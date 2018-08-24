تنصيب محمد بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

هسبريس - و.م.ع

جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للاقتصاد والمالية، وعبد القادر عمارة الذي تكلف بالإشراف على هذه الوزارة بالنيابة.

وجرت مراسم تسليم السلط بحضور عدد من المدراء العامين والمدراء والمسؤولين السامين بالوزارة.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل في 20 غشت الجاري بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون الذي عينه وزيرا للاقتصاد والمالية.