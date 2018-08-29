24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مؤلف جديد يؤصل لمفاهيم السياسات العمومية (5.00)

  2. "تأشيرات إضافية" وراء محنة حجاج مغاربة في المشاعر المقدسة (5.00)

  3. حب الملوك.. وعشق الشعوب.. (5.00)

  4. رونار يحتفظ بـ"نواة" المنتخب ويراجع موقفه من المحترفين بالخليج (5.00)

  5. فضاء تجارة القرب بمرتيل .. سوق فارغ يلتهم ملايين التنمية البشرية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك: المغرب فقد صديقا كبيرا برحيل ماكين

الملك: المغرب فقد صديقا كبيرا برحيل ماكين

الملك: المغرب فقد صديقا كبيرا برحيل ماكين
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:10

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة السناتور الراحل جون ماكين.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم جون ماكين، ومن خلالهم لكافة أصدقاء الراحل وأقربائه، ولعائلته السياسية في الحزب الجمهوري، وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وجاء في برقية الملك "وإننا لنستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد من خصال إنسانية، وروح وطنية، والتزام بالقضايا العادلة في مختلف ربوع العالم. لقد فقد المغرب برحيله صديقا كبيرا، ظلت تربطه به وشائج متينة من التقدير المتبادل، والحرص المشترك على نصرة القيم الإنسانية المثلى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Senator ahmed الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:06
Exactly. Senator Mccain is a hero in United sates.

he serves his country genuinely.

Arab people don't like him because he voted for war in Iraq. is normal united states defend its interest firstly.

Senator Mccain rest in peace.
Allah mercy all good person in this world.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
2 - مغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:18
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
3 - Karim Cherkawi الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:33
Senator John Mc Caine did a huge favor to Morocco when he let free many Moroccan prisoners in Tindouf who were held for decades by Polizario where the Moroccan government did not do anything about it and for that I respect him a lot. John Mc Caine's plane was shot down in Vietnam and was POW ( Prisoner of War ) for 5 years tortured by the Viet Cong.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - حسن البيضاوي الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:52
بسم اللة الرحمن الرحيم قال تعالى في قرآن كريم لا ترضي عنك يهودى والنصارى حتى تابعة ملتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.