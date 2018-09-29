منظمة "إيسيسكو" تدرب قيادات دينية في إفريقيا

هسبريس من الرباط

اختتمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أعمال ورشة تدريبية للقيادات الدينية الإفريقية، نُظّمت بالعاصمة السنغالية داكار بتنسيق بين اللجنة الوطنية السنغالية لـ"اليونسكو" و"الإيسيسكو".

وقد شاركت في هذه الدورة قيادات دينية إفريقية تم تدريبها على استعمال الإعلام الجديد في توعية الشباب بمخاطر الإرهاب والتطرف والغلو، والتواصل معهم وتعريفهم بالثقافة الإسلامية وقيم الوسط والاعتدال عبر وسائل متطورة.

ودعا المشاركون في الورشة إلى مراجعة مضامين البرامج الدينية التي تقدم في وسائل الإعلام الجماهيرية الإفريقية، مع التركيز على استعمال اللغات المحلية، والتعريف بـ"الأبعاد الإستراتيجية والثقافية والحضارية والسياسية للحملات المغرضة التي تسعى إلى تشكيك المسلمين في إفريقيا في الدين الإسلامي".

وأوصى المشاركون في الورشة بدعم جهود الأئمة والدعاة من طرف الجهات الحكومة الوصية والمنظمات الإسلامية المعنية من خلال عقد دورات تدريبية في مجال تقنيات التواصل في خطب الجمعة والدروس الدينية عبر الإذاعة والتلفزة، واستعمال تقنيات الإعلام الجديد مثل "فايسبوك" و"تويتر"، وإنشاء مجموعات في "واتساب"، من أجل السلم والتعايش ونبذ الكراهية بإفريقيا.

ونددت الورشة نفسها بـ"المخططات الطائفية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية الأفريقية، وتسعى إلى بث التفرقة بين المذاهب الإسلامية والإساءة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وترويج أفكار معتقدات وطقوس غريبة عن الإنسان الإفريقي المتشبع بقيم الإسلام الوسطي والمعتدل".

كما نادى المشاركون في ورشة "الإيسيسكو" بتعزيز الحوار مع أتباع الأديان السماوية الأخرى في إفريقيا في إطار لقاءات توفّرُ عوامل التعايش والاحترام المتبادل، والعمل سويا من أجل الحد من الكراهية والتعصب الدينيين، والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات، مطالبين بإدراج وحدة دراسية في مناهج كليات الشريعة والدراسات الإسلامية الإفريقية تُخصَّصُ لتكوين الطلبة في مجال معالجة الصور النمطية المسيئة للإسلام، ونشر ثقافة السلم والعدل والوسط والاعتدال، وتخصيص منح دراسية للشباب الأئمة والدعاة من أجل التخصص في مناهج الخطابة المعاصرة.