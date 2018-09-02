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الرئيسية | مدارات | بكين تصفع البوليساريو بتجاهل استدعائها إلى القمة الصينية الإفريقية

بكين تصفع البوليساريو بتجاهل استدعائها إلى القمة الصينية الإفريقية

بكين تصفع البوليساريو بتجاهل استدعائها إلى القمة الصينية الإفريقية
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:00

ضربة قوية تعرّضت لها الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو، بعد أن تجاهلتها الدبلوماسية الصينية في القمة الصينية الإفريقية الثالثة، حيث وجه البلد الآسيوي دعوات رسمية إلى كل بلدان الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة دون إدراج اسم الجمهورية الوهمية، بالرغم من أن انفصاليي إبراهيم غالي كانوا يعتبرونها سدا منيعا يزكي أطروحاتهم داخل ردهات مجلس الأمن وفي كل المحافل الدولية.

الخطوة الصينية أسقطت بعض خطوات الدعم الصيني، الذي بلغ مليار سنتيم خلال ماي الماضي، خصوصا في ظل رغبة التنين الصيني في الانفتاح على سوق شمال إفريقيا ومنافسة القوى الأوروبية التقليدية داخله؛ وهو ما جعل المملكة بدورها ترفع منسوب تمثيليتها بسفر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتعليمات ملكية، صوب العاصمة الصينية بيكين.

وتعدُّ الصين من بين القوى التي تزعج المصالح المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، إذ عمدت غير ما مرة إلى الوقوف إلى جانب أطروحات الانفصال فيما يتعلق بملف الصحراء. كما أن يانغ غانيو، سفير هذا البلد الآسيوي بالجزائر، دائم التردد على مخيمات تندوف.

"الدبلوماسية الصينية تتميز بالواقعية؛ فهي في هذه الدورة، كما في الدورات السابقة، لم تبعث دعوة إلى أي كيان ليس له سيادة. القانون الدولي المتعلق بتعريف الدول واضح في مسألة تحديد العناصر المكونة لدولة ما، وهذا ما يجعل جبهة البوليساريو خارج المنتدى منذ انطلاقه وصولا الى دورته الحالية"، يقول كريم عايش، الباحث في جامعة محمد الخامس؛ و"ذلك بالرغم من ضغوطات راعيتها الجزائر وداعمتها الأساسية جنوب إفريقيا".

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطابع المهم لدورة هذه السنة هو انخراطها في إطار أجندات 2030 للتنمية المسطرة من طرف الأمم المتحدة، وتلك المسطرة من طرف الاتحاد الإفريقي، فضلا عن حضور صناديق التمويل السيادية ومانحي الأموال، وهي مؤشرات تندرج أيضا في إطار تعزيز اتفاقية حزام الطريق أو ما يسمى إعادة إحياء طريق الحرير الصيني، والذي وقع المغرب على اتفاقيتها ليصبح جزءا منها".

"الصين ليست بالسذاجة لكي تراهن على كيانات وهمية تمتص الأموال لمصلحتها الخاصة ولا تحترم الشروط الموضوعية لميثاق الشراكة، وهي في الآن نفسه تذكير للجزائر وجنوب إفريقيا بأن قطار التنمية وتعزيز التعاون ماض دون عودة وليس من المنطقي فتح باب لتلطيخ مقررات المنتدى بتصريحات سياسية وايحاءات عدائية قد تفرق أكثر مما تحقق"، يشرح المحلل السياسي المغربي.

وأكمل المتحدث أن "اللقاء المزمع إطلاقه يروم تذويب كل هياكل الجليد التي بنتها بريطانيا والولايات المتحدة مؤخرا فوق القارة، ومزاحمة النفوذ الفرنسي"، لافتا إلى أن "العمل في إطار شراكة رابح - رابح قد تفيد كثيرا دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، بالعمل على إحداث أنشطة استثمارية تحول الكثير من منابع الهجرة وبؤر الفقر إلى مشاتل لتطوير الاقتصاد وتحسين الأحوال الاجتماعية".

