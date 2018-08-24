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العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات

العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 24 غشت 2018 - 20:00

عيد أضحى بطعم الاحتجاج تعيشه ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، بعد أن أطلقت قيادة جبهة البوليساريو سراح العديد من المعتقلين في قضايا الاتجار بالمخدرات، عبر مسطرة ما يسمى "العفو الرئاسي" بمناسبة عيد الأضحى، في حينٍ لا يزال معارضو إبراهيم غالي قابعين داخل سجون البوليساريو، دون الإتيان بذكر مناطق حبسهم.

خبر التذمر نقلته مصادر إعلامية انفصالية عن "عائلات عوقبت باستثناء أبنائها من العفو، مقابل السماح لبارونات المخدرات بمغادرة السجون، بالرغم من خطورة أفعالهم على المجتمع"، مشيرة إلى أن العفو عن المتورطين من شأنه أن يشجع الكثيرين على ممارسة التجارة المحرمة، في ظل تمتيعهم بكافة ظروف التخفيف والأولوية في "العفو الرئاسي".

ولم تستبعد المصادر "ارتباط مسألة الإفراج عن تجار المخدرات بضغط تمارسه لوبيات تهريب المخدرات على الحدود الموريتانية الجزائرية، بعد افتتاح معبر "شوم"، والذي سيشكل متنفسا آخر سيعمد المهربون على تطويعه واستخدامه كطريق لإغراق الجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف بالمخدرات".

المحلل السياسي المغربي كريم عايش اعتبر أن "العديد من المجرمين المعروفين بتجارتهم للمخدرات العابرة للحدود جرى تمتيعهم بالحرية من لدن رئيس الجمهورية الوهمية، في صفقة عقدتها البوليساريو مع هؤلاء من أجل تجاوز مسألة اعتقالهم، وتدجينهم والضغط عليهم لخدمة أجندة، خاصة فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة وضبط واستخدام طرق التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قيادة البوليساريو لا تفوّت الفرص دون أن تستفز محتجزي مخيمات تندوف والرأي العام ببياناتها المتناقضة والمتضاربة، حيث تجاهلت شعارات مجموعة الاحتجاجات لمحتجزي المخيمات الذين اُستثني أبناؤم من العفو، مقابل تمتع أفراد عصابات المخدرات من هذا الامتياز".

وأردف الباحث في مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقول إن "البوليساريو متورطة إقليميا بشكل كبير في قضايا المخدرات، وكانت آخر القضايا التي أثارت جدلا اختطاف واحتجاز أحد أبناء أعرق القبائل الموريتانية مؤخرا، وما لذلك من علاقة بترويج وتهريب المخدرات، والصراعات القبلية".

وأكمل المتحدث أن "تجار المخدرات صار لهم نفوذ يتعدى دعوات حقوق الإنسان والعيش بكرامة كما تدعي قيادة الجبهة، التي تمني المحتجزين بأوهام استقلال مزعوم ينبغي أن يكون استقلالا من الحجز والاحتكار والتجويع وقمع الحريات داخل مخيمات تندوف، كما حدث لخط الشهيد وللأسر التي أعلنت دعمها للمقترح المغربي بحكم ذاتي ضمن جهوية موسعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقلوب علي القفة.... الجمعة 24 غشت 2018 - 20:20
كنتناقلو فكلشي حتى فالعفو على الحشايشية و البيدوفيل و زيد و زيد اوا الى كان هكا غير عطيوهم الصحرى ممطفرنها لحنا لهما هههههه
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-4
2 - عصام الخير الجمعة 24 غشت 2018 - 20:23
هاذا نذير شؤم وليس ممر شوم بل هو الشؤم بنفسه
وتلك الأيام نداولها بين الناس
مستنقع المغرب الأقصى يعاني من انفلات اخلاقي ديني عقائدي خطير والحال والعامة من شعوب هاته المنطقة متخبطة تائهة ظالمة لنفسها
تجارة الدين وحب السلطان وبطانة السوء والخمر والزنا والمراقص وقول الزُّور و الشرك والصوفية والعلمانية الخبيثة والقبلية المتعصبة والتعري والتخنيث واللواط
والربا وقتل النفس والظلم المبين والمستتر
والله لايام تشبه تلك التي قدم فيها عبد الله بن ياسين وأسس المرابطين وجاء يوسف بن تاشفين فأخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد
الجاهلية بكل معانيها تعيشها مجتمعات المغرب الأقصى الذي جاهد بأعتى الرجال وأصدقهم اصبح احفادهم عبيد عند سلاطين الشؤم والذل
الى كل حر من المغرب الأقصى ابدأ بنفسك ثم اهلك وعشيرتك ثم من حولك من جيرانك ادعوا الناس بالعدل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ادعوهم بلطف وحب وحنان كي يزيلوا قيود العبودية من عقولهم وأنفسهم وقلوبهم ويتمسكوا بحبل الله والله ما ظاع عبد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويوحده حق توحيده
اللهم عجل للمسلمين من يوحد كلمة لا اله الا الله
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11
3 - mouna الجمعة 24 غشت 2018 - 20:31
في العالم المتخلف , "تجار المخدرات صار لهم نفوذ...
الدول المتحضرة لا تعتمد على تجار المخدرات ولا تحترمهم وبل تلقي بهم في السجون , لانهم اعداء الصحة والعقل يعني اعداء الشباب اي اعداء المجتمع.

