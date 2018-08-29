الملك: المغرب فقد صديقا كبيرا برحيل ماكين

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة السناتور الراحل جون ماكين.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم جون ماكين، ومن خلالهم لكافة أصدقاء الراحل وأقربائه، ولعائلته السياسية في الحزب الجمهوري، وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وجاء في برقية الملك "وإننا لنستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد من خصال إنسانية، وروح وطنية، والتزام بالقضايا العادلة في مختلف ربوع العالم. لقد فقد المغرب برحيله صديقا كبيرا، ظلت تربطه به وشائج متينة من التقدير المتبادل، والحرص المشترك على نصرة القيم الإنسانية المثلى".