجانحين؟ ولا اليساريين بغاو السيوفا يبقاو ارهبو عباد الله
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-19
11 - شاب رافض للتجنيد الجمعة 24 غشت 2018 - 21:25
أضم صوتي لهم، الدولة تبحث عن طريقة تحتوي بها الشباب الناضج و الواع.. الدولة لو كانت تريد محاربة التشرميل و الغريساج لكانت استثمرت أموال دافعي الضرائب في مدرسة عمومية جيدة تنتج جيلا قادرا على الاعتماد على نفسه دون انتظار أحد.
الدولة رفعت يدها عن التعليم، وتريد تطويع وترويض كل شاب نجى من سياسة التكليخ عبر المدرسة و الاعلام و المخدرات.
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35
12 - بلادي قهرتني وبهدلتني الجمعة 24 غشت 2018 - 21:25
اولادي بغاو الثروة الاجبارية والخدمة الاجبارية والتعليم الاجباري والصحة الاجبارية
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74
13 - ملاحظ الجمعة 24 غشت 2018 - 21:25
كل يفسر هذا القانون حسب هواه ومزاجه وانتهى الأمر بين مؤيد ومعارض وآخر متردد اومتحفظ!!
لكن الحكومة والمشرع تعمد أو تناسى إصدار شروحات وتفسيرات بل حيثيات هذا القرار حتى تتضح الصورة أكثر ويتبين الإطار العام المحدد لهكذا قرار ولو بالتلميح بذل التشريح...ولماذا تم استثناء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية .. . .هذا يطرح المزيد من التساؤل والغموض. .. !
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33
14 - م ن الجمعة 24 غشت 2018 - 21:28
هاد اليساريون علاش ميوعيوش ناس في شارع علا مي'دبوش مشرملين والمجرمين وقيلا هم سبب الفساد في البلاد
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-17
15 - ستيتو حمو الجمعة 24 غشت 2018 - 21:28
كل سنة سيتم الالقاء في الشارع مجموعة من الفتية ذو الصحة الحيدة الذين تدربوا على الصبر والأعمال الشاقة فيجدون انفسهم بدون عمل وبطالة وفراغ بحيث سيظهر جيل جديد متدرب على جميع أشكال العنف .
بريكولاج بعواقب وخيمة
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26
16 - أمير الجنوب الجمعة 24 غشت 2018 - 21:33
أصوات يساريي آخر زمان.
النقد من أجل النقد.
الله يعطينا وجهكم.
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-2
17 - هشام كولميمة الجمعة 24 غشت 2018 - 21:33
نعم تحليل منطقي و واقعي...لكن ما يجب معرفته هو أن الشباب الذي يتحدث عنه البراهمة ليس هو شباب السبعينات و الستينات.فاغلب الشباب الذي يحتج غير واع بالصراع الطبقي.و أغلبهم يتكؤون على آبائهم و أمهاتهم....شكرا على التفاعل.
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11
18 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 24 غشت 2018 - 21:33
هؤلاء اليساريون لا يعرفون سوى ثقافة الاحتجاج و الوقوف في وجه النظام سواء كان صائبا او مخطئا لا يفكرون في شيئ اخر سوى التجمهر في الشوارع و ترديد شعاراتهم و تحريض المواطنين على الفتنة ليست لهم اهداف تفيد بلدهم او التطلع للمستقبل فالدولة قررت التجنيد الاجباري الذي اصبح ضرورة ملحة بعد تفشي الاجرام و البطالة و الانحلال الخلقي في صفوف الشباب و هم يقولون ان ذالك من اجل قمع المحتجين و كان احتجاجات المغاربة هي وليدة اليوم فقط هذه هي عقليتهم ماذا ينتظر منهم المغاربة.
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-17
19 - ا م الجمعة 24 غشت 2018 - 21:34
اليساريون صخرة ديال انا عكسنا .
دائما الفكر الثوري القديم ديال الخوا الخاوي .
اوا عطيونا البديل .
راه للي ما كيقتارح والو ساهل عليه يهدم اي مشروع بغينا للي يقتارح ويبني ويجاوب بالاقناع للمشاريع ديالو .اما غير للا لا لا لا لا......هذا راه مشروع الفاشلين.