واستطرد عايش أن "عرقلة المنتدى بصراعات خلف الكواليس من قبيل انتزاع اعتراف المنتدى بحق تقرير المصير، وحقوق الإنسان بالصحراء، واتفاق الصيد البحري وتصدير الفوسفاط، مواضيع مفتعلة تدرك الصين جيدا أنها أوراق تستعملها الجزائر لمزاحمة المغرب وإضعاف نفوذه الإفريقي وبعد نظره الإستراتيجي"، وزاد أنها "تبقى محاولة فاشلة لإضعاف عمق العلاقة بين المغرب والصين والاحترام المتبادل بين الدولتين على أكثر من صعيد، وليس امتناع الصين عن التصويت على قرار 2414 في أبريل الأخير إلا موقف سياسي من ما حدث من تعديلات غير متفق عليها بخصوصه، بين أعضاء مجلس الأمن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Med f الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:18
ولما يستدعونها هي مجرد وهم في عقول الاعداء
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2 - Alhambra1975 الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:20
La Chine ne veut ne veut tout simplement pas se mêler des problèmes politiques en Afrique. Ce qui l'interesse c'est d'être le principal partenaire économique du continent surtout avec le formidable taux de croissance dans les pays Africains. La chine ne veut rien laisser à l'Europe et aux USA. lorsque le Sahara occidental sera indépendant, la Chine sera son principal bailleur de fond pour son développement . Donc il faut arrêter de voir des victoires là où il n'y en a aucune.
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-7
3 - أبو طاگاز الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:21
طبعا فالصين لا تعترف إلا بالبيزنس .. الجمهورية المزعومة ليس لها ما تستورد من الصين ! ماشي بحال المغرب عزبز عليه يقاد الخواطر واخا يخسر... أتذكر حين وقع اتفاقية لشراء طائرات F16 الأمريكية و لكن خاف تتقلق فرنسا حيث ما شراش عندها طائرات رافال ناض شرا عندها قطار TGV باش كلشي يبقى بخاطرو.. و المغرب يخلص الكريدي هانياتون ..
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2
4 - ahmed الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:30
ما دامت الصين أعلنت أكثر من مرة دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره فلا يهم مشاركتها في قمة لدول قائمة ، أما الشعب الصحراوي فسيظل يناضل من أجل إستعادة حقه في سيادته علي أرضه .
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-20
5 - الصين و الهند الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:31
الصين دولة قائمة بذاتها لها تاريخ قديم وتعرف من هو المغرب وما هي حدوده عكس دول كونها الإستعمار وحديثة النشأ مثل الجزائر و جنوب إفريقيا و وفينزويلا
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6 - عمر الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:32
و تقديرا لموقف الصين، لم يحضر عاهل البلاد هذه القمة و فضل الاطلال علينا عن طريق سيلفي التقط له مع بارمان في دبي!!!!
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7 - Casaoui الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:35
وماهو وزن البوليزريا اصلا ؟؟... الصين ليست حمقاء حتى تترك بلد مهم كالمغرب أول دولة مستثمرة في غرب إفريقيا وثاني دولة بعد جنوب إفريقيا مستثمرة في إفريقيا.. وتتشبث بمرزقة وميلشيا لا محل لهم من الإعراب..
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8 - طنجة الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:36
الصين بلد التجارة لا رغبة لها في الصراعات والحرب
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9 - amaghrabi الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:36
هذه صفعة لحكام الجزائر الذين يراهنون على اقحام المرتزقة في المحافل الدولية,وخصوصا من تعتبرهم اصدقاؤها مثل روسيا وكوبا وجنوب افريقيا والصين لعني كل من كان يدور في فلك الشيوعية المدفونة.وان شاء الله سنعيش اللحظة التي يدفن فيها النظام الجزائري الطاغي والمعتدي على جاره المغربي بدون علة ولا سبب,سوى انه لا يريد من المغرب ان يسترد صحراءه التي كانت في يد المستعمر الاسباني .وأقول لحكام الجزائر تعقلوا فان المغرب لم يستولي على ارضكم لتعادونه هذه العداوة التي تستحيي منها شياطين الجن.
