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كُتّاب وآراء
تنصيب محمد بنشعبون وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية
جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للاقتصاد والمالية، وعبد القادر عمارة الذي تكلف بالإشراف على هذه الوزارة بالنيابة.
وجرت مراسم تسليم السلط بحضور عدد من المدراء العامين والمدراء والمسؤولين السامين بالوزارة.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل في 20 غشت الجاري بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون الذي عينه وزيرا للاقتصاد والمالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وان اخنوش من اقترحه على الملك
ويذكر ان رئيس الحكومة اخر من يعلم
التجمع حزب الطاقات و الكفاءات
ربط المحاسبة بالمسؤولية لا تستقيم مع التقنوقراط. فالسياسيون المنتخبون يمكن اسقاطهم وعقابهم في الانتخابات. أما التقنوقراط فمهما اهدروا من اموال ومهما اختلسوا ومهما فشلوا في التدبير يبقى الخطأ خطأ الدولة التي لم تحسن اختيارهم.
اذن لا حاجة لنا للانتخابات بعد اليوم