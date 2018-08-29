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الرئيسية | مدارات | زيارة "عمل وصداقة" تقود الملك إلى دولة الإمارات

زيارة "عمل وصداقة" تقود الملك إلى دولة الإمارات

زيارة "عمل وصداقة" تقود الملك إلى دولة الإمارات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:04

بعد أيام قليلة على حلول عيد الأضحى الذي ترأس مراسيم الاحتفال به في العاصمة الرباط، حطت طائرة الملك محمد السادس مساء أمس الثلاثاء في مطار العاصمة الإماراتية.

ويشرع الجالس على عرش البلاد في زيارة "صداقة وعمل" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يدشن هناك سلسلة لقاءات مع قادة البلد الخليجي.

وبعد مرور أقل من سنة يعود العاهل المغربي ليحل بأرض الإمارات بعد أن كان قد زارها في نونبر من السنة الماضية، وحضر حينها حفل افتتاح متحف "اللوفر أبو ظبي" في جزيرة السعديات، رفقة زعماء وقادة دول عديدة.

وكان الملك قد استقبل يوم الجمعة الماضية عددا من السفراء الأجانب، من بينهم علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونس الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:22
رافقتكم السلامة يا أمير المؤمنين
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-10
2 - بصيص أمل الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:24
عسى يتمكن الملك من تقريب وجهات النظر بين الإخوة ، وعسى تقتنع قطر بأن إيواها الإرهابيين ليس من الإسلام في شيء.
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-30
3 - هيبريسي الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:26
اللهم احفظ وطننا العربي يا رحمان يا رحيم.
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4 - زكرياء المغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:29
طريق السلامة في الحل والترحال جلالة الملك محمد السادس حفظك الله
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-13
5 - هينيكل الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:33
حفظ الله ملكنا في حله و ترحاله، ملك الفقراء الذي يحب شعبه بصدق و يسعى في كل يوم لازدهاره و رفاهيته
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-11
6 - Said الأربعاء 29 غشت 2018 - 20:35
زيارة خاصة لخدمة المصالح الخاصة
لك الله يا وطني، من هذه الدول ياتينا الخراب فقط
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13
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