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-7
20 - Kim الجمعة 24 غشت 2018 - 21:34
الله اهدكم اتجنيد جيد لشباب اليوم لولو عطينها غير لشطيح وأغني .انسان كولي واعي بالمسؤولية .انا كمواطن مغربي التجنيد دروري للجميع مع عدا الفتيات قد يعرفون بعض المديقات وخصوصا المغاربة عندهم الفساد قفوزية !
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2
21 - omar الجمعة 24 غشت 2018 - 21:34
النقطة الإيجابية الوحيدة في هذا التصريح هو الامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف من الشباب
وحسب رأيي فهذا مكسب للشباب الذين يريدون أن يهربوا من الجمود والخمول ويتعلموا أشياء جديدة في الحياة
التجنيد الإجباري يوجد في كل الدول وفي المغرب يمكن أن يكون وسيلة لتكوين النفس واكتساب مهارات مدنية وعسكرية ستنفع في السلم الاجتماعي وربما لا قدر الله زمن الحرب
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4
22 - Simmo الجمعة 24 غشت 2018 - 21:34
المغرب همه هو تلهية الشباب وربح الوقت لانعدام فرص الشغل وانعدام الصحة .اما التجنيد فهو فقط صالح للسجناء الشباب لا للسجناء السياسيين.
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11
23 - مغربي قح الجمعة 24 غشت 2018 - 21:35
هذا لا يخفى على احد اذ يتم رفض الالاف المتقدمين للوظائف العسكرية والتجنيد النظامي اذن لماذا تريدون فرض الخدمة على عامة الشعب؟ عقلية شباب اليوم غير قابلة للغسل مثل الايام السالفة الكل واعي والكل يعرف راس المشكل والكل ينتظر فقظ اللحظة لينقض على اصل التسلط...خصوصا كلنا نعرف ان المؤسسات العسكرية للاسف مجرد ضيعات للكولونيلات
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15
24 - مغربي قح الجمعة 24 غشت 2018 - 21:35
نعم للتجنيد لكن بعد التجنيد للطلبة و الخريجين هل تجدون لهم عملا ام سيخرجون الى الشارع للاحتجاج و الشرميل او مادا ستعد لهم
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8
25 - fox الجمعة 24 غشت 2018 - 21:36
دائما المعارضة دون بديل حتى حاجة ماعجباكم حتى مسألة الدفاع عن الوطن تعارضوناها غريب نهجكم ومنهجكم
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7
26 - ali الجمعة 24 غشت 2018 - 21:39
هذا ما يسمى بالعدمية... لا شيء يعجبهم... خلقوا فقط من أجل المعارضة أجل المعارضة....
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7
27 - محمد ج الجمعة 24 غشت 2018 - 21:39
إذا اليساريون في واد و المغاربة في واد. التجنيد الإجباري فيه كل خير، أنا أتذكر الحسن الثاني رحمه الله كان جندي و انخرط في الجندية ليعطي المثال للشعب كافة. نعم للتجنيد الإجباري لأن الجندية تبني الرجال
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-10
28 - سوس العالمة الجمعة 24 غشت 2018 - 21:39
شجاعة الملك محمد السادس في خدمة الشباب والوطن
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-12
29 - التجنيد الإجبارى الجمعة 24 غشت 2018 - 21:40
فين عمر المخزن دار شى حاجا فى مصلحة المواطن ...
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19
30 - Alhambra1975 الجمعة 24 غشت 2018 - 21:42
C'est vraiment du n'importe quoi. Le service national n'existe presque plus dans tous les pays du monde parcequ'il exige beaucoup d'argent .
L'Algerie l'a supprimé progressivement depuis 20 ans pour laisser place à une armée professionelle constituée d'éléments de carrière. Le resultat est impressionnant. Aujoirdhui c'est l'une des meilleures armées du monde. Les effectifs sont mieux formés, mieux entrainés, mieux équipés et socialement mieux pris en charge. Le simple( HDT ( Homme De Troupe en en Algerie il a tout !! Il a un très bon salaire, il a son appartement , sa voiture, il se marie et fonde une famille , il voyage et à la fin de carrière il jouit d'une belle retraite. En même temps en supprimant le service obligatoire l'Algerie économise des centaines de millions d'' euro.
