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كُتّاب وآراء
يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين
في وقت رحبت شرائح واسعة من المجتمع المغربي بعودة التجنيد الإجباري من أجل الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، عبرت أصوات يسارية عن رفضها للقانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي يستهدف الفئة الشبابية ما بين 19 و25 سنة.
أول الرافضين لقانون الخدمة العسكرية الذي صادق عليه المجلس الوزاري حزب النهج الديمقراطي، عن طريق تنظيمه الشبيبي، إذ دعا إلى تشكيل لجنة وطنية من أجل سحب قانون التجنيد بالمغرب.
وقال المكتب الوطني للشبيبة اليسارية، في بيان رسمي، إن "مشروع القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري للشباب والشابات سبق أن تم فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965، إذ استعمل "لتأديب" المناضلين في حركات النضال الشبيبي والشعبي (الحركة التلاميذية، الطلابية، المعطلون، والتجنيد الإجباري لقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الستينيات والسبعينيات)".
وربطت شبيبة النهج المعارضة لسياسات الدولة بين عودة التجنيد وتنامي الفعل الاحتجاجي بالمغرب بعد أحداث 20 فبراير سنة 2011، واعتبرت أن عودة الخدمة العسكرية بعد سنوات من إلغائها تهدف إلى "خلق أداة جديدة لإشاعة قيم الطاعة والخنوع المخزنيين وسط الشباب والامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا".
ويرى التنظيم المعارض أن قانون التجنيد يأتي في ظل ما يعرفه المغرب من "موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب، خاصة منه المنحدر أو المنتمي إلى الطبقات الشعبية، دورا رئيسيا، بدءا بحركة 20 فبراير، وانتهاء بحراكي الريف وجرادة، وحملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى، وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة والتهميش".
مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، أكد أن الخدمة العسكرية تعتبر جوابا خاطئاً على عدد من الإشكالات التي تعيشها البلاد من قبيل أزمة التشغيل، موردا أن "أول قانون للخدمة العسكرية جاء مباشرة بعد انتفاضة 1965 لاستهداف القطاعين التلاميذي والطلابي، ليعود اليوم بعد إلغائه سنة 2006 بسبب التحاق عدد من الشباب بالحركات الجهادية والإرهابية".
وأوضح الزعيم اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يعزز الشعور بالوطنية هو أن يجد الشباب المغربي العمل بكرامة"، مضيفا: "نسبة النمو التي لا تتجاوز 3 في المائة لا يمكنها أن تخلق فرصا حقيقية للعمل؛ لذلك نلجأ إلى الخدمة العسكرية وإلى الحديث عن ملاءمة التعليم مع سوق الشغل".
وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية وليست اختيارية، إذ إن المادة 15 من القانون المذكور تنص على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
Pourquoi imposer à une personne qui a fait ses études, par exemple un bac+5 ou bac+8 à perdre une année de sa vie dans un domaine totalement différent de celui de ses études.
De plus, les filles qui portent le voile ou le niqab seront obligés de retirer leur voile. C'est une profonde injustice vu que chaque personne à le droit constitutionnelle de croire et d'appliquer sa religion comme il le souhaite.
Pour finir, il y'a 4 millions de personne entre 19-25 et on va prendre pas plus de 10'000 personnes pour le service militaire. Ce qui veut dire que les premiers concernés seront les personnes qui sont contre le système.
Comme on dit en arabe: "Li dwa yre3ef "
في الستينات والسبعينات الى الثمانينات في هده العقود فشلوا في تنظيم الثورة الاشتراكية ،، وعندما أعطيت لهم السلطة في أواخر التسعينات فشلوا كذلك في تحقيق تلك الشعارات التي كانوا ينادون به ..
الدولة رفعت يدها عن التعليم، وتريد تطويع وترويض كل شاب نجى من سياسة التكليخ عبر المدرسة و الاعلام و المخدرات.
لكن الحكومة والمشرع تعمد أو تناسى إصدار شروحات وتفسيرات بل حيثيات هذا القرار حتى تتضح الصورة أكثر ويتبين الإطار العام المحدد لهكذا قرار ولو بالتلميح بذل التشريح...ولماذا تم استثناء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية .. . .هذا يطرح المزيد من التساؤل والغموض. .. !
بريكولاج بعواقب وخيمة
النقد من أجل النقد.
الله يعطينا وجهكم.
دائما الفكر الثوري القديم ديال الخوا الخاوي .
اوا عطيونا البديل .
راه للي ما كيقتارح والو ساهل عليه يهدم اي مشروع بغينا للي يقتارح ويبني ويجاوب بالاقناع للمشاريع ديالو .اما غير للا لا لا لا لا......هذا راه مشروع الفاشلين.
وحسب رأيي فهذا مكسب للشباب الذين يريدون أن يهربوا من الجمود والخمول ويتعلموا أشياء جديدة في الحياة
التجنيد الإجباري يوجد في كل الدول وفي المغرب يمكن أن يكون وسيلة لتكوين النفس واكتساب مهارات مدنية وعسكرية ستنفع في السلم الاجتماعي وربما لا قدر الله زمن الحرب
L'Algerie l'a supprimé progressivement depuis 20 ans pour laisser place à une armée professionelle constituée d'éléments de carrière. Le resultat est impressionnant. Aujoirdhui c'est l'une des meilleures armées du monde. Les effectifs sont mieux formés, mieux entrainés, mieux équipés et socialement mieux pris en charge. Le simple( HDT ( Homme De Troupe en en Algerie il a tout !! Il a un très bon salaire, il a son appartement , sa voiture, il se marie et fonde une famille , il voyage et à la fin de carrière il jouit d'une belle retraite. En même temps en supprimant le service obligatoire l'Algerie économise des centaines de millions d'' euro.
