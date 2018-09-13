تعاون المغرب والنيجر يلاقي فارس وإسوف بالرباط

هسبريس من الرباط

استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمقر محكمة النقض بالرباط، بركي إسوف، الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر.

وشكّل هذا اللقاء فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤول الحكومي النيجري والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يسهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة.

وأوضح مصطفى فارس أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.

وسلّط مصطفى فارس الضوء على الخطوات والمراحل التي قطعتها المملكة في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي المهم، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين.

من جهته، عبّر بركي إسوف، الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر، عن اعتزازه بالوجود بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، وخاصة في مجال العدل والقضاء مؤكدا على إرادة حقيقية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.

وقد أتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.

وقدم مصطفى فارس، في ختام هذا اللقاء، درعا تذكاريا للوزير النيجري وكذا عدد من الإصدارات المهمة لمحكمة النقض؛ ومنها "وحدة المملكة من خلال القضاء"، الذي أسهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.