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1
31 - محمد محمد الجمعة 24 غشت 2018 - 21:42
ا لاشتراكيون واليساريون عموما في المغرب لاوطنية عندهم ولا ضميرولا مستوى ثقافي لدهم هم من دمر هذا الوطن فمن خطاب سنة 63 الذي وجهه المهدي بن امباركة عبر صوت العرب من القاهرة ومذهبهم يعانق التدمر لهذا الوطن وهم المستفودون الاكبر من خيرات هذا الوطن في الوظائف وهم الذين استغلوا الاقسام في المؤسسات التعليمية لتدريس الشيوعية والحديث طويل
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-7
32 - واحد من الناس الجمعة 24 غشت 2018 - 21:45
لا هدا ولا داك ما يجعلني اتخذ قرار معارضة التجنيد الاجباري هو كالتالي .
كيف ادافع عن بلد لم يهديني او لم يوفر لي ابسط الحقوق
كيف ادافع عن بلد ارا ابائها ينمون ويفترشون الورق ويتغطون بالسماء
كيف ادافع عن بلد يتم تهديد كل من حاول فعل عمل خيري
كيف ادافع عن بلد ارى ابنائه الصغار يبكون لأن جرانهم ينحرون اضحية العيد وهو ليس له اضحية
وفي الاخر كيف ادافع عن وطم لا يعرف وطنيتي الا في الانتخابات او في الدفاع عن وحدته الترابية حتى ينعم من ينهبون ترواته ويتمكن من تدريس ابنائهم خارج الوطن ومنح ابنائهم سيارات الدولة واحداث حوادث دون حساب او عتاب كيف وكيف تم كيف لن ولن افعل حتى ولو سجنت وشكرا
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11
33 - Mahzala الجمعة 24 غشت 2018 - 21:45
جندو الناس بالعلم فرو لشباب تعويضات
حتا توفرو ليهم الخدمة والمعقول في تدبير مؤسسات الدولة بركا من دل راه عيقتو
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9
34 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 21:45
كثرت المزايدات على التجنيد الاجباري من طرف خفافيش الظلام واخرهم هذا المسمى النهج قالك التجنيد يستهدف الشباب المناظلين غريب وش فئة النائمين النهار والساهرين ليلا هم المناظلين واصحاب الحلاقة المشوهة هم المناظلين
بالعكس المناظل الحقيقي سيرحب بفكرة الكرفي 11شهرا وراتب واكل وشرب ,
للعلم بمجرد خروج هذا القانون بدا كثير من الشباب البحث عن اي عمل لكي لا يذهب وهذا امر ايجابي للعائلة والبلد ,وحتى الشمكارة لمعندهمش الحبس غابوا من الحومة بش ميشفهومش المقدم ويسجلهم ,
وش 12شهرا في الحياة هي المشكل كفانا دفاعا عن الفاشلين
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-2
35 - عز الدين بن حمو الجمعة 24 غشت 2018 - 21:45
الصراحة انا مافاهمش علاش بعض المغاربة ضد الخدمة الوطنية ... الخدمة العسكرية تربي الشباب على الاستقامة و حب الوطن دون نسيان قضية الصحراء نحن بحاجة الى بناء جيل وطني يدافع عن المملكة الشريفة كلنا جنود للوطن
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-11
36 - انا مع الخدمة العسكرية الجمعة 24 غشت 2018 - 21:46
انا مع الخدمه العسكريه واكتير من المشكل غادي تحل بهاد تجنيد دوال كبيره مفروضة فيها وعلاش متكونش حتى فالمغرب كتر الإجرام وكتر لاغتصاب وكتر الشومور الهما يمشيو العسكر واحد العام يعرفو قداش زينه الحيات
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-5
37 - yaser الجمعة 24 غشت 2018 - 21:49
هؤلاء يساريين مجرد براميل فارغة، انهم زمرة من الانتهازيين والوصوليين. خطاباتهم منمقة، خشبية المحتوى، واغلبهم يعانون من مجموع امراض نفسية.
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-1
38 - Man from Other World الجمعة 24 غشت 2018 - 21:50
أتمنى ان لا يكون التجنيد الاجباري هو غطاء لتخويف و ترعيب الشباب. واتمنى ان لا يعود المجند بعد مدة التجنيد مريض نفسانيا او عقلانيا.
