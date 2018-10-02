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الرئيسية | مدارات | ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة

ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة

ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:10

حل رجل الأعمال الجزائري والناشط السياسي رشيد نكاز بمدينة وجدة من أجل شراء منزل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعتزم السلطات المغربية هدمه بعد أن أصبح آيلاً للسقوط، ويهدد سلامة المساكن المجاورة في المدينة القديمة.

وقال رشيد نكاز، وهو جزائري الأصل وفرنسي المولد، إنه يريد شراء البيت الذي ولد فيه بوتفليقة وتحويله إلى متحف، موردا أن هذه البناية المتهالكة المليئة بالأزبال تُسيء إلى الجزائريين، قبل أن يُضيف: "رغم قولنا إن رئيسنا دكتاتوري، لكن أن يتواجد بيته وسط الأزبال فهذا عيب، خصوصا أمام أنظار العالم".

ونشر الملياردير الجزائري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، "فيديو" وهو يتجول داخل منزل بوتفليقة وسط المدينة القديمة، كما قام بتصوير بعض المرافق التي كان يرتادها الرئيس الجزائري، من قبيل مسجد الحي والمدرسة.

وأورد رشيد النكاز أن السلطات المغربية ترددت في هدم المنزل لما قد يسببه الأمر من إحراج في العلاقات بين البلدين، لكن الجزائر تركت بناية رئيسها في هذه الحالة المتردية، دون أن تكلف نفسها عناء إصلاحها أو ترميمها.

من جهة ثانية، زعمت أسرة مغربية من مدينة وجدة، في حديثها مع السياسي الجزائري المعارض، أن المنزل المنسوب إلى الرئيس الجزائري في ملكيتها، بعدما قام بوتفليقة ببيعه سنة 1941، وقالت إنها تتوفر على أوراق المنزل، لكنها لم يتم تسجيلها لدى المحافظة العقارية، وهو المعطى الذي تفاعل معه رشيد النكاز، معربا عن استعداده التفاهم مع الأسرة المغربية لمباشرة مسطرة البيع والشراء.

وأضافت العائلة "الوجدية" أنها كانت تقطن البيت منذ سنوات، قبل أن تصدر المحكمة حكما بالإفراغ في حقها سنة 2015، واتهمت السلطات المحلية بتحويل المنزل إلى خراب قصد هدمه بداعي أنه آيل للسقوط.

ونشر رجل الأعمال الجزائري شهادة الملكية لبيت بوتفليقة من المحافظة العقارية بوجدة، جاء فيها أن الملك المسمى "تفكيرة"، المتكون من أرض بها بناية في الطابق السفلي، هو في اسم أحمد بوتفليقة، أب الرئيس الجزائري الحالي، عبد العزيز بوتفليقة.

وتعليقا على الموضوع قال مصدر محلي مسؤول من مدينة وجدة، في تصريح لهسبريس، إن "خطوة رشيد نكاز تدخل في إطار حسابات سياسية بينه وبين النظام الجزائري، لا شأن للمغرب وللمجلس البلدي بها".

وأورد المصدر، غير راغب في كشف هويته، أن مسؤولية بلدية وجدة محدودة في مسألة منزل بوتفليقة، وأن "الشخص الجزائري الذي يريد شراء البيت كان عليه أن يتوجه إلى القنصلية الجزائرية، المعني الأول بالموضوع، وفي حالة حصوله على الوثائق من أصحاب الملك، يمكن للبلدية أن تنظر في طلبه تحويل البناية إلى متحف".

وأشار المتحدث إلى أن "الركام والأزبال المتواجدة بجانب البيت، التي تعمد الرجل إظهارها، لا يحق للجهات المحلية المعنية التصرف فيها إلا بقرار مكتوب".

وتابع المتحدث بأن المنزل يُوجد في ملكية أحمد بوتفليقة، والد عبد العزيز بوتفليقة، ولفت إلى أن الأسرة المغربية التي تدعي ملكية المنزل قامت فقط بشراء عقد المفتاح، أي "الساروت"، سنة 1949، ولكنه إجراء لا يُخول الملكية.

وأكمل المصدر المحلي بأن "قرار الهدم لا يتعلق بأي صبغة سياسية، كما يحب أن يروج البعض، وإنما يدخل في إطار عشرات قرارات الهدم التي تصدرها جماعة وجدة"، مورداً أن السلطات تنتظر تدخل التمثيلية الدبلوماسية لدى الرئيس الجزائري قبل الشروع في عملية الهدم.

وقال رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "توصّل بقرار الهدم منذ مدة، وقد أبلغ القنصل العام بالجزائر خلال الأسبوع الماضي؛ على اعتبار أن البناية آيلة للسقوط، وقد تشكل خطراً على المارة وعلى السكان المجاورين للمنزل"، مضيفا أن "البناية تدخل ضمن النسيج العمراني للمدينة العتيقة".

