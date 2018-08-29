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كُتّاب وآراء
الملك: المغرب فقد صديقا كبيرا برحيل ماكين
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة السناتور الراحل جون ماكين.
وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم جون ماكين، ومن خلالهم لكافة أصدقاء الراحل وأقربائه، ولعائلته السياسية في الحزب الجمهوري، وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لهم جميل الصبر وحسن العزاء.
وجاء في برقية الملك "وإننا لنستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد من خصال إنسانية، وروح وطنية، والتزام بالقضايا العادلة في مختلف ربوع العالم. لقد فقد المغرب برحيله صديقا كبيرا، ظلت تربطه به وشائج متينة من التقدير المتبادل، والحرص المشترك على نصرة القيم الإنسانية المثلى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
he serves his country genuinely.
Arab people don't like him because he voted for war in Iraq. is normal united states defend its interest firstly.
Senator Mccain rest in peace.
Allah mercy all good person in this world.