بلاد به تجار المخدرات لا يعرف السلم ابدا ويعيش دائما تحت الارهاب.
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12
4 - Jamyeek الجمعة 24 غشت 2018 - 20:37
سيشكل متنفسا آخر سيعمد المهربون

هل هذا يعني أن المخدرات المزروعة في المغرب لها متنفس من معبر الكركارات؟ تحى يكون المعبر الجديد متنفسا آخر! هل هذا المقصود عجبا!!
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4
5 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 24 غشت 2018 - 20:37
اين هي السيادة على الاراضي الجزائرية التي يتبجح بها النظام الجزائري و ابواق دعايته شيئ غريب ان يقع هذا فوق دولة تدعي سيادتها سجون مليشيات البوليساريو يقبع فيها الابرياء و الارهابيون و تجار المخدرات و المجرمون و المعارضون و النظام الجزائري خارج التغطية و اخر من يعلم بعد ان استباحت ارضه فاباطرة المخدرات المعفى عنهم هم جزء من التشكيلة الرئيسية للبوليساريو التي لها علاقات وثيقة مع كبار ضباط الجيش الجزائري كلهم غارقون في المحرمات و تجارة المخدرات مثل الهيروين و الكوكايين و بيع السلاح لقطاع الطرق لا شيئ يمنعهم من ذالك بعد ان اصبح الجنوب الجزائري و الشمال الموريتاني تحت قبضتهم افتتاح معبر تندوف مع الشمال الموريتاني في صالحهم اصبح ضرورة ملحة عجلت بافتتاحه لانه سيكون نقطة انطلاقهم بكل حرية ليجوبوا الاراضي الخاضعة لهم و يتاجرون في المحرمات ملايين الدولارات اهدرها النظام الجزائري على ذالك الطريق المشؤوم لا لشيئ سوى توفير ظروف الراحة و التنقل بانسيابية لشاحنات و سيارات مليشيات البوليساريو بين جمهوريتهم في تندوف و بين الشمال الموريتاني معبر لا علاقة له بالتجارة و التصدير خاص بالبوليساريو و مخدرات
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-9
6 - atlas الجمعة 24 غشت 2018 - 20:47
هاهم في داخل الجزائر و يسمحون لبارونات الحشيش بترويج سلعهم بحرية داخل الجزائر وجنرالات قصر المرادية لا يحركون ساكنا يعني كلامهم عن مخدرات المغرب لم يكن سوى لتلهية الشعب الجزائري وليس خوفا على سلامتهم وكيف يحافون على سلامتهم وهم يعتنون بمرتزقة البوليزاريو أكثر من شعبهم إلى أن بلغت درجة إهمالهم لشعبهم حد عودة وباء الكوليرا في القلب النابض للجزائر !
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