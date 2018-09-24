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الرئيسية | مدارات | فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية

فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية

فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:00

تقتربُ البحرية الملكية المغربية من الحصول على فرقاطة "ابن بطوطة"، وهي مقاتلة حربية متطورة من المنتظر أن تنضمَّ رسميا إلى البحرية المغربية خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من أشغال صنعها في أحواض بناء السفن بمنطقة بيريو الفرنسية.

ووفقاً لما نقله موقع "Defensa" المتخصص في الشأن العسكري، فإن السفينة سالفة الذكر مصنوعة من الفولاذ، بطول 72 مترا وعرض 15 مترا، مع مستوى غطس السفينة بالبحر يقدر بـ 5 أمتار. وقالت الموقع إن "الفرقاطة مزودة بمحركات دفع تعمل بالديزل والكهرباء مع أربعة مولدات بطاقة 1200 kW وقادرة على الوصول إلى 14 عقدة خلال إبحارها، وتزنُ أكثر من 2600 طن".

وتحملُ الفرقاطة الحربية الجديدة ذات اللون الرمادي العسكري رقم 804، وستنضمُّ خلال الأسبوع المقبل إلى سرب المقاتلات البحرية الملكية بعد أشغال صيانة دامت لأشهر في منطقة بيريو بالقرب من بريتون الفرنسية.

كما تتميز هذه الفرقاطة الفرنسية بوجود سطح مخصص لنزول طائرات الهليكوبتر، ويمكنها أن تتلقى الامدادات العسكرية عن طريق استخدام تقنية "Vertrep"، التي تمكن من السيطرة على المجال الحيوي البحري.

وذكر موقع "Defensa" أن امتلاك فرقاطة من هذا النوع سيساهمُ لا محالَ في التعزيز التدريجي للقوات البحرية الملكية المغربية، التي باتتْ تتوفر على مقاتلات حربية تتميز بقدرتها على الإبحار في عمق المجال الحيوي البحري.

محمد شقير، باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، اعتبر أن لجوء المغرب إلى هذا النوع من السلاح يحمل رسائل إلى الجزائر وإسبانيا وسيزيد تموقع المغرب قوة في مناخ إقليمي صعب، وقال إن "المغرب بات اليوم رقما صعبا على مستوى تنظيم مناورات عسكرية ضخمة بامتلاكه أسطولاً حربيا متنوعا قادرا على اختراق العمق الاستراتيجي لأي دولة حدودية".

وأضاف صاحب كتاب "السلطة وتطور المراسيم العسكرية بالمغرب"، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الصفقة العسكرية تأتي بعد حصول المغرب مؤخرا على أسلحة متطورة للتجسس ومراقبة المجال الحيوي أثارت توجساً إسبانيا واضحاً، ودفعت الجزائر إلى تحريك أسطولها البحري في الشمال الغربي للمغرب في أكبر مناورة بحرية أقدمت عليها خلال عشرين سنة الأخيرة".

وتابع شقير قائلا: "منذ تولي الملك محمد السادس الحكم يعمل المغرب على تطوير منظومته الدفاعية والهجومية، كما أن امتلاك هذه الفرقاطة يمثل رسالة قوية إلى الجارة الشمالية إسبانيا على اعتبار أن الجوار المشترك بينهما قائم على البحر".

وأكمل بأن "المغرب وإسبانيا يمثلان قوتين إقليمية تحاول كل واحدة منهما فرض توازنها الإقليمي من خلال الاستعراضات العسكرية والصفقات التي تعقد بين الفينة والأخرى"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - كريم الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:11
هاتشي كامل وهاد لفلوس كاملة لكتصرف على البحرية الملكية، وزروق الفونطوم واد مقدرتوش لا تشدوه ولا تعرفوا منين كيجي،
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95
2 - مغربي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:14
نتلسح ضد عدو محتمل و نترك عدو الجهل و المرض ينخر جسد المواطنين. هذه الاموال لابد ان تستخدم من اجل تعليم ابناء الوطن و لرعلية صحتهم كي يكونوا احسن و احود الجنود ضد اي كان.
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68
3 - بركاكة الطاليان الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:19
ممكن تلعبو مع الجزائر، اما اسبانيا ا كدوب.كدوب، بوحدها اسبانيا بزاف علينا.
زد علي دالك اسبانيا ضمن حلف الناتو.
تاضحكو علي الوقت.
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50
4 - خالد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:21
عاش الملك وعاشت الدولة المغربية والشعب المغربي
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-70
5 - ادم الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:22
العدو الاكبر للبلاد هو قلة دات اليد التي يعانيها ااشعب و نعدام الافاق المستقبلية لشباب وبؤس المستشفيات و تفشي الاجرام
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53
6 - fontom الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:23
ما ساء الله...اللهم بارك...إن شاء الله هذا هو باش غادين يشدوا به الزورق فونطوم...ولا غادي يحضي.....
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28
7 - حسونة السوسي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:24
مع كامل إحتراماتي وتقديري للبحرية المغربية .. فإنني لا أعتقد أن مثل هذة الفرقاطة ستوقظ اسبانيا من النوم .. ولكي تحترمنا اسبانيا يجب القيام بمجهود أكبر.
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41
8 - مواطن حر. الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:24
ديرو التوالطات في الاماكن العمومية .....راه الناس مكتلقاش فين تقضي الحاجة ديالها...والمعركة الحقيقية هي التصدي للفساد بالاسلحة الدفاعية والهجومية
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41
9 - يوسف الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:28
السؤال الذي يطرح نفسه هو : ماذا سيفعل بها المغرب بعد أن تصدأ؟
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32
10 - hamoud الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:30
الفلوس موجودة للاسلحة ....الا على الشعب الضعيف نقول له هناك ازمة مالية وديون!!!
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34
11 - متتبع الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:31
وستنضمُّ خلال الأسبوع المقبل إلى سرب المقاتلات البحرية الملكية بعد أشغال صيانة دامت لأشهر في منطقة بيريو بالقرب من بريتون الفرنسية.



