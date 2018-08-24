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الرئيسية | مدارات | تنصيب محمد بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

تنصيب محمد بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

تنصيب محمد بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 24 غشت 2018 - 18:05

جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للاقتصاد والمالية، وعبد القادر عمارة الذي تكلف بالإشراف على هذه الوزارة بالنيابة.

وجرت مراسم تسليم السلط بحضور عدد من المدراء العامين والمدراء والمسؤولين السامين بالوزارة.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل في 20 غشت الجاري بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون الذي عينه وزيرا للاقتصاد والمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 18:13
نتمنى من السيد محمد بشعبون أن يضيف لهذا الوزارةأشياء جيدة ترقى إلى مستوى قياسي جديد في المغرب والمنطقة العربية ومنطقة دول البحر الأبيض المتوسط
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-2
2 - سقراط الجمعة 24 غشت 2018 - 18:15
ويذكر ان بنشعبون من حزب اخنوش
وان اخنوش من اقترحه على الملك
ويذكر ان رئيس الحكومة اخر من يعلم
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11
3 - ياسمين الجمعة 24 غشت 2018 - 18:16
بالتوفيق للوزير التجمعي السيد محمد بنشعبون.
التجمع حزب الطاقات و الكفاءات
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-16
4 - سياسي غير محنك الجمعة 24 غشت 2018 - 18:27
ما أشبه اليوم بالبارحة! نفس المشاهد تتكرر بنفس القسوة....
ربط المحاسبة بالمسؤولية لا تستقيم مع التقنوقراط. فالسياسيون المنتخبون يمكن اسقاطهم وعقابهم في الانتخابات. أما التقنوقراط فمهما اهدروا من اموال ومهما اختلسوا ومهما فشلوا في التدبير يبقى الخطأ خطأ الدولة التي لم تحسن اختيارهم.
اذن لا حاجة لنا للانتخابات بعد اليوم
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4
5 - #مقاطعون الجمعة 24 غشت 2018 - 18:33
لحد الآن لانعرف ماذا اقترفت أيدي وزير سنترال الذي نعت جماهير الطيف الشعبي المغربي الكادح في حراك مقاطعون العارم بالمدوايخ حتى تتم إقالته؟؟ و ماهي الاختلالات التدبيرية التي أوجبت عزله أو إقالته؟؟ وهل المقاطعة الشعبية العارمة و طريقة تعامله معها هي من أطاحت به؟؟؟ و هل من سبب آخر؟؟ هذه كلها تساؤلات يريد مواطنو هذا البلد الإجابة عنها بعد مرورحوالي شهر عن عزل بوسعيد وزير سنترال.
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7
6 - Chiguer الجمعة 24 غشت 2018 - 18:49
وزير المالية يجب ان يتخد سياسات تقلص الديون السيادية للدولة و تنهي المشاكل التي ورطنا بها بسبب سياسة عبد اللطيف الجوهري . غير ذالك لا داعي للتغيير المناصب
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3
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