فكيف لشاب عاش 20 سنة من حياته بين التجهيل و التفاهة و الميوعة التي خلقها الاعلام ثم في صباح احد الايام يستفيق وسط قشلة للعسكر.
على الاقل يجب ان يكون هناك تدرجل و على الدولة ان تكون رحيمة بالشباب.
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-1
39 - مصطفى الجمعة 24 غشت 2018 - 21:51
شبيبة حزب النهج الديمقراطي هي الاولى لي خاصها يبداوا بيها في الخدمة العسكرية.
سبحان الله هذه العملية في جميع دول العالم تسمى "الخدمة العسكرية" إلا في المغرب يسمونها "التجنيد الاجباري".
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-1
40 - عبدالله الجمعة 24 غشت 2018 - 21:51
طلعتو فالراس و من الأحسن عدم الرد على المشاكشين
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-4
41 - الحقيقة الجمعة 24 غشت 2018 - 21:51
رب ضارة نافعة كيفما كانت نية الدولة فالتجنيد شيء إيجابي للغاية. حيت لدي اصدقاء كتر مصريين وأرى جيدا الاتر الإيجابي للغاية على شخصيتهم . توكلو على الله.
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0
42 - شاكر الجمعة 24 غشت 2018 - 21:52
الشدائد تصنع الرجال . الشباب المغربي يمتاز بالذكاء لذا فانني ادعوه لايجاد وسيلة عصرية متطورة من خلالها نتعرف على رأي ونسبة كل فئة حتى لا يظلم اي احد. (ضم الياء)
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5
43 - Zig.italy الجمعة 24 غشت 2018 - 21:53
التخوفات من الشباب وهو بحد ذاته قوة الشعوب ولنسال التاريخ .ما جعل تسسيس التجنيد و. و. الوطن الى غير ذالك لتغيير مسار الهيجان الشبابي على تردي الاوضاع ببلدنا الى حد يرثى له على جميع الاصعدة خلاصة سياسة ذر الرماد او بالاصح امتصاص للغضب . . .
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4
44 - كمال الجمعة 24 غشت 2018 - 21:53
قرار اتخذ بسرعة غير مؤلوفة في السياسة المغربية وبدون اي حوار او نقاش والهدف منه احتواء الغليان والغضب الذي يعم الشارع المغربي.
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4
45 - كفى يا هدا الجمعة 24 غشت 2018 - 21:54
انها المعارضة من اجل المعارضة المغاربة لم يعودوا قاصرين ولم يفوضوا احدا التكلم باسمهم ﻻننا لم نعد نطق في كل اﻻحزاب اﻻنتهازية والتي ﻻ هم لها اﻻ الركوب على كل ما يتحرك في الشارع .ﻻ تم الف ﻻ ﻻحزاب اليمين او اليسار أو ...... انهم مجرد انتهازيين ...
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0
46 - مواطن الجمعة 24 غشت 2018 - 21:59
في الدول الديموقراطية تقترح مشاريع القوانين من الحزب أو ائتلاف الأحزاب الحاكمة، يناقشها البرلمان و ترفع للتصويت بعد شد و جذب بين الأحزاب الحاكمة و المعارضة و يمكن أن تقبل بعد تعديلات أو ترفض تماما.
في المملكة السعيدة تأتي الأوامر من الحاكم و بعض من مقربيه من المستشارين و ما على الحكومة و رءيسها و البرلمان و كل الأحزاب إلا القبول مع التصفيق و التهليل و الاشادة و التثمين. هكذا تسير الأمور عندنا للاسف. المغيب الوحيد هو الشعب.