وأضاف المسؤول ذاته أن "البنايات التابعة للنسيج العمراني العتيق تكون معرضة لخطر الانهيار في أي وقت؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الموضوع يجب أن يكون في أقصر وقت ممكن، بالنظر إلى حالة المنزل"؛ متوقفاً عند خصوصية هذا المنزل الذي هو في ملك الأسرة الصغيرة للرئيس بوتفليقة، وهو ما يجعل من قرار الهدم صعباً للغاية.

وأشار احجيرة، في تصريح سابق، إلى أنه مزال ينتظر طلب أسرة الرئيس الجزائري هدم البناية، مورداً: "لقد أبلغتُ القنصل العام، ومازلنا ننتظرُ ردَّ أسرة الرئيس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مغربية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:25
بعدما قام بوتفليقة ببيعه سنة 1941،
أن الأسرة المغربية التي تدعي ملكية المنزل قامت فقط بشراء عقد المفتاح، أي "الساروت"، سنة 1949،
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-14
2 - العيساوي(كرامة وحزة نفس اولا) الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:27
موقف هذا الجزائري ينبع من انفة وكرامة ترك الخصوصيات في شخص بوتفليقة ليبحث في إصلاح العمق وهو انه لا يقبل ان يكون بيت رئيس بلاده يعني بيت رئيس دولة بين الازبال
شكرا لكم على أيها الإخوة الجزائريين
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-14
3 - مهاجر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:28
رشيد نكاز اعرفه شخصيا ...رجل طيب و يساعد الناس الفقراء ....عقليته تختلف عن عقلية اغلب الجزائريين
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52
4 - سامية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:29
مبادرة طيب لحفظ التاريخ والذاكرة...
بالتوفيق...
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28
5 - ياسر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:30
واش هذا الرءيس مقطوع من شجرة لا اهل ولا عاءلة تنوب عنه ام ان الامر يحتاج الى موافقة قصر المرادية???
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27
6 - non à vendre الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:34
le ministre algérien désigne l'enfant d'Oujda,l'actuel président de l'algérie,Bouteflika prophè-te de l'algérie,donc la maison au nom du père du prophète qui est sise à Oujda est une maison du prophète Bouteflika,donc c'est une maison historique,à ne pas démolir et à ne pas vendre,car la maison du prophè-te algérien se trouve chez nous au maroc,
attention pas de chiites algériens ,non iraniens,qui vont prétendre que c'est leur héritage sacré,
un nouveau chiisme va naître en algérie
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-7
7 - hicham الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:35
المنزل آيل للسقوط و الرئيس ما زال صامدا. مثال حي على أن البشر أبقى من الحجر
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40
8 - الحسين الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:37
كيف لرجل ولد وتربى في المغرب ان يعلن العداوة لبلده الثاني ونسى هذا الخير الذي قدمه المغاربة للشعب الجزائري فترة التحرير .
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35
9 - من المغرب الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:40
لماذا لا يشتري عقارات ومنازل بوتفليقة في فرنسا.
كيف يمكن ان يشتري منزلا وصاحبه على قيد الحياة وكذالك عنده ورقة من بينهم اخوه سعيد.
اظن ان سعادة رشيد النكاز راه يخربق فقط
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4
10 - Ziryab الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:40
رشيد نكاز في خلاف مع النظام الجزائري و يعتبر ناشطا سياسيا يناضل من أجل نظام ديموقراطي على حسب تصريحاته. و بالتالي لا أعتقد أن عائلة بوتفليقة ستمنحه المواققة لإقتناء المنزل نظرا للإنتقادات اللاذعة التي تطال الرئيس و محيطه خصوصا السعيد بوتفليقة أخ الريس وكذلك بعض مسؤولي حزب جبهة التتحرير.
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12
11 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:41
القانون المغربي لن يسمح له بتملك العقار.ولن تسمح السلطات المغربية لاقامة متحف لعدو للوحدة الترابية
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5
12 - Omar الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:44
قلتها في تعليق سابه رمموه و احعلوم مركزا ثقافيا لثقافة الشعرية الموسيقيي و التدبية المشتركة بين غرب الجزاىر تلمسان و شرق المغرب وجدة لا يمكن الا ان تزيظ في تقارب الشعبين.

بوتفليقة بالنسبة للجزاىريين هو من اخرجها من العشرية السوداء يكفي هدا الرجل هدا العمل.

