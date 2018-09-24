24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  2. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  3. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  4. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (5.00)

  5. مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الشدادي يسلط الضوء على نظام الصفقات العمومية

الشدادي يسلط الضوء على نظام الصفقات العمومية

الشدادي يسلط الضوء على نظام الصفقات العمومية
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 08:10

تعززت المكتبة القانونية المغربية بمؤلّف جديد يسلط فيه الباحث المغربي عبد اللطيف الشدادي الضوء على نظام الصفقات العمومية بالمغرب، حيث حاول الكاتب الإجابة على عدة أسئلة وطرح عدة إشكاليات مرتبطة بنظام الصفقات العمومية، من الابرام والتنفيذ مرورا بالرقابة والمنازعات وصولا إلى الطرق البديلة لفضها.

ونهج الكاتب نظاما منهجيا ثنائيا في مؤلفه الموسوم بعنوان "نظام الصفقات العمومية في ضوء مرسوم 20 مارس 2013"، عبر قسمين؛ القسم الأول عرَض فيه الإطار القانوني والمالي للصفقات العمومية وقسمه إلى بابيْن، تطرق في الباب الأول لأنواع الصفقات وطرق إبرامها، وتناول في الباب الثاني المرتكزات القانونية لتنفيذ عقد الصفقة وإنهائها. أما القسم الثاني، فقد خصصه للرقابة والمنازعات.

وأفرد الشدادي الباب الأول من القسم الثاني لموضوع الرقابة بشتى أنواعها، كالرقابة الإدارية والسياسية، وخاصة القضائية، على ضوء عمل المحاكم المالية. أما الباب الثاني، فتناول فيه الطرق البديلة لفض النزاعات في مجال الصفقات العمومية، خاصة التحكيم الدولي والداخلي والمصالحة الاتفاقية، وكذلك المنازعات المثارة أمام القضاء الإداري ودور الاجتهاد القضائي الإداري في هذا المجال.

ووقف الباحث في إصداره الجديد، الذي يقع في جزأين من 1200 صفحة، على عناصر أساسية تتعلق بمعرفة ما إذا كانت هذه المساطر تخول لصاحب المشروع الحصول على الأعمال التي حددها بأثمان تفضيلية ومناسبة، وما إذا كان بإمكان صاحب الصفقة الاستجابة للمتطلبات المسطرية وفق الشروط دون التملص من بعض التزاماته خلال تنفيذ عقد الصفقة، وما إذا كانت آليات الرقابة تسمح بالوقوف على مكامن الخلل والضعف في التدبير لضمان شراء عمومي ناجح، ومدى وعي صاحب الصفقة بحقوقه والتزاماته وبطرق الطعن التي يمكن أن يلجأ إليها في حالة النزاع.

وخلص الباحث في مؤلفه إلى الاجابة عن إشكالية رئيسية، وهي كيفية تدبير الصفقات العمومية إداريا وماليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.