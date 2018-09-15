الكولونيل برهون يفارق الحياة عن سنّ 82 عاما

هسبريس من الرباط

فقدت القوات المسلحة الملكية أحد أعلامها الكولونيل محمد برهون الذي تم تعيينه من طرف الملك الراحل محمد الخامس في أول فوج للقوات المسلحة الملكية سنة 1956، وهو أحد مؤسسي النواة الأولى للجيش المغربي مباشرة بعد الاستقلال، والذي ضم فيما بعد كبار جنرالات المغرب.

وبتعليمات من الملك محمد الخامس، التحق محمد برهون بالأكاديمية العسكرية الإسبانية ليستفيد من تكوين عسكري تحت إشراف جنرالات مختصين بمدينة طليطلة المعروفة تاريخيا كأقدم الأكاديميات الحربية في العالم، وبتخرج الفوج الذي ضم المتفوقين من شبابمغرب الخمسينيات، حظي بعناية الراحل محمد الخامس الذي أطلق عليه اسم "فوج محمد الخامس الأول للجيش المغربي"، وعيّن أعضاءه على رأس وحدات الجيش بمجموع التراب المغربي بعد أن قلدهم مسؤوليات عسكرية مختلفة برتب الضباط السامين.

تقلد محمد برهون مسؤوليات عسكرية عدة بعدد كبير من مدن المغرب، منها الحسيمة أول محطة له في الريف، ثم كلميم كأول محطة في الصحراء المغربية، لينتقل إلى سيدي إفني ورزازات وأكادير ومراكش والنواصر والدار البيضاء، قبل أن يحط الرحال في آخر محطة له بتطوان التي توفي فيها عصر يوم 8 شتنبر الجاري، ودفن بها بالمقبرة الإسلامية في جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من رفاقه وزملائه القدامى وشخصيات عسكرية ومدنية وأمنية، لينتهي بذلك مساره العسكري الذي امتد لأزيد من أربعين سنة.

يشار إلى أن الراحل الكولونيل محمد برهون هو ابن الفقيه العلامة أحمد بن عبد السلام برهون المنتمي لقبائل غمارة بالأندلس والريف المعروفة بالفقه والعلم، ازداد في تطوان بتاريخ 11/06/1936، وتابع دراسته بالمعهد الحر وثانوية القاضي عياض التي تخرج فيها عدد كبير من جنرالات ووزراء المغرب، وكانت محل زيارة الحسن الثاني ولي العهد آنذاك وعدد كبير من الشخصيات.