لا تنسو ان في شرق المغرب هناك الاف العاىلالت الجزائرية.و احجيرة يعرف كل شيء فكفا من التهور
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8
13 - ptex الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:46
رشيد نكاز له مواقف غريبة و لكن إنسانية و عميقة الرؤية. هو من يتكلف بدفع غرامات النساء المسلمات في أوروبا اللاتي يرتدين النقاب
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5
14 - Takfarinas الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:48
اعتقد السلطات الجزائرية لا يعنيها هذا الموضوع.. بيت قديم بمثابة مكان عبور ايام اللجوء.. يهدم أو يبنى لا يعني للسلطات أو عائلة بوتفليقة شيءا
اما هذا النكاز لقد استنفذ كل ما لديه لاستمالة المواطن و لكن الناس عرفت انه متطفل و فقط.. انه يريد فقط لفت الانتباه
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0
15 - ضد الضد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:56
اظن أن رشيد نكاز تاه عقله. و بدلا من بناء مستشفيات في المناطق النائية في الجزائر يريد اقتناء منزل ورثة أحمد بوتفليقة في وحدة و بنائه كمتحف لا لشيء سوى لأنه ازداد فيه عبدالعزيز بوتفليقة. و نكاز يجهل بأن ورثة المنزل المذكور جزائريين و مغاربة لأن إحدى شقيقات عبدالعزيز متزوجة في وجدة من مغربي و إن كانت لا تزال حية فاطال الله عمرها و كانت متوفية فنصيبها يكون لأبنائها و زوجها المغاربة. و ليس لعبدالعزيز الحق بالتصرف بمفرده في المنزل. نكاز يريد ان يحشر انفه في قضية منزل يملكه جزائريين و ليس الدولة الجزائرية. حبذا لو تقوم ورثة بوتفليقة بإهداء ذلك المنزل لحكومتهم و تشيد فوق الأرض القنصلية الجزائرية و ينتهي الصراع.
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-1
16 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:02
من الناحية القانونية حسب اعتقادي الشخصي فان حق التصرف في المنزل لم يعد بين ايدي عائلة بوتفليقة اذا تم التاكد من الوثائق بان رب هذه الاسرة وهو السيد احمد بوتفليقة فعلا قد باع المنزل بعقد المفتاح اي الساروت لشخص اخر و عليه يجب على عائلة بوتفليقة شراء نفس المنزل من الشخص الذي يملك فيه حق التصرف منذ 1949 الى اليوم و بعد ذالك يمكنها استرجاع الملكية و الحيازة لان حيازة الشيئ بحكم القانون التي يمتلكها صاحب المنزل منذ 1949 لا تسمح لصاحب الملكية باسترداد حيازته لملكه الا بعقد شراء جديد او تنازل من احد الطرفين فهذا ما فهمته من هذا النزاع العقاري بين المالك الشرعي و الحائز للشيئ بقوة القانون.
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0
17 - مغربي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:02
هههههه باغين يبنيوا فيه الزاوية البوتفليقية عفوا البوتفريقية
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0
18 - الوادنوني الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:07
هاذ شي بزاف على الصواب مع قوم بوخروبة وبوتفليقة. المغرب يتردد في هدم خربة آيلة للسقوط لرجل كان مستشار بومدين وساعده الايمن وشتت شمل آلاف الاسر المغربية وطردهم من منازلهم في عيد الاضحى. الدار الخربة لازم تهدم لكي لا تؤذي جيرانها. والبقعة الارضية تترك لصاحبها وتفرض عليه ضريبة الاراضي غير المبنية. هذا هو القانون. وهذه هي المعاملة الصحيحة. وبارك من التحزار ...لن يتغير سلوك حكام الجزائر وعداوتهم للمغرب...جاحدون وناكرو الجميل
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0
19 - قفز وطاح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:12
النكاز جاء ليفتعل شوهة وماشوه إلا نفسه لو كانت نيته حسنة لساوم أصحاب المنزل واشتراه منهم ، ورغم ذلك عليه أن يطلب ترخيص لترميم المنزل وإصلاحه من السلطات المحلية في وجدة، أما وأن يأتي بكامرا ويسجل عزمه على تنقية الأزبال المحيطة به ويصيح في أعوان الأمن ويتهم المغرب بتشويه صورة الجزائر فهذا مرفوض ومردود عليه ، الإنتخابات في بلده لن تكون نزيهة أبدا ولن يصوت على النكاز أحد ولو بقي يسب المغرب إلى أن تنتهي الإنتخابات.
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20 - عبد الفتاح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:13
أعطو المنزل لأحد الأسر المعوزة والتي تم السطو على ممتلكاتها وطردها من االجزائر سنة 1978 وباراكا من طأطأة رؤوسكم.
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21 - متحف الذاكرة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:14
إن كان بوتفليقة نفسه لا يهمنا ما عو المحفز الذي سيجعلني أرغب في دخول بيته ؟ أصلا هو شخص ناكر الجميل لا يستحق منزله سوى الهدم
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