24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إدارة ميناء طنجة المتوسط تعلن "انتهاء الازدحام‎" (5.00)

  2. "وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة (5.00)

  3. لسعة أفعى تدخل خمسينية إلى"العناية المركزة" (5.00)

  4. مغاربة والدخول المدرسي (5.00)

  5. جون مكين .. أسير حرب فيتنام ناضل لتحرير مغاربة من تندوف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | اتفاق لتسليم المجرمين يقود أوجار إلى بوركينا فاسو

اتفاق لتسليم المجرمين يقود أوجار إلى بوركينا فاسو

اتفاق لتسليم المجرمين يقود أوجار إلى بوركينا فاسو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 15:05

وقّع محمد أوجار، وزير العدل، العديد من اتفاقيات التعاون بين المغرب وبوركينافاسو ضمن زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره وزير العدل وحقوق الإنسان والتنمية المدنية البوركينابي، بيصولي روني باكورو.

بلاغ لوزارة العدل المغربية قال إن الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تقوية العلاقات بين المملكة المغربية ودول إفريقيا، موردا أنه خلال لقائهما، وقّع الوزيران على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون القضائي.

ويتعلق الأمر باتفاقية لتسليم المجرمين، وأخرى للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وثالثة حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي.

وأكد الجانبان، بحسب البلاغ، على أهمية هاته الاتفاقيات التي تضع الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالعدالة، وشددا على أهمية الاستمرار في التعاون التقني بين الوزارتين عن طريق تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين خبراء الوزارتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.