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3
47 - زيزو الجمعة 24 غشت 2018 - 22:00
التجنيد لا يقتصر فقط على الجانب العسكري لاننا لسنا في حالة حرب والطريقة التي تم إدراج هدا المشروع ينم عن حسابات انتقامية من الشباب المغربي الدي ضاق صدره من الانتظارات والمخططات الفارغة وفظل مياه البحار والموت على ظلم الدولة وهظم الحقوق وانهيار قيم السياسة والاحزاب وتجارة الدين.التجنيد الحقيقي هو الحقوق ومتطلبات المجتمع المغربي في كل المجالات من تنمية وبرامج انية لحل مشاكل الساكنة من صحة تعليم وباقي الخدمات واقتسام الثروات من أجل توزيع عادل والاحساس بالانتماء الى هدا البلد.الشباب المعاصر أصبح يكره نفسه ووجوده واليوم الدي ولد فيه وإيمانه أن الوطن هي الارض الدي تقدم ظروف الحياة والحقوق والخدمات ووووو
اما الوطن اي جغرافيا المغرب فلم يعد احد يؤمن بها التجنيد الاجباري الحقيقي في محاربة الفساد والمفسدين وفصل السلط والمحاسبة وليس الكلام الدي سئمه المغاربة مند الاستقلال ولم يتحقق منه أي شيئ
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48 - البكماني الجمعة 24 غشت 2018 - 22:01
ملف التوظيف ملغي إذا كان لا يحمل وثيقة تتبت بأن المرشح اجتاز التجنيد الإجباري.حكومة ضد الشعب لا أمان فيها.
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49 - اش باغيين اليساريين الجمعة 24 غشت 2018 - 22:02
كل الخطوات التي تقوم بها الدولة المغربية لا تعجب اليساريين وان كان الأمر يتعلق بعملية تجنيد الشباب للخدمة العسكرية وهو واجب تلجىء كل الدول
لتكوين جيش احتياطي درءا لكل عدوان خارجي محتمل .
وبهذا الموقف فان اليسار المغربي عودنا باصطفافه دائما بجانب اعداء المملكة من الدول المجاورة وكانه يريد ان لا يكون للمغاربة قوة شعبية ضاربة لكل من سولت له نفسه المساس بوحدة التراب الوطني .
ومنطق تفكير اليسار المغربي قد يقودهم غدا للمطالبة بحل الجيش الوطني إرضاءا لنزوات اديلوجية مقيتة التي
تقودهم بشكل أعمى لتخريب اي شيء يرمز لهذا الوطن.
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50 - علي الجمعة 24 غشت 2018 - 22:02
للخدمة العسكرية فوائد ومساوء .يجب تناولها من زاوية شاملة وليس بشكل يمس فئة محدودة ..هناك شباب واسع لم تستطع الحركة اليسارية بالخصوص وكدا الأحزاب الأخرى الوصول إليها. في الاخرة التاتير عليها .وأصبح غالبية الشباب معرض للاجرام بكل اشكاله. الخدمة العسكرية ليست سلبية بالمطلق. ولكنها ايجابية في عمومها الشباب المحتج أو الرافض لسياسات الدولة تفيدة الخدمة العسكرية في حياته وتعزز قدراته في الانظباط والالتزام .فكرا وجسدا. وكان الاحرى المطالبة بالخدمة المدنية.
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51 - العسكرية الإجبارية المسيسة الجمعة 24 غشت 2018 - 22:02
لماذا التجنيد ؟ و لماذا في هذا الوقت بالذات ؟ أهو انتقام ؟ أم حل مؤقت لظرف معين ؟ و متى كان التجنيد حلا للمشكل الاجتماعية أو الاقتصادية ؟
ان التجنيد الإجباري سيزيد الطين بلة ، سيظيف وسيلة خطيرة في يد الشباب الضائع وهي التدريب على السلاح ؟ أليس فيكم رجل رشيد ؟ فكروا في الحلول السليمة و الناجعة بمنطق حقوق المواطنة
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52 - بنت البلاد الجمعة 24 غشت 2018 - 22:04
كلام في الصميم..أولا دولتنا لا تخرج القرارات و المراسيم مجانا ..البطالة و الفقر ليس وليد اليوم و لكن الجديد هو هذا الوعي المتنامي لدى شبابنا خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي..لا شيئ يقلق مثل الوعي.سنة تجنيد أي سنة لغسل العقول!!!..إلى متى سيظلون يبحثون عن حلول لا تخدم المواطن .إنهم يغيرون كل شيئ كي لا يتغير أي شيئ..
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53 - مواطن الجمعة 24 غشت 2018 - 22:06
عندما يتعلق الأمر بحماية الوطن فليس هناك يساري أو يميني. هذه مزايدات لا محل لها من الإعراب. اليسار الحقيقي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار . اليسار يناقش بنود قانون التجنيد قصد تجويده. لكن أن يعاكسه فهذا غير مقبول حتى لدى اعتى الديمقراطيات.