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-4
10 - المغربي الحر الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:38
الصين دولة عظمى و هي تنظر لمشكل الصحراء من منظور استراتيجي و هذا المشكل لا يعنيها وحدها بل تشترك فيه مع دول كبيرة أخرى مثل فرنسا و الولايات المتحدة و مصالحها مع هذه الدول أكبر من مصالحها مع الجزائر. الجزائر دولة صغيرة تخضع لظغوط الدول الكبرى حتى فيما يخص أمورها الداخلية بالأحرى تكون لها كلمة في مشكل خارجي. الدول الكبيرة تترك للجزائر هامش صغير للمناورة في قضية الصحراء و هي القضية الوحيدة التي تتحرك فيها و في مقابل هذا الهامش الصغير تقدم الجزائر الشيء الكثير لهذه الدول على شكل إمتيازات و عقود و رشاوي و تعاون و غيره دون أن تتمكن من الحصول على نتائج حقيقية لأن الدول الكبرى هي المتحكمة في الوضع و مصالحها هي التي تراعى و ليس ما تريده دولة صغيرة مثل الجزائر.
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11 - افران الاطلس المتوسط الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:38
تصف بكين جبهة البوليساريو بتجاهل دعوتها للقمة الصينية الإفريقية ولماذا تدعم البوليساريو في مجلس الأمن للأمم المتحدة؟ لماذا تصوت ضد اختيار المغرب ورأيناها ترفع يدها ضد ألاختيار المغرب ومع ولئك الذين يتصرفون ضد المغرب في مجلس الأمن مؤخرا ؟
Pékin décrit le Polisario ignorant son appel au sommet Chine-Afrique et pourquoi elle soutien le polisaro au conseil de sécurité des nations unis ? Pourquoi elle voter contre le choix du Maroc on la vue lever la main en agissent contre le choix du Maroc au Conseil de sécurité de L’ONU récemment
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12 - Mahzala الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:39
الكبير لايكبر الا سياسة مميزة
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13 - TAGADA الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:39
Le maroc peut aussi reconnaître le pays de Taïwan.
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14 - عبد الفتاح الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:40
الأجدر أن لا توجه الدعوة للنضام العسكري الجزائري لأنه لا يمثل الجزائر .
النضام العسكري الجزائري يعيش على الخداع والنفاق ودغدغة المشاعر, يموه الشعب الجزائري بأن المغرب هو العدو, والشعب الجزائري ولي أصدقاء كثر هنا في الغربة, يعلمون أن العسكر الشيوعي هو العدو رقم واحد للشعب الجزائري, هو الذي قتل ربع مليون جزائري في العشرية السوداء منهم أطفال ونساء, ومازال أويحيى يهدد الجزائريين بالمذابح إن هم خرجوا عن طوع العسكر, النضام العسكري الجزائري هو الذي سرق ألف مليار دولار, هو الذي قتل رجال الثورة الأحرار, وآخرهم بوضياف, هذا النضام الشيوعي هو هو الذي فرق بين الزوج وزوجتة وفرق بين الأطفال وآباءهم أو أمهاتهم يوم عيد الأضحى المبارك, وسرق العسكر ممتلكات 75 ألف مغربي ومغربية وذلك سنة 1975. إبليس يستحيي من أفعال ومكر وشر العسكر. وعبيد العسكر من إعلاميين ومندسين لا يمثلون الشعب الجزائري, وأحرار الجزائر إما قتلهم العسكر, أو هاجروا وفروا بجلودهم أو في السجون.
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15 - عيسى الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:41
الصين تتعامل مع البوليزاريو بعاطفة كإنفصالين تاءهين في صحراء تندوف ،وتقدم لهم المعونات ، وليس كجمهورية معترف بها .
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16 - BOHI CHAFIK الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:41
MAIS POURQUOI LA CHINE VA -ELLE CONVOQUER LE POLIZARIO ???? CE N’EST PAS UN ÉTAT NATION
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17 - بدر الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:43
اودي بلاصت مانبداو نصنعو فالسلاح و نوجدو للحرب.. كنتسناو الصين تصفح البوليساريو.. و بلاصت ماتبنيو هاد البلاد دايرين التجنيد.

