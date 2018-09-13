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الرئيسية | مدارات | الهجرة تجمع مسؤولي إسبانيا والمغرب في الصويرة

الهجرة تجمع مسؤولي إسبانيا والمغرب في الصويرة

الهجرة تجمع مسؤولي إسبانيا والمغرب في الصويرة
هسبريس-إفي
الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:05

تجتمع السلطات الإسبانية والمغربية، غدا الجمعة في مدينة الصويرة، لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة، بحسب ما أوردته الحكومة الإسبانية اليوم.

وسيشارك في هذا القاء، من بين مسؤولين إسبان آخرين، وزيرة الدولة لشؤون الأمن آنا بوتيا، ووزيرة الدولة لشؤون الهجرة كونسويلو رومي، إلى جانب مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية؛ خالد الزروالي.

وأوضحت وزارتا الداخليتين في البلدين، والعمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانيتان، في بيان لهما أن "اللقاء سيتناول قضايا مثل مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".

وسيكون هذا الاجتماع هو الـ18 لمجموعة العمل الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة، الذي سيحضره أيضا مسؤولون آخرون من وزارة الخارجية وممثلون عن الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب.

جدير بالذكر أنه منذ تشكيل هذه اللجنة، عام 2003 ، عقدت 17 اجتماعا في إسبانيا والمغرب، آخرها التأم في مدريد يوم 12 أبريل الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:28
اتمنى من المغرب ان يضغط على اسبانيا من اجل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة،راه كاين بنادم عندو 20 عام مشاف وليديه،
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13
2 - راني شاهد يوم القيامة الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:32
الهجرة أكبر حلم للمواطن المغربي الضعيف لأن وطنه لم يعطيه حقوقه ولم يؤمن مستقبله.والسبب التحكم في ثروات البلد.التي هي في الأصل ثروة الشعب
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21
3 - انشري يا عزيزتي الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:12
خليهم يمشيو تما بلا وراق وعايشين حسن من بلادو
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2
4 - rhiw الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:21
احسن حاجة عجبتني هي الاجتماع في مدينة من غير الرباط او مراكش
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