كيف ادافع عن بلد لم يهديني او لم يوفر لي ابسط الحقوق
كيف ادافع عن بلد ارا ابائها ينمون ويفترشون الورق ويتغطون بالسماء
كيف ادافع عن بلد يتم تهديد كل من حاول فعل عمل خيري
كيف ادافع عن بلد ارى ابنائه الصغار يبكون لأن جرانهم ينحرون اضحية العيد وهو ليس له اضحية
وفي الاخر كيف ادافع عن وطم لا يعرف وطنيتي الا في الانتخابات او في الدفاع عن وحدته الترابية حتى ينعم من ينهبون ترواته ويتمكن من تدريس ابنائهم خارج الوطن ومنح ابنائهم سيارات الدولة واحداث حوادث دون حساب او عتاب كيف وكيف تم كيف لن ولن افعل حتى ولو سجنت وشكرا
حتا توفرو ليهم الخدمة والمعقول في تدبير مؤسسات الدولة بركا من دل راه عيقتو
بالعكس المناظل الحقيقي سيرحب بفكرة الكرفي 11شهرا وراتب واكل وشرب ,
للعلم بمجرد خروج هذا القانون بدا كثير من الشباب البحث عن اي عمل لكي لا يذهب وهذا امر ايجابي للعائلة والبلد ,وحتى الشمكارة لمعندهمش الحبس غابوا من الحومة بش ميشفهومش المقدم ويسجلهم ,
وش 12شهرا في الحياة هي المشكل كفانا دفاعا عن الفاشلين
فكيف لشاب عاش 20 سنة من حياته بين التجهيل و التفاهة و الميوعة التي خلقها الاعلام ثم في صباح احد الايام يستفيق وسط قشلة للعسكر.
على الاقل يجب ان يكون هناك تدرجل و على الدولة ان تكون رحيمة بالشباب.
سبحان الله هذه العملية في جميع دول العالم تسمى "الخدمة العسكرية" إلا في المغرب يسمونها "التجنيد الاجباري".
في المملكة السعيدة تأتي الأوامر من الحاكم و بعض من مقربيه من المستشارين و ما على الحكومة و رءيسها و البرلمان و كل الأحزاب إلا القبول مع التصفيق و التهليل و الاشادة و التثمين. هكذا تسير الأمور عندنا للاسف. المغيب الوحيد هو الشعب.
اما الوطن اي جغرافيا المغرب فلم يعد احد يؤمن بها التجنيد الاجباري الحقيقي في محاربة الفساد والمفسدين وفصل السلط والمحاسبة وليس الكلام الدي سئمه المغاربة مند الاستقلال ولم يتحقق منه أي شيئ
لتكوين جيش احتياطي درءا لكل عدوان خارجي محتمل .
وبهذا الموقف فان اليسار المغربي عودنا باصطفافه دائما بجانب اعداء المملكة من الدول المجاورة وكانه يريد ان لا يكون للمغاربة قوة شعبية ضاربة لكل من سولت له نفسه المساس بوحدة التراب الوطني .
ومنطق تفكير اليسار المغربي قد يقودهم غدا للمطالبة بحل الجيش الوطني إرضاءا لنزوات اديلوجية مقيتة التي
تقودهم بشكل أعمى لتخريب اي شيء يرمز لهذا الوطن.
ان التجنيد الإجباري سيزيد الطين بلة ، سيظيف وسيلة خطيرة في يد الشباب الضائع وهي التدريب على السلاح ؟ أليس فيكم رجل رشيد ؟ فكروا في الحلول السليمة و الناجعة بمنطق حقوق المواطنة
ماذا قدم اليساريون للمغرب ؟ غير التشكيك والتشكي والشتم والتخذيل والتأييس والتحشيد ضد الدوله والخيانة والقول بما لا يرضي الله ورسوله والإستهزاء بالإسلام .. هم متطرفون ولكن ليس تطرف عنيف كجماعات الإسلام السياسي بل عنف شيطاني الوسواس الخناس.
وأنا طفل صغير في الثانية عشر من عمري من سنة 1977, ساقتني الضروف لأجالس بعض الأساتذة اليساريين, وكل مساء يجتمعون في دائرة وسطها ما تيسرمن الحشيش وراديو صغير موجة نحو الإذاعة الجزائرية ليستمتعوا بالسب والشتم للمغرب ويستبشروا بالثورة القادمة من الصحراء لقلب النضام في برنامج سمته البوليزاريو مغرب الشعوب في الوقت الذي كان المرابطون في الصحراء المغربية(أبناء الشعب) يروونها بدماءهم حفاضا على وحدة بلدهم. كانوا يمدونني بالحشيش رغم صغر سني لأني بالنسبة مشروع رفيق عدو بلده. سألتهم يوما لم تمنعون الصدقات للمساكين, فأجابوني لأنها تأخر الثورة. آه لو قدر الله ووصلوا إلى الحكم لسلكوا سبيل الذي قتل ما بين 15 و 20 مليون مواطن سوفياتي, كما فعل تلامذته بشار الأسد, وكما فعل النضام العسكري الجزائري.