24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس
- "أولمبياد تيفيناغ" .. مسابقة إملاء باللغة الأمازيغية
- "القانون الإطار للتربية" يضع العربية لغة أساسية للتدريس بالمغرب
- تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي الإيراني على العراق
- النموذج الإسلامي التركي يستقطب انتباه العالم والعثمانيون قادمون...
مغربيات يتخلين عن "الهيضورات" .. ملايين الأطنان تضيع بالنفايات (5.00)
عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية (5.00)
العفو الملكي يفتحُ أبواب المصالحة أمام معتقلي "السلفية الجهادية" (5.00)
مكناس تتجاوز محنة "غياب الماء" وكابوس النفايات أيام العيد (5.00)
- عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية - (112)
- مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد - (73)
- "القانون الإطار للتربية" يضع العربية لغة أساسية للتدريس بالمغرب - (70)
- هذه خلفيات توالي الإقالات في صفوف جنرالات الجيش بالجزائر - (65)
- حكومة مدريد تردّ على "حصار مليلية" .. وسانشيز يزور المملكة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات
عيد أضحى بطعم الاحتجاج تعيشه ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، بعد أن أطلقت قيادة جبهة البوليساريو سراح العديد من المعتقلين في قضايا الاتجار بالمخدرات، عبر مسطرة ما يسمى "العفو الرئاسي" بمناسبة عيد الأضحى، في حينٍ لا يزال معارضو إبراهيم غالي قابعين داخل سجون البوليساريو، دون الإتيان بذكر مناطق حبسهم.
خبر التذمر نقلته مصادر إعلامية انفصالية عن "عائلات عوقبت باستثناء أبنائها من العفو، مقابل السماح لبارونات المخدرات بمغادرة السجون، بالرغم من خطورة أفعالهم على المجتمع"، مشيرة إلى أن العفو عن المتورطين من شأنه أن يشجع الكثيرين على ممارسة التجارة المحرمة، في ظل تمتيعهم بكافة ظروف التخفيف والأولوية في "العفو الرئاسي".
ولم تستبعد المصادر "ارتباط مسألة الإفراج عن تجار المخدرات بضغط تمارسه لوبيات تهريب المخدرات على الحدود الموريتانية الجزائرية، بعد افتتاح معبر "شوم"، والذي سيشكل متنفسا آخر سيعمد المهربون على تطويعه واستخدامه كطريق لإغراق الجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف بالمخدرات".
المحلل السياسي المغربي كريم عايش اعتبر أن "العديد من المجرمين المعروفين بتجارتهم للمخدرات العابرة للحدود جرى تمتيعهم بالحرية من لدن رئيس الجمهورية الوهمية، في صفقة عقدتها البوليساريو مع هؤلاء من أجل تجاوز مسألة اعتقالهم، وتدجينهم والضغط عليهم لخدمة أجندة، خاصة فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة وضبط واستخدام طرق التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات".
وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قيادة البوليساريو لا تفوّت الفرص دون أن تستفز محتجزي مخيمات تندوف والرأي العام ببياناتها المتناقضة والمتضاربة، حيث تجاهلت شعارات مجموعة الاحتجاجات لمحتجزي المخيمات الذين اُستثني أبناؤم من العفو، مقابل تمتع أفراد عصابات المخدرات من هذا الامتياز".
وأردف الباحث في مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقول إن "البوليساريو متورطة إقليميا بشكل كبير في قضايا المخدرات، وكانت آخر القضايا التي أثارت جدلا اختطاف واحتجاز أحد أبناء أعرق القبائل الموريتانية مؤخرا، وما لذلك من علاقة بترويج وتهريب المخدرات، والصراعات القبلية".
وأكمل المتحدث أن "تجار المخدرات صار لهم نفوذ يتعدى دعوات حقوق الإنسان والعيش بكرامة كما تدعي قيادة الجبهة، التي تمني المحتجزين بأوهام استقلال مزعوم ينبغي أن يكون استقلالا من الحجز والاحتكار والتجويع وقمع الحريات داخل مخيمات تندوف، كما حدث لخط الشهيد وللأسر التي أعلنت دعمها للمقترح المغربي بحكم ذاتي ضمن جهوية موسعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وتلك الأيام نداولها بين الناس
مستنقع المغرب الأقصى يعاني من انفلات اخلاقي ديني عقائدي خطير والحال والعامة من شعوب هاته المنطقة متخبطة تائهة ظالمة لنفسها
تجارة الدين وحب السلطان وبطانة السوء والخمر والزنا والمراقص وقول الزُّور و الشرك والصوفية والعلمانية الخبيثة والقبلية المتعصبة والتعري والتخنيث واللواط
والربا وقتل النفس والظلم المبين والمستتر
والله لايام تشبه تلك التي قدم فيها عبد الله بن ياسين وأسس المرابطين وجاء يوسف بن تاشفين فأخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد
الجاهلية بكل معانيها تعيشها مجتمعات المغرب الأقصى الذي جاهد بأعتى الرجال وأصدقهم اصبح احفادهم عبيد عند سلاطين الشؤم والذل
الى كل حر من المغرب الأقصى ابدأ بنفسك ثم اهلك وعشيرتك ثم من حولك من جيرانك ادعوا الناس بالعدل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ادعوهم بلطف وحب وحنان كي يزيلوا قيود العبودية من عقولهم وأنفسهم وقلوبهم ويتمسكوا بحبل الله والله ما ظاع عبد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويوحده حق توحيده
اللهم عجل للمسلمين من يوحد كلمة لا اله الا الله
الدول المتحضرة لا تعتمد على تجار المخدرات ولا تحترمهم وبل تلقي بهم في السجون , لانهم اعداء الصحة والعقل يعني اعداء الشباب اي اعداء المجتمع.
بلاد به تجار المخدرات لا يعرف السلم ابدا ويعيش دائما تحت الارهاب.
هل هذا يعني أن المخدرات المزروعة في المغرب لها متنفس من معبر الكركارات؟ تحى يكون المعبر الجديد متنفسا آخر! هل هذا المقصود عجبا!!