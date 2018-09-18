الحوار الاستراتيجي للمغرب وأمريكا يقصد واشنطن

هسبريس ـ و.م.ع

اتفق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ووزير الخارجية الأمريكي، في واشنطن، على عقد الدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي المغرب ـ الولايات المتحدة، السنة المقبلة، بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية.

وأفادت الدبلوماسية الأمريكية أن الوزيرين بوريطة وبومبيو، اللذين أجريا مباحثات بوزارة الخارجية، "تناولا الفرص الكفيلة بتوسيع تعاوننا الاقتصادي والأمني القوي، بما في ذلك الجهود المشتركة الرامية إلى ووضع حد لدعم إيران للإرهاب والتصدي لتأثيرها الوخيم في المنطقة".

وخلال هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفيرة المغرب المعتمدة بواشنطن، للا جمالة العلوي، استعرض المسؤولان أيضا قضايا إقليمية ودولية أخرى.