ورش "إكسبو 2020" بدبي يفلح في موازنة متغيرات السياسة والمال

هسبريس من دبي

قالت مرجان فاريدوني، نائبة رئيس أولى لشؤون الإرث والتطوير والأثر في "إكسبو 2020 دبي"، إن المتغيرات الاقتصادية والسياسية لا علاقة لها بالإعداد لهذه التظاهرة العالمية الكبرى المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت المسؤولة نفسها، ضمن لقاء حضرته هسبريس في دبي، أن التحضيرات تتم بالميزانية الأساسية التي وضعت عند الظفر بشرف التنظيم، وقيمتها المالية محدد في 25 مليار درهم إماراتي لتجهيز فضاء العروض البالغة مساحته 432 هكتارا.

فاريدوني ذكرت، خلال الموعد المنعقد بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم لتواصل العقول في دبي، أن أشغال "إكسبو 2020" تسير وفق الجدولة الزمنية الموضوعة للانتهاء من كل الورش قبل سنة كاملة من انطلاق المعرض العالمي.

"170 دولة أكدت مشاركتها فعليا في Expo Dubai منذ مدة، والعدد آخذ في التزايد يوما بعد آخر، بينما نرغب في حضور 180 بلدا ونيف، زيادة على 25 مليونا من الزائرين نسبة 70% منهم وافدون من خارج الإمارات"، تردف مرجان فاريدوني.

ووفق نائبة الرئيس الأولى في "الإكسبو" فإن المشاركين الرسميين مخيّرون بين نيل بنايات جاهزة في "مدينة 2020" أو الحصول على أوعية عقارية يشيدون عليها أروقتهم الخاصة، بينما ما يعادل 20 ألف مستخدم يحضّرون حاليا الأوراش القائمة بالمنطقة.

كما قالت فاريدوني إن الرهان التنظيمي الراغب في "علامة امتياز" يبتغي تجنيد 30 ألفا من المتطوعين بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، فترة "إكسبو دبيّ"، يضبطون ثقافات العالم ويتقنون جميع اللغات للتعامل مع الحاضرين إلى المعرض.

"من مهامي وضع إستراتيجية لاستغلال موقع Expo2020 بعد انقضائه؛ فالاستثمار القائم كبير جدا، وجودة هذه الحاضرة قابلة للاستغلال مستقبلا"، تردف المسؤولة نفسها خلال لقائها بالصحافة والإعلام.

وأكدت مرجان فاريدوني أن خطة تسويق مدروسة سيتم تفعيلها بعد الوصول إلى ربيع سنة 2021، وأن عددا من المراكز العلمية عبّرت عن رغباتها في الحصول على منشآت بـ"مدينة 2020" لاستغلالها في أنشطتها البحثية الأكاديمية.

جدير بالذكر أن فضاء "إكسبو 2020 دبي" قد جرى تصميمه على شكل زهرة، بقلب وتفرعات سبعة، مع تخصيص وسطها للتظاهرات المتنوعة الكبرى، بساحة تستوعب 7000 فرد دفعة واحدة، وجعل كل جزء من محيطها بثيمات عرض محددة، مع حضور مكثف للتقنيات الذكية من أجل دينامية كاملة في تحرك العارضين والزوار.