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54 - الصراحة راحة الجمعة 24 غشت 2018 - 22:06
ليس عيبا تاديبنا وتعليمنا الانضباط، لكن العيب تجويعنا واذلال كرامتنا، رايي ان هذه الخدمة تصنع الرجال، احسن من التشوميرة وتعمار الزناقي والقهاوي والقرقوبي، وفيها 2000 درهم الشهر، واكل، شارب، ساكن، تغطية صحية، لابس... آش بغيتي آخر. لي بغا الفشوش يمشي عند ماماه فرنسا.
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55 - ملاحض الجمعة 24 غشت 2018 - 22:08
التجنيد الاجباري هو الحل لهاؤلاء الشباب لي نهار وماطال وهم شدين فالهاتف لادراسة لاعمل انعدام المسؤلية والبعض محيح في الزناقي يشرملو عباد الله
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56 - باحث مكاخ الجمعة 24 غشت 2018 - 22:09
لا يمكن لاولاد الفقراء ان يدافعوا عن الوطن ويضحوا كما ضحى اجدادهم بينما اولاد الوزراء والامراء والمسؤولين يستغلون خيرات الوطن بدون وجه حق ويطلبون من ابناء الشعب توفير الامن لهم والدفاع عنهم . الوطن وطن الجميع من الملك الى اصغر مغربي و الدفاع عنه مسؤولية الجميع ويجب على هؤلاء الدين يستغلون الوطن وخيراته ويسبحون في النعيم ان يعطوا المثل في النضال والمواطنة . اما المواطن فهو في قتال يومي من اجل العيش . سترغموننا على التجنيد وربما نحارب فنموت ولكن كراسيكم ومناصبكم لن تنجيكم من الموت فهو ات ات مهما طال الزمان ولكننا سنكون اصحاب حق وانتم ........
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57 - las palmas الجمعة 24 غشت 2018 - 22:10
كثر القيل والقال وكأن الحرب العالمية الثالثة بدأت والكل خائف والتهويل ووووو . انا عندي رسالة لادارة الدفاع بتغيير اسم التجنيد الاجباري الى تجنيد تطوعي ماذامت ليس هناك حرب طاحنة . وبهذا سنقفل افواه الاعداء في الذاخل والخارج . وعلى الحكومة ان تعطي الاوليات في التشغيل المذني وسلك الشرطة والصحة والتعليم وووو لكل من اتم خدمته العسكرية , وهكذا سنشجع الشباب على الانخراط في الجيش وبدون ظجيج . جندي سابق
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58 - الحق العالم الجمعة 24 غشت 2018 - 22:11
حب الاوطان يكتسب بضمان حقوق وكرامة المواطن بالشغل والسكن والصحة والتعليم والتعبير.عندها سيفدي الانسان دمه من اجل وطنه الرحيم.
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59 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 22:11
اليساريون هم اكبر مشكلة في المغرب ينظرون فقط ولكن لا يعملون .كان السبب في وقف التنمية والتقدم بالمغرب منذ سنوات السبعينات ارتكبوا جراىم في حق الوطن وبعد ذلك حصلوا على تعويضات حتى التجنيد الذي يعمل به في جل دول العالم يتدخلون فيه لانهم يريدون شبابا ضائعا همه الوحيد الخمر والمخدرات والقرقوبي والدعارة والضياع والقول دون عمل وعقوق الوالين والغش في الامتخانات والعتداء على الاساتذة والتسكع والسرقة والشيشة
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60 - وفاء 1 الجمعة 24 غشت 2018 - 22:12
نعم لتجنيد هو احسن قرار لترجل الرجال وحتى يعرفو معنى الجولة
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61 - مغرابي الجمعة 24 غشت 2018 - 22:14
التجنيد الإجباري لأبطال الشرفاء الدين يحبون هده البقعة الطاهرة التي هي المملكة المغربية...الخزي و العار الجبناء أصحاب السراويل التي لا تستر سوى نصف المؤخرة
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62 - casquetta الجمعة 24 غشت 2018 - 22:16
c le clou de jouha le service militaire obligatoire .les jeunes seront sibles et les moins de 40 ans fermeront leur gueule pour ne pas etre rappeller .ils ont fait une pierre plusieurs coups .pour moi sa crain...
