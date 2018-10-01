حميش يخط "مذكرات باريسية" .. حظر البصري وتمويل "الفقيه"

بنسالم حميش

في مطلع الثمانينيات أقدمت على إنشاء مجلتين دوريتين، هما "الزمان المغربي" (تخليت عنها سريعا لشريكي بسبب خلاف في التوجيه) و"البديل؟" ذات منحى سياسي وأدبي.

وكان مخاطبي في دعمهما ماليا هو المدعو عبد الغني بوستى، التقيت به بضع مرات في باريس حيث عرض عليّ ما أسماه مجرد اقتراحات في خط النشر والتوجيه العام. كان الرجل لطيف الطبع، يتكلم بصوت خافت ويدخن كثيرا. أسئلته واضحة مقتضبة وكلامه هادف لا لغو فيه، تذكِّر حركاته وسكناته بأوصاف الرجل الكتوم الباطني.

استمررت في إصدار مجلة "البديل؟" زهاء سنتين، حتى إذا ظهر عددها الثالث حول أدب السجون تعرضت للمنع والحجز من الأكشاك وكل نقط البيع في أهم المدن، وذلك من طرف السلطات الأمنية التي كان يرأسها سيئ الذكر إدريس البصري، وزير الداخلية وقتذاك.

وقد تسبب هذا المنع في خسارة مادية مهمة، وبعده بفترة وجيزة أخبرني من أثق به أن بوستى المذكور توفي، وأنه كان الوسيط بيني وبين الممول الرئيسي الذي هو محمد البصري، ولقبه "الفقيه"، من أبرز وجوه المقاومة المسلحة للإستعمار الفرنسي ومن كبار معارضي حكم الملك الحسن الثاني في الخارج.

كذا أدرت مجلة لا أعلم عن هوية ممولها شيئا! ولا شيء في محضر الشرطة يدل على أن الحظر تم بسبب العلاقة بالمحكوم عليه بالإعدام غيابيا (الذي سيحظى في 1995 بعفو سياسي، فعاد إلى وطنه حيث مات في 2003)، وإنما العلة الظاهرة أن المجلة بدت لحراس الأمن العام غير مرغوب فيها من حيث توجهها السياسي المعارض ونشرها لأشعار ونصوص واستجوابات ورسوم لمعتقلين سياسيين في سجن القنيطرة المدني. ولم أكن أرى غضاضة باسم حرية التعبير في إصدار ملف العدد المذكور تحت شعار محوري: "ويسألونك عن الأسر والكتابة".

وهكذا عرفت تلك المغامرة نهايتها، فخلفت لي الأعداد المنشورة -تحت عنوان الصحافة الثقافية- حوارات مع أسماء وازنة صدر منها في المجلة ماكسيم رودنسون، عبد الرحمن بدوي، عبد الله العروي، وما لم ينشر بسبب المنع كان مع حسين مروة، الطيب تيزيني، عزيز الحبابي، عابد الجابري، نديم البيطار، إميل شييرون. وتهيأ لي من بعد نشر مجمل الحوارات في كتاب عنوانه "معهم حيث هم" عن دار الفارابي. وتلا ذلك رحيلي إلى باريس من أجل استكمال الدراسة وإعداد دكتوراه الدولة.

خلافا لإقامتي الأولى في "مدينة الأنوار" بمنحة من اليونسكو منتصف السبعينيات، كانت الثانية جراء تفرغ لسنتين نلته مع الإبقاء على راتبي كأستاذ محاضر في الكلية. في هذه المدينة زدت من معرفتي بمآثرها وفضاءاتها العمومية وحدائقها البديعةِ الوسيعة، وتمتعت بخدماتها الثقافية من سينما وأوبرا ومسارح ومتاحف؛ كما اكتشفت معنى ودفء الصداقة مع الجنسين.

والقبلة عندي في ذلك كله كانت الخزانة الوطنية بزقاق ريشوليو بالدائرة الثانية. وإني في هذه الخزانة العتيدة (التي يعود تاريخ إنشائها إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر) قضيت أروع أوقاتي وأحلاها في البحث والتحصيل كما في ارتياد، صحبة من أعرفهم من القراء، المقاهي والمطاعم المحيطة بها.

