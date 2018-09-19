ثاباتيرو والخطابي يحطان الرحال بمدينة الناظور

هسبريس من الرباط

أعلن "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" أن خوسيه لويس رودريغسثاباتيرو، الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية، سيحلّ بمدينة الناظور يوم السبت الأول من شهر أكتوبر القادم لتسلم الجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"التي فاز بها بمعية ابنة المقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "المركز يعتز بالقيمة الاعتبارية للمتوجيْن، وبأدوارهما المنسجمة مع مبادئ الجائزة، حيث كان لخوسي مانويل رودريغيسثاباتيرو دور كبير في تقوية التجربة الديمقراطية الإسبانية، والدعوة إلى تفعيل القيم المشتركة بين ضفتي المتوسط، وتعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات، والتأسيس لمستقبل منفتح بين دول الجوار".

وأضاف البلاغ ذاته أن "المواقف المعلنة لعائشة بنت محمد بن عبد الكريم الخطابي تقوم على الدفاع عن الإرث الوطني المشترك والمصير الواحد، بجعل سقف الوطن جامعا لكل مواطنيه مع اختلافاتهم المشروعة، وهما معا عملا ويعملان من أجل قيام عالم يتسع ويسعد فيه الجميع".

واعتبر المركز المناسبة، بحسب البلاغ ذاته، "لحظة رمزية مفعمة بالدلالات العميقة، ورسالة قوية تؤكد أن المغرب وإسبانيا لا يجمعهما الجوار الجغرافي فقط، بل تجمعهما مراحل تاريخية ساد فيها السلم والعيش المشترك والتسامح في أسمى معانيه، وبهذه الخطوة يكون المركز، بعد عشر سنوات من الاشتغال، قد بدأ يحقق الأهداف التي سطرها لنفسه".

وأشار البلاغ إلى أن "قبول ابنة القائد المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي والزعيم الاشتراكي الإسباني خوسي لويس رودريغيزسثاباتيرو نيل هذه الجائزة سيكون بداية حقيقية لمسار البحث السلس والذكي عن صيغ تجاوز جراحات الماضي، والاسمان معا، ومعهما كل المغاربة والإسبان المؤمنون بأن المستقبل لبناة الكرامة الإنسانية، سيضعان نفسيهما لخدمة مسلسل المصالحة التاريخية بين البلدين الجاريين والكبيرين بتاريخهما ومستقبلهما، مما سيؤهلهما للمواجهة الموحدة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومحاربة التطرف والجريمة المنظمة والهجرة السرية".