الشدادي يسلط الضوء على نظام الصفقات العمومية

هسبريس من الرباط

تعززت المكتبة القانونية المغربية بمؤلّف جديد يسلط فيه الباحث المغربي عبد اللطيف الشدادي الضوء على نظام الصفقات العمومية بالمغرب، حيث حاول الكاتب الإجابة على عدة أسئلة وطرح عدة إشكاليات مرتبطة بنظام الصفقات العمومية، من الابرام والتنفيذ مرورا بالرقابة والمنازعات وصولا إلى الطرق البديلة لفضها.

ونهج الكاتب نظاما منهجيا ثنائيا في مؤلفه الموسوم بعنوان "نظام الصفقات العمومية في ضوء مرسوم 20 مارس 2013"، عبر قسمين؛ القسم الأول عرَض فيه الإطار القانوني والمالي للصفقات العمومية وقسمه إلى بابيْن، تطرق في الباب الأول لأنواع الصفقات وطرق إبرامها، وتناول في الباب الثاني المرتكزات القانونية لتنفيذ عقد الصفقة وإنهائها. أما القسم الثاني، فقد خصصه للرقابة والمنازعات.

وأفرد الشدادي الباب الأول من القسم الثاني لموضوع الرقابة بشتى أنواعها، كالرقابة الإدارية والسياسية، وخاصة القضائية، على ضوء عمل المحاكم المالية. أما الباب الثاني، فتناول فيه الطرق البديلة لفض النزاعات في مجال الصفقات العمومية، خاصة التحكيم الدولي والداخلي والمصالحة الاتفاقية، وكذلك المنازعات المثارة أمام القضاء الإداري ودور الاجتهاد القضائي الإداري في هذا المجال.

ووقف الباحث في إصداره الجديد، الذي يقع في جزأين من 1200 صفحة، على عناصر أساسية تتعلق بمعرفة ما إذا كانت هذه المساطر تخول لصاحب المشروع الحصول على الأعمال التي حددها بأثمان تفضيلية ومناسبة، وما إذا كان بإمكان صاحب الصفقة الاستجابة للمتطلبات المسطرية وفق الشروط دون التملص من بعض التزاماته خلال تنفيذ عقد الصفقة، وما إذا كانت آليات الرقابة تسمح بالوقوف على مكامن الخلل والضعف في التدبير لضمان شراء عمومي ناجح، ومدى وعي صاحب الصفقة بحقوقه والتزاماته وبطرق الطعن التي يمكن أن يلجأ إليها في حالة النزاع.

وخلص الباحث في مؤلفه إلى الاجابة عن إشكالية رئيسية، وهي كيفية تدبير الصفقات العمومية إداريا وماليا.