إن باريس، والحق يقال، وهبتني، أنا متوسط الدخل إذّاك، جودة حياتية معتبرة. فأجمل الجولات برّا أو على مياه نهر السين عرفتها فيها؛ وفيها شاهدت أرقى الأفلام والمسرحيات والسمفونيات؛ وفيها أيضا تعرفت على أميرة، طالبة تونسية مددت لها يد العون السخيّ (توجيها وحتى تحريرا) في إعداد أطروحتها عن فرقة الحشاشين الإسماعيلية النزارية، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الزواج لولا أن القدر شاء غير ذلك...

وأذكر أني معها كنا مواظبين على حضور "حفل الإنسانية" الذي كان يقيمه سنويا الحزب الشيوعي الفرنسي، وتُنظم خلاله حفلات موسيقية أذكر من أروعها أداء المغنية الأمريكية الملتزمة جوآن بايز، وكذلك تحفة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا "النشيد العام" (الكانطو خينرال) الذي لحنه الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكس وأدته فرقته تحت قيادته. وكانت تلك القصيدة التي حفظتها عن ظهر قلب أحد مداخلي لتمتين معرفتي باللغة الإسبانية.

هذا وإن نصيبي من باريس يمتزج أيضا بثورة الطلبة في ماي 1968 وبأغاني جاك بريل وليو فيري وجورج براسنس وإديت بياف وكوريغرافيا موريس بيجار وبوليرو موريس راڤيل... وقد خوّل لي هذا النصيب تمتين تملكي للغة الفرنسية بحيث صرت أكتب بها وأترجم إليها بعض رواياتي، وأقول إني فرنكوچراف لا فرنكوفون، والفرق بينهما بينٌّ ثابت.

حدث مؤلم واحد أزعجني مدة شهر كامل وأقلقني، إنه تشنج وجهيّ أصابني فجأة وأرغمني على لزوم بيتي هروبا من الهواء الخارجي والريح، وعلى إغماض جفنيَّ بواسطة لصقة مشمّعة أثناء النوم. ولحسن حظي أن أدوية كفت لبرئي مع حصص ترويض أجرتها على وجهي مسعفة ماهرة.

ولما علمت من الطبيب أن سبب مصابي ڤيروس اقتحمني ختمت، نظرا لإصاباتي السالفة، أن جسمي يُحسن استضافة الڤيروسات، ثم يقاومها بفضل نظامي الحمائي ومناعتي المكتسبة. هذا وإن أثر التشنج ذاك لم أتخلص منه إلا بعد سنة ونيِّف.

في باريس، غيرت مسكني أكثر من مرة، لكني إجمالا ظللت وفيّا للحي اللاتيني، وذلك لأسباب عاطفية ربطتني بجامعة السربون الأم، وبحديقته اللوكسامبورغ الفسيحة الممتدة إلى شارع مونبرناس في الدائرة الرابعة عشرة، وأيضا بقاعاته السينمائية الصغيرة التي تعرض دوريا أفلام كبار المخرجين العالميين، وكنت مواظبا على مشاهدتها، ومن ثم نشأ ولعي بالفن السابع وبكتابة السيناريو.

ومن ذكرياتي الراسخة في شارع سان ميشل أن حافلة أسقطت جانبيا فتاتا راكبة على دراجة هوائية، فانتُزعت من يدها سبّابتها، فالتقطتها بمنديلي وسلمتها لرب سيارة الإسعاف ما إن أتت، فيما الفتاة مغمى عليها. وأوحى لي هذا الحدث المؤلم بحلم يقظ تخيلت فيه نشوء علاقة عشقية بيني وبين تلك الفتاة. ولم أعد أذكر تفاصيل الحلم ولا مرداه...

أما في شارع سان-جيرمان المتقاطع مع سان-ميشل، فكنت أحيانا أقف أمام مقهى دروگستور مرددا في نفسي: من هنا إذن، يوم 29 أكتوبر 1965، امتدت أيادي الشرِّ والغدر إلى الزعيم المغربي المهدي بن بركة، واختطفته واقتادته إلى حيث تمت جريمة تعذيبه واغتياله.