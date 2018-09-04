اتفاق لتسليم المجرمين يقود أوجار إلى بوركينا فاسو

هسبريس من الرباط

وقّع محمد أوجار، وزير العدل، العديد من اتفاقيات التعاون بين المغرب وبوركينافاسو ضمن زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره وزير العدل وحقوق الإنسان والتنمية المدنية البوركينابي، بيصولي روني باكورو.

بلاغ لوزارة العدل المغربية قال إن الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تقوية العلاقات بين المملكة المغربية ودول إفريقيا، موردا أنه خلال لقائهما، وقّع الوزيران على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون القضائي.

ويتعلق الأمر باتفاقية لتسليم المجرمين، وأخرى للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وثالثة حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي.

وأكد الجانبان، بحسب البلاغ، على أهمية هاته الاتفاقيات التي تضع الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالعدالة، وشددا على أهمية الاستمرار في التعاون التقني بين الوزارتين عن طريق تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين خبراء الوزارتين.