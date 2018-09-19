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رافضو التطبيع مع الصهاينة يدعون إلى مقاطعة مغربية شاملة لإسرائيل

رافضو التطبيع مع الصهاينة يدعون إلى مقاطعة مغربية شاملة لإسرائيل
هسبريس ـ وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:00

نادت الحملة المغربية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بالامتناع عن المشاركة في أي نوع من أنواع التعاون الأكاديمي أو العلمي مع هذا الكيان، خصوصا في المشاريع مع الجامعات والمعاهد ومؤسسات الأبحاث المرتبطة بالدولة العنصرية لكونها منخرطة دون استثناء في أعمال وأبحاث لصالح الجيش أو النظام الاستعماري، كما دعت الحملة إلى الامتناع عن قبول أي دعوة أو تمويل أو منحة من طرف أي مؤسسة لها صلة بدولة الاحتلال.

وقال الحقوقي سيون أسيدون، في ندوة صحافية نظمت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الكيان الإسرائيلي يريد أن يوحي بأن نخبة من المثقفين المغاربة لا مشكل لديها في الحضور بإسرائيل، مشيدا بنجاح حملة المقاطعة ضد عرض أفلام مغربية بالكيان والدعاية التي كان من الممكن أن تتم بناء على ذلك إذا فاز فيلم مغربي بجائزة من جوائز المهرجان.

وأضاف أسيدون أن "المخرجين المغاربة ليسوا مطبعين؛ فهم بريئون من العديد من الجوانب، ووافقوا في الأخير على العمل من أجل سحب أفلامهم من العرض بالمهرجان"، واعتبر أن "نجاح حملة المقاطعة خطوة أولى، والعمل من أجل مناهضة التطبيع ووضع حد له قادم"، قبل أن يجمل قائلا: "لن يطبع المغرب، لا سينمائيا ولا ثقافيا ولا أكاديميا ولا رياضيا ولا مخابراتيا".

بدوره، قال أنيس بلافريج، عن حملة المقاطعة، إن سبب المناداة بالمقاطعة هو أن "كل واحد فينا يتألم من قساوة الاحتلال والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، وطالب المواطنين بالامتناع عن العلاقات بأي وجه من الأوجه مع إسرائيل، ومقاطعتها تجاريا وماليا وثقافيا وأكاديميا ورياضيا.

وزاد بلافريج أن "المقاطعة هي المسار الوحيد من أجل تغيير النظام الصهيوني بفلسطين، إضافة إلى ثبات الشعب الفلسطيني على الأرض"، مؤكدا أن هدف الحملة المغربية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ليس التخوين، بل التنبيه إلى عدم الذهاب في مسار دولة تسفك وتضرب وتطلب تطبيع العلاقات معها وسيرها بشكل طبيعي.

وشدّد عبد الله حمودي، الأنثروبولوجي المغربي، على ضرورة وأهمية هذه المبادرة، معتبرا أنه كان يجب أن تتم من قبل، مقرا بأنه كلما جاءته دعوة كان يفكر ما الذي عليه القيام به، إلى أن قرر مقاطعة المشاركة في المؤتمرات التي تشارك فيها جامعات إسرائيلية منذ مدة تقارب 20 سنة.

ومن موقعه كأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية، ذكر حمودي أن هناك منظمات ثقافية أمريكية تجمع 6000 إلى 7000 أنثروبولوجي صوتت لمقاطعة الأكاديميات الإسرائيلية، ولم يكن حظ من هم ضدها إلا 2 بالمئة.

وتحدث حمودي عن الحساسية المفرطة للكيان ضد مقاطعته، خصوصا ضد المقاطعتين العلمية والثقافية، مستحضرا في الآن نفسه نقاشاته مع المطالبين بتجريم التطبيع التي عبّر فيها عن معارضته للتجريم وتحبيذ الإقناع كوسيلة لمقاطعة إسرائيل؛ "فلا يمكن أن نكون ضد السلطوية ونتسلط على من يريدون الذهاب لإسرائيل".

وأوضح عالم الإناسة أن المقاطعة الأدبية لإسرائيل ألحقت ضربة بالكيان الذي قنّن الميز العنصري، ودعا الحملة المغربية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل إلى الارتباط بمبادرات المقاطعة العالمية، واستعمال اللغة العربية واللغات القوية مثل الإنجليزية والفرنسية لتكون واعدة أكثر.

وقد عرف المؤتمر الصحافي حضور شخصيات ثقافية مثل محمد بنيس الشاعر والناقد، ومحمد الناجي عالم الاجتماع والإناسة، ونجيب أقصبي الاقتصادي، وأحمد المرزوقي الروائي والمعتقل السابق، وعبد الله حمودي الأنثروبولوجي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مزهو بالمقاطعة الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:22
تحية تقدير ووفاء لكل هؤلاء الدين اعربوا عن مواقفهم ضد التطبيع وضد الظلم الصهيوني والاحتلال اللاانساني للشعب الفلسطيني الاعزل واننا لنشعر بكامل الفخر والاعتزاز لمواقفكم القومية والانسانية النبيلة فتحية شكر لكم
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0
2 - وجدي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:24
كل من يوافق ويدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى حسابا عسيرا.اكاد اجن كيف لاناس من بني جلدتنا يتوددون ويتقربون من قتلة الأطفال بل ويزورون الاراضي المحتلة ويباركون الاحتلال. ستندمون يوم لا ينفع الندم.
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-3
3 - كريم التطاوني دار اسنوس الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:38
هل يعلم هؤلاء ان المغرب سيفتح وكالة اسرائيلية بالمغرب بعد الوكالة السابقة المتواجدة بمدينة مكناس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وهذه الوكالة بمثابة سفارة اسرائيل بالمغرب حلل وناقش
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2
4 - أطالب الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:39
المقاطعة واجب إنساني وديني ضد بني صهيون من أصحاب الفتن فالأمة الإسلامية.هذا لا يعني أني ضد اليهود بل بالعكس الكل حر في معتقده لكن حدود حريته عند حريتي وحريتي هي أن أزور القدس كمسلم وأن أصلي في مسجد الأقصى فالبقعة المقدسة التي بارك الله فيها وحولها وللعلم لم يكن هناك أبدا هيكل لليهود فالقدس فمنذ 1948 لم يجدو ولو حجرة واحدة تدل على ذلك.القدس إسلامية مسيحية يهودية تاريخيا ولا لإلغاء وجود الآخر هدم القبة والمسجد لا وألف لا.من باع القدس باع دينه فالقدس عماد الدين ففها نزل الأمر بالصلاة ومعجزة الإسراء والمعراج التي كانت إمتحانا للذين آمنو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
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-3
5 - رضوان الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:44
انا اتفق معكم شريطة ان تسمل المقاطعة العدو الحقيقي للمغرب ولوحدته الترابية جار السوء الشرقي.
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