#مقاطعون_التجنيد
#التعليم_الاجباري
#الصحة_الاجبارية
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18 - Roussya الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:49
لم تصفعها ولم تعرها اي اعتبار ، مسالة بديهية بالنسبة للدول العظمى ذات مبدأ ، لا تعترف بالطفيليات وبالمرتزقة ،
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19 - م.س الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:49
وهل القفزة الحضارية هدية أم أنهم يستحقونها بجدارة .ناس واقعيين
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20 - ابونذير الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:51
اولا : البوليساريو لاتشارك في اي منتديات خارج القارة الافريقية
ثانيا :الصين الشريك الاقتصادي والتجاري والاستراتجي الاول للجزائر في افريقيا وشمال افريقيا
ثالثا : الصين تعترف بجبهة البوليساريو كمنظمة تحررية وتدعمها بالمال والمساعدات في كل مناسبة

هذا مقارنة بالمغرب التابع اقتصاديا واستراتجيا لفرنسا فلهذا الصين لاتعول عليه كثيرا
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21 - saad الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:52
مالغريب في ذالك وهؤلاء الانفصاليون الخونة يريدون ان يمثلو جبهة منفصلة وذالك لهزم مخططات التنمية للبلاد بمساعدت جيراننا اللذين لا يريدون الخير لهذا البلد وللأسف استغلوا بعض المتمردين لافشال مخططات البلاد لانفتاحها على اشقائنا الافارقة اللهم كل من أرادوا شرا بهذا البلد اجعل نحورهم في عنوقهم
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22 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:52
على مثل هذه الدول العظيمة يجب ان نعتمد - وهل البوليزاريو دولة حتى يتم استددعائها للحضور؟؟؟ . هذا درس للدولة الحاضنة ولجنوب افريقيا ولمن يليها من الدول التي تم محو ديونها من طرف ... كم انت عظيمة ايتها الصين .

- عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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23 - حميد الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:55
سؤال موجه لإخواننا الجزائرين في برنامج من يربح المليون
ماذا إستفادت الجزائر من حربها ضد المغرب عسكريا وإقتصاديا وإعلاميا منذ أول يوم إعلان عيد إستقلالها؟
1 هل تقدمت نحو الأمام؟
2 هل تراجعت القهقرى إلى الوراء؟
3 هل بقيت في مكانها فقط؟
4 لا أعلم لأن جنرالاتنا لم يخبرونا بعد؟
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24 - sofsin الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:56
We have to say good bye to the American embire . The Chinese dragon has been rise up .
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25 - أدربال الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:57
كيف يمكن لدولة عضو في مجلس الامن أن تستدعي دولة وهمية غير معترف بها في الامم المتحدة ؟
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26 - لعب الدراري الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:58
إن الجزائر وصنيعتها البوليزاريو ستكونان واهمتين إن كانتا تظنان أن الصين العظمى ستسقط في الخطأ بزج دولة وهمية ليست لها مقومات الدولة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حنى اجتماعيا، لأنها تعرف حق المعرفة أن أغلب هذه الدولة الوهمية مكون من مرتزقة وقطاع طرق و إرهابيين و تجار مخدرات إقتصادها مبني على تسول المساعادات والتهريب ونهب القوافل السيارة. وكونها تتصدق عليهم لا يعني أنها تعترف بهم. لان دولة الصين عندما تبني علاقاتها الإقتصادية، تبنيها مع دول حقيقة لها تاريخها ولها بنية وإستراتيجية اقتصادية وعلاقات يمكن أن تعتمد عليها لتوسيع مساحة مجالها الإقتصادي. فاستدعاء "جمهورية" ليست لها مقومات دولة أي لا أرض ولا كيان ولا مؤسسات لا يمكن أن يفيد في شيء الدول المشاركة عدا أن دول طفيلية تريد الزج بهذه الدولة الوهمية في مثل هذه المنتديات لمضايقة ومشاكسة دول منافسة لها وتحقد عليها. دولة الصين يمكنها أن تتصدق على البليزاريو لكنها غير مستعدة للمغامرة بالدخول في لعب الصبيان إلى جانب دول صبيانية مسؤولوها عير ناضجين سياسيا ولا حتى دبلوماسيا.
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27 - Simmo الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:59
وماذا لو جعلتها الصين من قائمة المهملات لا يغني ولا يسمن من جوع ذالك. فالبوليزاريو متشبثة بموقفها وتقف حنجرة المغرب متسببة له في ألام لا دواء له.
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28 - Lgrzami الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:59
كما تم ايضا تجاهل المغرب،ولم يتم ذكره في الصحف المحلية الصينية،عكس بعض الدول التي حضيت باهتمام اكبر كمصر مثلا التي استقبل فيها السيسي،رسميا...كما ان المغرب ممثل فقط برءيس الحكومة...فلا يجب ان نعطي لانفسنا اكثر من حجمنا الحقيقي....
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29 - مغربي الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:00
الصين العملاق القادم الذي يخطط بالدقة متناهية لمصالحه اولا داخل حرب العالمية الشرسة ثالثة مشتعلة بالمجالات اقتصادية حول العالم باسره خصوصا بين كبار على. منابع ثروات والنفوذ و الزعامة بالعالم اليوم و الغد كما ان الاخيرة لها طموح جارف من اجل قيادة العالم الغد اقتصاديا او مشاركة في الزعامة بالقوة بارزة وفق مصالحها التي تعد فوق كل اعتبار وبالتالي يمكن قول ان مواقف الصين من القضية الصحراء المغربية تعمها الضبابية بل واضحة خصوصا وانها في الحلف روسي متصارع مع حلف الذي تقوده امريكا سيدة العالم اليوم بدون منازع وهنا مريط فرس كما ان مواقفها تدخل في سياق مقايضات بين هؤلاء إلى الجانب (((فيتو))) الذي يمكن تهذيد به من اجل اضافة تعديلات او غيرها أو استعماله لرفض بين هذا و ذاك يبقى الاعتماد أنفسنا هوالمهم الاهم و التحصين الجبهة الداخلية هي الورقة حاسمة في حلحلت نزاع مفتعل بالسلم بالحرب عاجلا ام اجلا.
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30 - فرحات الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:01
هل الصين الشعبية ساذجة إلى هذه الدرجة و تستدعي كيانا وهميا لاوجود له سوى في مخيلة من هم في حيرة من أمرهم
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31 - محمد قاسي الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:01
عصابة البوليساريو الإرهابية منذُ مُدة وهي تحتضر، وقد قرُبت نِهايتُها،بعدما ٱنكشف للجميع خِداعها ،وٱرتباطها بالجماعات الإرهابية،التي تنشط شمال إفريقيا، أمّا الكيان الوهمي الذي تروج له هذه العصابة ،ليس له وجُود ومن المستحيل أن يرى النُّور ،ماذامت الصحراء مغربية أباً عن جد ،و التاريخ يملك من الحقائق والدلائل ما يُؤَكِّدُ مغربية الصحراء٠٠
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