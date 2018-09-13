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كُتّاب وآراء
الهجرة تجمع مسؤولي إسبانيا والمغرب في الصويرة
تجتمع السلطات الإسبانية والمغربية، غدا الجمعة في مدينة الصويرة، لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة، بحسب ما أوردته الحكومة الإسبانية اليوم.
وسيشارك في هذا القاء، من بين مسؤولين إسبان آخرين، وزيرة الدولة لشؤون الأمن آنا بوتيا، ووزيرة الدولة لشؤون الهجرة كونسويلو رومي، إلى جانب مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية؛ خالد الزروالي.
وأوضحت وزارتا الداخليتين في البلدين، والعمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانيتان، في بيان لهما أن "اللقاء سيتناول قضايا مثل مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".
وسيكون هذا الاجتماع هو الـ18 لمجموعة العمل الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة، الذي سيحضره أيضا مسؤولون آخرون من وزارة الخارجية وممثلون عن الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب.
جدير بالذكر أنه منذ تشكيل هذه اللجنة، عام 2003 ، عقدت 17 اجتماعا في إسبانيا والمغرب، آخرها التأم في مدريد يوم 12 أبريل الماضي.