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63 - citoyen الجمعة 24 غشت 2018 - 22:17
j'ai presque lu tt les commentaires la vraie question c qui a pris cette décision sans faire recours à un vote ?????
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64 - محمد سعيد KSA الجمعة 24 غشت 2018 - 22:19
السلام عليكم

ماذا قدم اليساريون للمغرب ؟ غير التشكيك والتشكي والشتم والتخذيل والتأييس والتحشيد ضد الدوله والخيانة والقول بما لا يرضي الله ورسوله والإستهزاء بالإسلام .. هم متطرفون ولكن ليس تطرف عنيف كجماعات الإسلام السياسي بل عنف شيطاني الوسواس الخناس.
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65 - ما قاريش الجمعة 24 غشت 2018 - 22:20
شيء مضحك للغاية من هؤلاء اليساريين....يحاولون استغلال الأمر لمصلحتهم السياسية كونهم يريدون بموقفهم هذا كسب استعطاف و استمالة الشباب الناقم على بلده و الرافض لهذه الخدمة العسكرية لأغراض انتخابية مقبلة باحثين على شعبية لأحزابهم و ضرب الحكومة الحالية التي تترأسها العدالة و التنمية التي لم عمدت على القيام بالواجب من إصلاحات و التضييق على المفسدين و لوبياته ...ملفات كبرى نفض الغبار من عليها حتى تناقش و تحل مشكلاتها الشيء الذي سكتت عنه الحكومات السابقة التي كانت تتكون من هؤلاء اليساريين و غيرهم و تسببوا مباشرة في خلق و تضاعف أزمة هذه الملفات إلى أن وصلت البلاد إلى وضع فوضوي ...نقول لهم أننا سنصوت للعدالة و التنمية و دائما معه لطالما هو مع الحق و المصداقية علما منا بأمورو خبايا تدبير الشأن العام و ليس من قبيل من تروض عقولهم حتى ننساق من التمويه و الدجل في الكلمة و المنابر و التعتيم و الكذب و غيره......
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66 - حميد الجمعة 24 غشت 2018 - 22:22
للاسف المجرمون واصحاب السوابق لايقبلون في الخدمة العسكرية... اظن لكي تنجح الخدمة العسكرية ينبغي ان تقوم الدولة باكبر حملة توظيف في التاريخ وتمتص جحافل العاطلين ثم بعد ذلك ينادى عليهم للخدمة العسكرية وبعد انتهائها يلتحقون بوظائفهم..... اظن ان الجميع سيتفانى فيها.... لكن اذا كان الشاب سيرجع بخفي حنين وسيصبح اسوأ مما كان فسيهرب الجميع منها.
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67 - شاكر الجمعة 24 غشت 2018 - 22:25
نعم للتجنيد شريطة ان لا يحرم الشاب من مبلغ 2000 درهم ما لم يحصل على عمل قار .
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68 - عبد الفتاح الجمعة 24 غشت 2018 - 22:30
كان يا ما كان :
وأنا طفل صغير في الثانية عشر من عمري من سنة 1977, ساقتني الضروف لأجالس بعض الأساتذة اليساريين, وكل مساء يجتمعون في دائرة وسطها ما تيسرمن الحشيش وراديو صغير موجة نحو الإذاعة الجزائرية ليستمتعوا بالسب والشتم للمغرب ويستبشروا بالثورة القادمة من الصحراء لقلب النضام في برنامج سمته البوليزاريو مغرب الشعوب في الوقت الذي كان المرابطون في الصحراء المغربية(أبناء الشعب) يروونها بدماءهم حفاضا على وحدة بلدهم. كانوا يمدونني بالحشيش رغم صغر سني لأني بالنسبة مشروع رفيق عدو بلده. سألتهم يوما لم تمنعون الصدقات للمساكين, فأجابوني لأنها تأخر الثورة. آه لو قدر الله ووصلوا إلى الحكم لسلكوا سبيل الذي قتل ما بين 15 و 20 مليون مواطن سوفياتي, كما فعل تلامذته بشار الأسد, وكما فعل النضام العسكري الجزائري.
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69 - عاطل الجمعة 24 غشت 2018 - 22:30
زعما نهار طلع منيب غدي كلشي يتقاد هدا هوا لعب الدراري
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