أشغال صيانة ... واقيلا مصدية ولا خاصها شويا تاع الجيكس و الما القاطع
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28
12 - تاوناتي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:35
كل هذه الاموال لشراء الاسلحة وشردمة صغيرة من البوليزاريو طردت جيشنا من بيرلحلو والكركارات وكل الصحراء وراء الجدار.
الاجدر بنا ان نصرف هده الاموال على التعليم والصحة والشغل
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18
13 - ابن المغرب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:37
رأيت اسمها ابن بطوطة.
فظننت انها من صنع مغربي.
هي من صنع فرنسي اذا شفرتها السرية عند فرنسا.. يمكن ان نقول انها ضمن القوة الفرنسية. او انها مستعارة للمغرب. يمكن استعمالها فقط ضد الشعب او دولة مسلمة..
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14
14 - azoul الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:41
الاعداء الحقيقيون الذين يجب التصدي لهم بكل قوة وأمكانيات هم : ١ الجهل ٢ المخدرات ٣ الدعارة ٤ الرشوة. عندها والله لن يجرؤ أحد على مواجهتنا.
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25
15 - IBN JAZAYER الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:41
مبروك عليكم الفرقاطة فلا ربمى لهذا الانجاز سوف يتحسن ترتيبكم من 56 الى 55 عالميا ومن 7 الى 6 افريقيا اما الجزائر واسبانيا عندما تصلون ما وصلت لها جيشها عند ذلك ابعثو الرسائل واعلموا ان الجزائر سوف تستلم ليس وواحدة بل 4 بي قيمة مليار من عند الد ب الروسي ولا ننسى ثماني غواصات منها 2 ثقب. الاسود اخر عيطة روسية المهم مبروك لاخواننا المغاربة والعقوبة للغوصات وشكرا
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-13
16 - مغربي قح أصيل الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:41
الله يبارك و يزيد نرجو لقواتنا البحرية التفوق و التقدم شواطئنا طويلة و كبيرة و من الواجب علينا ضبطها و حمايتها . الاعداء في كل مكان و من حقنا ردعهم و دكهم قبل أن يبطشوا بنا المغرب محسود حتى بدون غاز ولا بترول.
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-1
17 - Ali الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:43
Le maroc a besoin des MR-1000 COMMANDO - Madera Ribs pour un deployement rapide des forces speciales pour intercepter les trafiquants des drogues et immigres africains.
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-4
18 - مول الحانوت الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:45
أشغال صيانة الفرقاطة في فرنسا .. يعني الملايين من الدولارات تذهب هباء من أجل صيانة سلاح لم و لن يستعمل إلا في الورت و الزمن و ضد العدو الذي تهدده الصهيونية و الواقع يعلمنا أن الجيوش الصهيوعربية لم تخلق إلا لتقتل الشعوب المسلمة .. الهربة لمن إستطاع يا أصدقاء..
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9
19 - moumi الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:46
لو استمرتم ثمنها في الشعب لجنيتم الكثيييييييييييير لكن حب الدنيا و حماقة الكراسي لن تترككم حتى تدخلوا بطن الارض فحسبي الله في كل من ساهم في تفقير هذا الشعب و التسلح لشيء لا ناقة ولا خمل فيه حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل
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8
20 - ولد علي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:47
فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية
الله ابارك هذا ضروري وواجب هكذى نريد الدولة ا لمغربية القوية وقادرة ان تدافع عن وجودها ضد الطامعين
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-6
21 - mazalni 3la didani الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:51
نحن نحرك فرطاقتنا الحربية من أجل أي مواطن لا يملك الا هدا الجواز.

يجب اضافة هده الجملة في جواز السفر المغربي لنكون مثل الدول المتقدمة.
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7
22 - مهاجر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:54
فرقاطة قديمة كانت في الخدمة من قبل و هي الآن تخضع للصيانة لا اقل و لا اكثر..الأمر اذن لا يتعلق بشراء جديد
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6
23 - hicham الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:00
غير بيعوهوم أو خدمو الشباب..راه بزاف هادشي
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4
24 - miloud الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:01
الأسلحة العربية فوهاتها موجهة صوب الشعوب العربية والأوطان العربية هذا ماننسمع به ونشاهده في الواقع المعاش
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-1
25 - عيسى الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:10
فرقاطة بن بطوطة صغيرة الحجم 72 متر في الطول و 15 متر فالعرض حجمها كباخرة صغيرة للمسافرين. بهذا التسلح لا نخيف لا إسبانيا و لا غيرها.
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1
26 - amine الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:22
قالو اش خصك العريان قالو الخاتم امولاي . قرو ناس لتصوكها بعدا عد شروها
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0
27 - محمد سعيد KSA الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:26
السلام عليكم

الله يحفظ المملكة المغربية قيادة وشعبا وسائر بلاد المسلمين.
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0
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