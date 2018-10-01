الحوار بين الحضارات يجمع الملك بالرئيس الصيني

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس جين بينغ بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الصيني الصديق بمزيد الرقي والرخاء.

وبهذه المناسبة، أشاد الملك بما راكمته جمهورية الصين الشعبية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس جين بينغ، من منجزات هامة في مختلف الميادين، ساهمت في تقدمها وازدهارها، وفي تعزيز الدور الوازن الذي تضطلع به على الصعيد العالمي.

وجاء في هذه البرقية "كما أنوه بأواصر الصداقة المتينة التي تربط بين شعبينا، وبالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون بين بلدينا، والذي تجسده الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، مؤكدا لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك للسير قدما في توطيد هذه الشراكة المتميزة وتوسيع مجالاتها، بما يحقق طموحات شعبينا الصديقين، ويسهم في إشاعة قيم التعاون والتضامن بين دول الجنوب، وتعزيز السلم والحوار والتفاهم بين مختلف الشعوب والحضارات".